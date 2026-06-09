송파구 잠실7동 투표소 투표용지 부족 사태 관련, 법원 증거보전 일부 인용 결정

6·3 지방선거 당시 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 발생한 투표용지 부족 사건과 관련해, 법원이 투표용지 보관상자 및 CCTV 영상 등에 대한 증거 보전 명령을 일부 인용했다. 김정철 개혁신당 최고위원이 제기한 신청으로, 인쇄 매수가 표기된 보관상자와 선관위 직원 대화 기록 등이 보전 대상에 포함됐다. 법원은 선거소송 전 증거 확보의 필요성을 인정해 일부 신청을 받아들였으나, 투표지와 투표함에 대한 요구는 기각했다. 이번 결정으로 수집된 증거들은 향후 선거 효력 다툼 소송에 활용될 것으로 보인다.

지난 6월 3일 실시된 지방선거 당시 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 가운데, 해당 투표소의 투표용지 보관상자 등에 대해 법원이 증거 보전 명령을 내렸다. 서울동부지법 민사51단독 김지연 부장판사는 6월 9일, 이번 선거에서 서울시장 후보로 출마했던 김정철 개혁신당 최고위원이 전날 제기한 증거보전 신청을 일부 인용했다고 밝혔다.

보전 대상으로는 해당 투표소에서 발견된 투표용지 보관상자와 폐쇄회로(CCTV) 영상 등 총 4건이 포함됐다. 반면 투표에 실제 사용된 투표지와 개표소로 이송된 투표함에 대한 보전 신청은 기각됐다. 법원은 투표소 내에서 발견된 인쇄 매수 1900장이라고 표기된 보관상자와 포장 재료 일체를 봉인하여 서울동부지법 청사 내에 보관하도록 결정했다. 또한 현장 검증을 위해 6월 10일 오후 3시를 지정했으며, 중앙선거관리위원회에는 해당 투표소와 투표함 보관 장면을 촬영한 CCTV 영상을 6월 3일 오전 8시부터 5일 오후 9시까지 제출하도록 명령했다.

아울러 선관위 직원들이 투표용지 부족과 관련해 나눈 대화방 기록에 대한 문서 송부 촉탁 신청도 인용했다. 법원은 증거 보전 일부 인용 결정 이유로 "선거의 효력을 다루는 선거소청은 선거일로부터 14일 이내에 제기해야 하는데, 이는 선거소송 제기 전 필요절차인 사정 등을 고려할 때 증거보전을 통해 신청인이 달성하고자 하는 목적을 이룰 수 있을 것으로 보인다"고 설명했다. 다만 "그 밖의 증거에 대한 신청은 증명하고자 하는 사실과의 관련성이 부족하거나 선거쟁송 전에 미리 증거조사를 하지 않으면 곤란한 사정이 있다고 보기 어렵다"고 덧붙여, 일부 신청을 기각한 근거를 밝혔다.

이번 증거 보전 명령이 인용된 물증들은 이후 선거소송 등에서 증거로 사용될 전망이다. 한편 지자체 장 선거 효력에 이의가 있는 유권자 등은 선거일로부터 14일 이내에 중앙선관위 등에 선거소청을 제기할 수 있다. 선거소청 결과에 불복하는 경우 결정서를 받은 날로부터 10일 이내에 법원에 소송을 제기할 수 있으며, 소청을 접수한 선관위는 60일 이내에, 소송을 접수한 법원은 180일 이내에 각각 판결을 내려야 한다





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