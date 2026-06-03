송파구 투표소 투표용지 부족…유권자들 장시간 대기, 항의 여론 확산

서울 송파구 여러 투표소에서 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 인해 유권자들이 장시간 대기하는 사태가 발생했다. 투표 시간이 오후 10시까지 연장되었지만, 주민들은 투표권 침해라며 반발했고, 일부는 투표를 포기하기도 했다. 보수 시민단체는 선거관리위 관계자들을 직권남용 등 혐의로 고발했다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 여러 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생했다. 잠실7동 제2투표소와 가락2동 제3투표소 등에서는 오후 4시대에 이미 투표용지가 소진되어 투표가 일시 중단되었고, 이로 인해 유권자들이 장시간 대기하는 상황이 벌어졌다.

투표 시간은 오후 10시까지 연장되었지만, 주민들은 투표권 침해라며 강하게 반발했다. 일부 주민은 투표를 포기하고 귀가하기도 했으며, 대기 표를 받은 60대 남성은 1시간 40분을 기다렸음에도 불구하고 부인이 몸이 안 좋아 먼저 들어간 사연을 들며 투표권을 도둑맞은 것 같다고 분통을 터뜨렸다. 특히 부정선거를 주장하며 항의하는 주민들도 있었다. 투표관리원이 휴대전화 번호를 남기면 용지가 도착한 뒤 연락해주겠다고 안내했지만, 주민들은 현실성이 없다며 불만을 나타냈다.

한 남성은 줄을 서려다 화가 나서 집에 갔지만, 아파트 방송으로 투표 재개 소식을 듣고 겨우 투표했다며, 집 밖에 나가지 않았다면 투표를 못 했을 것이라고 말했다. 그는 초등학교 회장 선거에도 이런 일은 없을 것이라며 중앙선거관리위원회가 민주주의의 꽃인 선거를 이런 식으로 운영해서는 안 된다고 강조했다. 가락2동 제2투표소는 오후 6시 55분께야 투표가 마무리되었고, 주민 정철권 씨는 선거관리원이 제대로 설명을 해주지 않아 송파구에서만 이런 일이 생기는지 납득이 안 된다고 당황스러워했다. 투표함 호송을 맡은 경찰은 다른 곳보다 용지를 더 많이 가져와 남았다고 전했다.

해당 투표소는 국민의힘 인사들이 항의 방문하는 등 투표함 회수가 어려워지자, 용지가 없어 기다린 유권자들의 투표권을 최대한 보장하기 위해 투표 시간 연장을 결정한 것으로 알려졌다. 한편, 보수 성향 시민단체 서민민생대책위원회는 노태악 중앙선관위원장과 허철훈 사무총장, 오민석 서울시선관위원장과 김범진 사무처장, 민소영 송파구선관위원장과 조시훈 사무국장을 직권남용 및 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다. 이번 사태로 인해 송파구 지역에서는 선거 관리에 대한 불신이 확산되고 있으며, 중앙선관위에 대한 비판이 거세지고 있다





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6·3 지방선거 투표용지 부족 송파구 투표소 투표시간 연장 중앙선관위 고발

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