송파구 제2투표소 투표함 이송 끝에 개표 작업 재개, 35시간 시위 마무리

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 35시간 동안 이어진 시위와 봉쇄가 끝나고, 경찰이 투표함 두 개를 올림픽공원 핸드볼경기장으로 이송해 개표가 시작됐다. 투표용지 부족 사태와 그에 따른 선거 운영 차질이 해소되면서 6·3 지방선거가 최종 결선에 접어들었다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태가 35시간에 걸친 시위와 봉쇄 끝에 마침내 해결되었다. 6·3 지방선거 가 진행 중이던 5일 새벽, 경찰이 투표함 두 개를 차량에 싣고 올림픽공원 핸드볼경기장으로 이동시키는 장면이 포착되었다.

이 투표함에는 약 2천 명분의 투표용지가 들어 있었으며, 이들을 개표하지 않으면 오세훈 서울시장을 비롯한 당선자들의 당선이 법적으로 확정될 수 없었다. 따라서 서울시선거관리위원회는 개표소에서의 작업을 오전 10시부터 재개하기로 결정했다.



시위는 처음에 아파트 단지 외부에서 대기하던 상황에서 시작되었다. 경찰은 7시 30분경 18개 기동대와 약 1천 명의 인력을 투입해 투표소 진입을 시도했지만, 시위대는 '기본권·참정권 보장'이라는 구호와 함께 애국가를 합창하며 맞섰다.

황교안 자유와혁신 대표와 김은혜 국민의힘 의원도 현장을 찾아 시위대를 옹호하고 경찰에 항의를 제기했지만, 결국 경찰은 시위대를 자진 해산하도록 요청했고, 시위대는 9시 30분경 사실상 해산되었다.



그동안 투표용지 부족으로 인해 투표 시간이 오후 10시까지 연장되는 등 선거 운영에 차질이 빚어졌으며, 투표함이 개표소로 이송되지 못해 선거 결과 확정이 지연되는 상황이었다. 경찰은 투표함을 이송함으로써 선거 사후 절차를 정상화하려 했고, 선거관리위원회는 개표 작업을 신속히 진행해 6·3 지방선거를 마무리하기 위한 최종 단계에 들어섰다.

이번 사태는 선거 과정에서 물류와 안전 관리가 얼마나 중요한지를 다시 한 번 일깨워 주는 사례가 되었다





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송파구 투표함 이송 6·3 지방선거 시위 선거관리위원회

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