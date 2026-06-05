송파구 잠실7동 투표함 반출 갈등, 경찰 공권력 투입으로 일단락

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 부정선거론 지지자들이 투표함 반출을 막아온 사태가 5일 경찰의 공권력 투입으로 해결됐다. 투표함 2개가 개표소로 이송됐으나, 시위대는 개표 중단을 요구하며 시위를 이어가고 있다.

서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 6·3 지방선거 투표함 반출을 둘러싼 갈등이 5일 아침 경찰의 공권력 투입으로 일단락됐다. 이날 오전 8시께 경찰 기동대가 투표소 입구를 봉쇄하고 있던 시위대를 해산시키고, 남아 있던 투표함 2개를 개표소로 이송했다.

이 과정에서 경찰과 시위대 간 물리적 충돌이 발생했지만, 큰 부상자는 보고되지 않았다. 이 투표소는 지난 3일 본투표 당시 투표용지가 부족해 투표 시간이 오후 10시까지 연장된 곳으로, 이후 부정선거론 지지자들이 모여 2000여 명분의 표가 담긴 투표함 2개의 개표소 이송을 막아왔다. 중앙선거관리위원회는 이번 사태가 선거 무효 사유에 해당하지 않는다는 입장을 고수해왔다. 경찰의 이번 조치로 서울 지역 개표가 최종 마무리될 전망이며, 서울시장 후보 등 주요 직위의 당선 확정도 조만간 이뤄질 것으로 보인다.

부정선거론 지지자들은 투표함이 개표소로 옮겨진 후에도 개표 중단을 요구하며 시위를 이어가고 있다. 이들은 투표용지 부족 사태가 의도적으로 조작된 것이라며, 투표함 내부에 부정선거 증거가 있을 것이라고 주장한다. 그러나 선관위는 투표용지 부족이 단순한 행정 착오였다고 설명하며, 선거 결과에 영향을 미치지 않았다고 밝혔다. 전문가들은 이번 사태가 선거에 대한 신뢰를 훼손할 수 있다고 우려하며, 향후 유사한 상황을 방지하기 위한 제도적 보완이 필요하다고 지적한다.

한편, 이번 사태는 지방선거의 공정성 논란을 다시 불러일으키고 있다. 부정선거론은 인터넷 커뮤니티를 중심으로 확산됐으며, 일부 시민들은 실체적 진실을 규명해야 한다고 목소리를 높인다. 경찰은 시위대의 불법 행위에 대해 법적 조치를 검토 중이며, 추가 충돌을 방지하기 위해 투표소 주변에 경비를 강화할 방침이다. 이번 사건은 민주주의의 근간인 선거 절차의 투명성과 신뢰성에 대한 중요한 시사점을 남겼다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

부정선거 투표함 경찰 시위 개표

United States Latest News, United States Headlines