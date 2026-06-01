송언석 '이재명 정권 폭주 막을 유일한 길은 투표로 경고하는 것'

국민의힘 송언석 원내대표는 지방선거를 앞두고 대국민 호소 기자회견을 열어 이재명 정권의 오만과 폭주를 경고하고, 국민의 힘을 모아 달라고 호소했다. 대장동 범죄자 석방과 검사 직무 정지 등의 사례를 들며 정권의 독선을 비판하고, '대통령 팔이' 후보를 심판할 것으로 기호 2번을 지지해 줄 것을 간곡히 요청했다. 또한 선거 이후 박찬대·정원오 후보를 겨냥한 입법을 당론으로 추진하겠다고 예고했다.

제9회 전국동시 지방선거 및 국회의원 재보궐선거 본투표를 이틀 앞둔 6월 1일, 국민의힘 은 이재명 정권을 심판하고 견제할 힘을 달라고 대국민 호소에 나섰다. 공동선거대책위원장인 송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 '6.3 지방선거 대국민 호소 기자간담회'를 열고 국민의힘 의 부족함을 반성하며, 이재명 대통령과 더불어민주당 정권의 폭주를 막기 위해 국민의 선택을 호소했다.

송 원내대표는 최근 대장동 범죄 관련자 전원 석방과 박상용 검사에 대한 직무 정지 조치 등을 예로 들며, 현재 정권이 국민과 공무원을 무시하는 오만한 태도를 보이고 있다고 비판했다. 그는 '대통령 팔이'에 의존한 무능한 후보들을 내세운 민주당을 강하게 질타하면서, 지역 주민을 진정으로 대변할 국민의힘 후보들을 선택해 달라고 요청했다. 또한 국민의힘이 부족함을 인정하며 반성하지만, 대한민국을 지키고 오만한 권력을 견제해 달라고 역설했다.

송 원내대표는 가족과 지인 모두가 투표에 참여해 기호 2번에 표를 던져줄 것을 간곡히 부탁하며, 남은 40시간 동안 사생결단 총력 운동 체제로 국민 속에 들어가 투표를 호소하겠다고 밝혔다. 아울러 이번 선거 이후 당론으로 추진할 입법도 예고했다. 박찬대 민주당 인천광역시장 후보를 겨냥한 '박찬대 22촌 사칭 사기방지 3법'은 공직선거법, 공직자윤리법, 독립유공자 예유에 관한 법률을 개정해 후보자 등록 시 촌수와 관계를 명시하고, 공직자의 혈연관계 허위 조작을 금지하며, 독립운동가의 명예를 훼손하는 행위를 처벌하는 내용을 담는다.

정원오 민주당 서울시장 후보를 겨냥한 '정원오 방지법'은 시·도지사 후보의 토론을 최소 3회 이상 의무화하는 공직선거법 개정을 추진해, 토론 회피와 거짓 이력으로 선거를 왜곡하는 후보들을 심판하고 정당한 선거 문화를 정착시키겠다고 설명했다. 이번 국민의힘의 대국민 호소는 지방선거를 앞두고 정권 심판과 견제를 강조하며, 투표 참여를 독려하고, 향후 입법 계획까지 제시하며 전례 없는 총력전을 벌이겠다는 의지를 보였다





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