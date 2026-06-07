송도 사전투표 득표수 동일 논란…선관위 '우연한 통계' 해명

인천시장 선거 송도1동과 송도2동 사전투표에서 주요 후보 득표수가 정확히 동일하게 집계되며 부정선거 의혹이 제기되었다. 유정복 시장은 '확률적으로 불가능'이라며 사전투표 폐지를 주장했고, 선관위는 '우연한 일'이라며 조작 가능성을 부인했다. 전국적으로도 투표용지 부족 등 선거 관리 문제가 다수 보고되며 신뢰도 논란이 확산 중이다.

인천시장 선거 와 관련해 송도 지역 사전투표 개표 결과를 둘러싸고 논란이 확산되고 있다. 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 자료에 따르면, 제9회 전국동시지방선거 인천시장 선거 의 관내 사전투표에서 송도1동 은 전체 투표자 4546명 중 무효표 15표, 기권 2표를 제외하고 더불어민주당 박찬대 후보 3030표, 국민의힘 유정복 후보 1440표를 기록했다.

송도2동은 전체 투표자 4539명으로 인원 차이가 있었음에도 불구하고, 무효표 22표, 기권 1표를 제외한 박 후보와 유 후보의 득표수가 각각 3030표와 1440표로 송도1동과 정확히 동일하게 집계되었다. 반면 개혁신당 이기붕 후보는 송도1동 61표, 송도2동 47표로 차이를 보였다. 사전투표와 달리 본투표 결과에서는 송도1동에서는 박 후보 5139표, 유 후보 7692표, 송도2동에서는 박 후보 4322표, 유 후보 6660표로 두 후보 간 격차가 확연히 달랐다. 이 같은 통계적 이상 현상이 알려지며 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 부정선거 가능성 의혹이 제기되었다.

특히 패한 유정복 인천시장은 '확률적으로 극히 나올 수 없는 결과'라고 주장하며 사전투표 제도를 폐지하고 본투표제로 전환할 것을 촉구했다. 유 시장은 이번 선거 과정에서 투표용지 부족 사태 등이 발생한 점을 지적하며, 선거 과정과 결과에 대한 신뢰가 깨져 서울 잠실에서 재선거를 요구하는 집회까지 이어지는 상황을 우려했다. 아울러 인하대 총학생회와 중앙집행연석회의는 중앙선관위의 선거관리 실패와 유권자 참정권 침해를 규탄하는 성명을 발표하며, 국가 과실로 인해 국민의 권리가 훼손된 점을 강력히 비판했다.

논란이 커지자 인천시 선관위는 '우연한 통계'라고 해명하며 조작이나 집계 오류가 아니라고 부인했다. 선관위 관계자는 송도1동과 송도2동이 선거인수와 투표자수가 다르고, 각각 다른 분류기 운영부와 심사 집계부에서 독립적으로 처리된 결과라며, 개표 상황표상 분류지 결과와 재확인 대상 투표지 수도 서로 다르다고 설명했다. 하지만 이번 선거에서는 투표용지 부족과 관리 미흡 문제가 전국적으로도 다수 발생한 것으로 드러났다.

중앙선관위 집계에 따르면 본투표 당일 전국 1만4288개 투표소 중 추가 투표용지가 긴급 투입된 곳은 67곳에 달했으며, 일부 지역에서는 개표 중에도 투표가 계속되거나 사실상 투표 시간이 연장되는 사례도 있었다. 이에 따라 선거 관리 체계 전반에 대한 비판의 목소리가 높아지고 있다





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