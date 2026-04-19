18일간의 동거, 외로움 채우려던 반려견 돌려보내고 깨달은 삶의 진리

자녀 출가 후 찾아온 외로움을 달래기 위해 반려견 입양을 고민하던 부부가 18일간 손자 같은 반려견을 돌보며 느낀 점을 솔직하게 이야기한다. 반려의 기쁨은 헌신과 책임에서 온다는 것을 깨닫고, 세상에 공짜는 없다는 삶의 진리를 되새기는 경험을 담았다.

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공원 산책길에서 수많은 반려견과 그 곁을 지키는 사람들을 흔히 마주친다. 특히 홀로 강아지와 발걸음을 맞추는 노년의 어르신들이 많이 눈에 띈다. 아마도 사별이나 자녀들의 출가로 인한 외로움을 반려견의 따뜻함으로 채우고 계신 듯하다.

그런 뒷모습을 자주 보면서 우리 부부도 자녀들이 출가한 뒤 찾아온 공허함을 반려견으로 채워볼까 고민한 적이 있었다. 하지만 ‘우리의 외로움을 달래겠다는 마음이 앞서 강아지를 살피는 정성에 소홀해진다면, 오히려 강아지를 더 외롭게 만드는 건 아닐까’ 하는 염려에 그동안 마음만 가지고 있었다. 그러던 중, 더 깊이 생각해 볼 만한 체험의 기회가 찾아왔다. 유럽 여행을 떠나는 아들 내외가 반려견을 18일 동안 맡기게 된 것이다. 이 반려견은 아들이 출가하기 전 2년 동안 우리 집에서 함께 살았던, 우리 부부에게는 누구보다 익숙하고 각별한 애정이 가는 존재였다. 분가할 때 아들과 함께 떠났던 반려견이 다시 돌아오니, 예전처럼 집안에 온기가 돌고 익숙한 생동감이 느껴졌다.

18일간의 동행은 온전히 우리 부부의 애정이 담긴 헌신이었다. 직장에 출근하는 날에는 아내가 주로 반려견을 돌보았고, 쉬는 날에는 모든 일정을 반려견 산책에 최우선으로 맞췄다. 반려견이 오기 전이라면 근교 여행이나 쇼핑을 즐겼을 시간이었지만, 반려견이 집으로 온 뒤로는 우리 부부의 일상이 오로지 반려견에게 집중되었다. 아내는 ‘강아지를 혼자 두기 안쓰러워 외출을 안 했더니 돈이 절약됐다’며 농담처럼 웃었다. 그만큼 우리 부부의 외출 자유는 18일 동안 잠시 유예되었다.

드디어 아들 내외가 18일간의 긴 여행을 마치고 돌아오던 날, 반려견을 돌려보내기 위해 가져온 사료와 용품을 문 앞에 놓자 반려견은 이미 집으로 돌아갈 채비를 마친 듯했다. 평소처럼 이름을 불러도, 산책을 가자고 해도 식탁 밑에서 요지부동인 모습이, 마치 손주가 할머니 댁에서 떠나기 싫어 투정 부리는 행동과 비슷해 마음이 짠했다.

반려견을 보내고 돌아오는 길, 우리 부부는 오랜만에 자유로운 외식을 하고 쇼핑을 즐겼다. 집에 돌아와 텅 빈 거실의 반려견 털을 청소기로 구석구석 돌려가며 몇 시간에 걸쳐 대청소를 마쳤다. 그런데 이상한 일이다. 구석구석 깨끗해진 집안에 감도는 고요함이 즐겁지만은 않았다. 반려견이 떠난 자리가 이토록 허전할 줄 몰랐다.

이번 18일간의 경험을 통해 우리 부부는 확신했다. 인간이 외롭다고 반려견이나 반려동물, 식물을 키워서는 안 된다는 것을. 반려(伴侶)의 기쁨은 정성과 책임이라는 밑거름이 있어야만 ‘동반할 자격’을 얻는다는 것을 다시 한번 실감했다. 어느 정도 정성이 보태져야만 동반의 기쁨이 있기 때문이다. 자유로운 시간을 기꺼이 내어줄 준비가 되지 않은 채 누리는 안락함은 누군가(반려견)의 희생을 담보로 하기 때문이라고 생각한다. 반려견이 떠난 오늘부터 우리 부부는 다시 반려견에게 얽매이지 않는 ‘자유’를 얻었다. 하지만 그 고요한 거실 한구석에서 묘한 허전함을 느낀다. 60대의 고독을 달래줄 대안으로 생각했던 반려견, 그것은 달콤한 위로인 동시에 무거운 책임이며, 결국 ‘세상에 공짜는 없다’는 삶의 진리를 다시금 일깨워준 소중한 18일간의 만남이었다.





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반려견 외로움 책임 헌신 삶의 진리

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