송승용 서울중앙지법 부장판사는 한덕수 전 총리 내란 방조 혐의 대법원 판결문에서 다수의견의 해석이 불분명하다고 지적하며, 향후 재상고심에서 판단이 바뀔 여지가 있다고 비판했다.

송승용 서울중앙지법 부장판사는 대법원 의 한덕수 전 국무총리 관련 판결문에 대해 법적 해석상의 불명확성을 강하게 지적하며, 해당 판결이 국민과 법조계 모두의 이해를 넘어서는 수준이라고 비판했다.

23일 법조계에 따르면 송 부장판사는 최근 법원 내부망인 코트넷에 한덕수 전 총리 상고심 판결문 일부를 공유하면서 '판결의 다수의견에는 해석하기 불분명한 부분이 있다'고 명확히 밝혔다.

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대법원 판결문 해석의 불일치와 법적 공백

송승용 부장판사는 대법원이 김건희 여사 관련 자본시장법 위반 사건과 함께 12·3 비상계엄 위헌·위법성에 대해서는 명확히 인정하면서도, 계엄 선포 이후 이뤄진 내란 혐의에 대한 원심의 유죄 판단이 정당한지 대해서는 분명하게 밝히지 않았다고 지적했다.

앞서 대법원 전원합의체의 다수의견은 한덕수 전 총리가 비상계엄 선포 이후 국무위원들에게 서명을 종용하고, 국회 등 주요 기관 봉쇄와 특정 언론사의 단전·단수 조치 이행 방안을 논의한 행위에 대해 국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다고 봤다.

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그러나 송 부장판사는 이러한 다수의견이 사실상의 유죄 판단으로 이어졌는지에 대해서는 모호한 태도를 유지했다고 주장하며, 이는 향후 법적 논쟁의 여지를 남기는 결과라고 평가했다.

판결문 문체와 재상고심 가능성에 대한 제기

송승용 부장판사는 통상 대법원 판결에서는 '원심은 판시와 같은 이유로 판단했다'는 식의 명확한 설시가 일반적이라고 전제하며, 이번 판결은 '국헌문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다'는 표현만으로 끝났다고 비판했다.

그는 이러한 문체가 원심의 판단이 정당하다는 것을 확정적으로 인정하지 않았음을 시사한다고 주장하며, 이는 법적 기준으로서의 명확성을 해친다고 짚었다.

송 부장판사는 9월 합의기일에서 특검의 상고이유와 한 전 총리의 일부 행위에 대한 합의가 이뤄졌고, 당초 합의기일로 예정됐던 11월 19일에는 나머지 행위에 대한 합의를 진행하려 했던 것이 아니냐고 반문했다.

이를 근거로 송 부장판사는 한덕수 전 총리의 내란 혐의 중 유죄로 판단된 부분도 향후 재상고심 과정에서 국헌문란 목적에 대한 판단이 달라질 여지가 있다고 명시적으로 밝혔다.

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법조계의 우려와 사법 공정성에 대한 질문

송승용 부장판사는 자신의 25년 가까이 이어진 판사 경력 중에서도 쉽게 이해할 수 없는 판결이었다고 강조하며, 일반 국민들이 이번 판결의 취지를 제대로 이해하고 있을지에 대해 의문을 제기했다.

이러한 지적은 대법원 판결문이 사법적 확신과 명확성을 바탕으로 해야 한다는 법조계의 일반적인 기대에 반하는 것으로, 사법 시스템에 대한 신뢰 회복을 위한 논의가 다시금 필요하다는 신호로 읽힌다.

한덕수 전 총리의 사건은 김건희 여사 사건과 병합되어 처리되며 사회적 관심을 집중시켰으며, 대법원의 이번 판결이 가진 모호성은 향후 재상고심 절차에서 주요 쟁점으로 부각될 가능성이 높다.

특히 국헌문란 목적에 대한 인정 여부는 형사 책임의 핵심 요소이므로, 송 부장판사의 지적이 향후 대법원 내에서 어떻게 수렴될지 관찰이 필요한 시점이다.

한덕수 전 총리와 관련된 법적 공방은 아직 종결되지 않았으며, 송승용 부장판사의 이러한 내부적 비판은 향후 법원 내에서 추가적인 법적 검토나 의견 교환이 있을 수 있음을 시사한다.