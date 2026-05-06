송영길 후보 '인천공항 통합 반대' 선언…10일 인천시청서 총궐기대회 개최

인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 송영길 후보가 인천공항 통합에 대해 강하게 반대하는 입장을 밝혔다. 송 후보는 정부가 인천공항 통합을 검토한 사실이 없음을 확인했고, 국회의원에 당선되면 이재명 대통령에게 통합 반대와 인천공항 확장을 요청할 계획이다. 한편, 인천공항이 위치한 영종도 지역주민들과 인천지역 시민사회노동단체는 10일 인천시청에서 '인천공항 통합 반대 인천시민 총궐기대회'를 개최해 통합 추진 중단과 인천공항 수호를 요구할 예정이다.

인천 연수갑 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 송영길 후보 는 6일 인천시청에서 열린 간담회에서 인천공항 통합 에 대해 강하게 반대하는 입장을 밝혔다. 송 후보는 김민석 국무총리, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김용범 청와대 정책실장에게 확인한 결과, 정부는 인천공항 통합 을 검토한 적이 없다는 답변을 들었다고 설명했다.

송 후보는 인천공항 통합이 인천 지역 현안으로 부상하자, 정부 관계자들에게 직접 확인한 결과 통합 검토 사실이 없음을 확인했다고 강조했다. 송 후보는 인천공항 통합보다는 제5 활주로 등 5단계 건설사업을 빠르게 추진해야 한다고 주장하며, 국회의원에 당선되면 이재명 대통령에게 통합 반대와 인천공항 확장을 요청할 계획이라고 밝혔다. 송 후보는 특히 인천공항을 건설한 강동석 전 건설교통부 장관도 통합에 반대하고 있으며, 인천시가 인천공항 지분 5% 정도를 확보해 향후 통합 논란을 방지해야 한다고 강조했다.

송 후보는 인천공항 명칭이 애초 세종공항으로 계획됐고, 이명박 전 대통령 시절에는 인천공항 지분 매각을 추진했지만, 인천시민들의 단결된 힘으로 막아냈다고 설명했다. 송 후보는 만약 인천공항 통합이 검토된다면 인천시민들과 함께 나서 투쟁할 것이라고 선언했다. 한편, 인천공항이 위치한 영종도 지역주민들과 인천지역 시민사회노동단체는 오는 10일 오후 2시 인천시청에서 '인천공항 통합 반대 인천시민 총궐기대회'를 개최할 예정이다. 이 행사는 정부의 공항 운영 3사 통합 추진 중단과 인천 여야 정치권 및 인천시장 후보들에게 공항 운영사 통합 반대와 인천공항 수호 의지 천명을 요구할 예정이다.

인천공항 통합 반대 인천시민 총궐기대회는 인천경실련이 주최하며, 지역주민들과 시민사회단체들이 함께 참여해 인천공항의 중요성과 통합의 위험성을 알리는 자리가 될 것으로 기대된다. 송영길 후보는 인천 계양을에서 5선을 했으며, 민선 5기 인천시장과 더불어민주당 대표 등을 역임한 경험을 바탕으로 이번 보궐선거에 출마해 지역 현안 해결을 위한 적극적인 활동을 펼치고 있다





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