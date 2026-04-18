송창현 전 현대차 사장, 로보틱스 AI 스타트업 '스텔스AI' 설립

송창현 전 현대자동차 AVP본부장(사장) 겸 포티투닷 창업자가 로보틱스 인공지능(AI) 스타트업 '스텔스AI'를 설립하고 한국을 R&D 거점으로 삼아 사업을 구상 중이다. 스텔스AI는 초기 AI 창업가와 연구자 간의 정보 교류 및 인재 연결 플랫폼을 지향하며, 향후 자체 기술 개발로 확장될 가능성이 있다.

현대자동차그룹 출신 송창현 전 사장이 로보틱스 인공지능 (AI) 분야에 새로운 도전을 시작했다. 그는 최근 미국에 본사를 둔 AI 스타트업 ' 스텔스AI '를 설립했으며, 한국을 주요 연구개발(R&D) 거점으로 삼을 계획이다. 송 전 사장은 이 스타트업 에서 창업자이자 최고경영자(CEO) 역할을 수행하며, 전략 자문 및 초기 투자자로도 참여한다.

스텔스AI는 초기 개발 단계에 있는 AI 창업가와 연구자들이 모여 정보를 교류하고, 기술 방향성을 공유하며, 투자자와 인재를 연결하는 비공개 네트워크 플랫폼 구축을 목표로 한다. 이러한 사업 모델은 인재 확보와 네트워킹 기능을 결합한 HR 기반 스타트업으로도 평가받고 있으며, 유망 기술 인력과 창업자를 이어주는 허브 역할을 할 것으로 기대된다.

송 전 사장의 구상은 여기서 멈추지 않고, 향후 로보틱스 등 특정 분야의 AI 기술 개발까지 병행하는 방향으로 확장될 가능성이 높다. 이는 네트워크 플랫폼 구축과 자체 기술 개발을 동시에 추진하는 이중 구조를 염두에 둔 초기 단계라는 분석이다. 송 전 사장은 현대자동차 재직 시절 소프트웨어 중심 차량(SDV) 및 자율주행 기술 개발을 이끈 핵심 인물이었다.

그는 2019년 자율주행 스타트업 포티투닷을 창업하여 AI 기반 모빌리티 소프트웨어 개발에 매진했고, 이후 현대차그룹에 인수되면서 그룹 내 자율주행 및 소프트웨어 역량 강화에 기여했다. 특히 2024년부터 2025년까지 AVP본부장을 역임하며 차량 플랫폼의 소프트웨어 전환을 주도했으나, 작년 말 그룹 인사에서 물러나 포티투닷에서도 떠나 이번 창업은 그의 새로운 재도전으로 풀이된다.

그의 새로운 도전은 자율주행 분야에서 쌓아온 AI 역량을 로보틱스로 확장한다는 점에서 기존 경험과의 연속성을 가진다는 평가가 나온다. 현대차그룹 역시 로보틱스를 미래 핵심 사업으로 선정하고 투자를 확대하는 추세다. 보스턴다이내믹스를 중심으로 산업용 로봇, 물류 자동화, 휴머노이드 개발 등 사업 영역을 넓히고 있으며, AI 기반 제어 기술 확보에도 적극적이다.

이러한 그룹의 전략적 방향과 송 전 사장의 창업은 일정 부분 궤를 같이하며, 현재 직접적인 협력 관계는 없지만 중장기적으로는 연결고리가 형성될 가능성이 있다. 업계 관계자는 스텔스AI가 현재는 뛰어난 기술자들 간의 네트워크와 정보 공유에 초점을 맞추고 있지만, 향후 자체 기술 개발 조직으로 발전할 잠재력이 있다고 언급하며, 초기 스타트업인 만큼 사업 모델은 지속적으로 변화할 것이라고 전망했다.

또한, 이 관계자는 송 전 사장이 기술과 사업에 대한 깊은 이해를 바탕으로 새로운 생태계를 구축할 것이라는 기대감을 내비쳤다. 그의 복귀는 국내 AI 및 로보틱스 산업 전반에 긍정적인 활력을 불어넣을 것으로 예상되며, 특히 스타트업 생태계의 성장에 기여할 것으로 보인다.

새로운 비전과 기술력을 바탕으로 스텔스AI가 앞으로 어떤 성과를 보여줄지 업계의 관심이 집중되고 있다. 송 전 사장은 기술 혁신을 통해 미래 모빌리티와 로보틱스 산업을 선도하겠다는 포부를 밝힌 바 있으며, 이번 창업은 이러한 그의 장기적인 비전을 실현하기 위한 중요한 발판이 될 것이다.

특히, AI 기술과 로보틱스의 융합은 미래 산업의 핵심 동력으로 꼽히는 만큼, 스텔스AI의 행보는 관련 산업의 발전에 지대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 그의 과거 경력과 전문성을 고려할 때, 스텔스AI는 초기부터 강력한 기술력과 비전을 바탕으로 빠르게 성장할 가능성이 높다.

정보 공유와 인재 연결이라는 초기 목표를 넘어, 실제적인 기술 개발과 사업화를 통해 의미 있는 성과를 창출할 것으로 기대된다. 업계는 송 전 사장의 새로운 도전을 환영하며, 그가 만들어갈 혁신적인 생태계에 주목하고 있다.





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