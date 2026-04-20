18일간의 동행, 반려동물이라는 이름의 무거운 책임에 대하여

자녀가 출가한 후 반려견을 임시로 돌보게 된 60대 부부의 이야기를 통해, 반려동물과 함께하는 삶의 진정한 의미와 책임감에 대해 고찰한 에세이입니다.

최근 산책길에서 마주하는 풍경 속에는 반려견 과 함께 시간을 보내는 노년층의 모습이 부쩍 늘었습니다. 사별이나 자녀의 독립으로 찾아온 빈자리를 반려견 의 온기로 채우려는 분들이 많아진 결과일 것입니다. 우리 부부 역시 자녀들이 출가한 뒤 밀려오는 공허함 속에서 반려견 입양을 진지하게 고민해 본 적이 있습니다. 하지만 단순히 우리의 외로움을 달래기 위해 생명을 들이는 것이 혹여 강아지에게 또 다른 외로움을 주는 것은 아닐까 하는 걱정이 앞서 망설여지곤 했습니다. 그러던 중, 유럽 여행을 떠나는 아들 내외가 18일 동안 반려견 을 맡기게 되면서 뜻밖의 체험 기회가 찾아왔습니다. 아들이 분가하기 전 우리 집에서 2년간 함께 살았던 익숙한 존재였기에 반가움은 더욱 컸습니다. 강아지가 다시 집에 들어오자 집안은 곧 활기로 가득 찼습니다. 18일간의 동행은 단순히 귀여워해 주는 것을 넘어 우리 부부의 삶을 온전히 강아지 중심으로 재편하는 과정이었습니다.

직장에 출근하는 날에는 아내가 온 신경을 쏟았고, 쉬는 날에는 모든 여행과 쇼핑 계획을 뒤로한 채 강아지와의 산책에 우선순위를 두었습니다. 아내는 강아지를 혼자 두기 미안해 외출을 자제했더니 뜻밖의 절약 효과가 있다며 웃었지만, 이는 곧 우리 부부의 자유로운 일상이 18일간 잠시 멈췄음을 의미했습니다. 강아지는 우리 부부의 애정과 헌신 속에서 다시금 집안의 구성원으로 녹아들었고, 우리 역시 생명과 함께하는 삶이 주는 무게감을 체감했습니다. 여행에서 돌아온 아들 내외가 강아지를 데려가려 할 때, 강아지는 마치 할머니 댁을 떠나기 싫어하는 손주처럼 식탁 밑에서 요지부동하며 투정을 부렸습니다. 그 모습을 보며 마음이 짠했던 우리는 강아지를 보낸 뒤 오랜만에 자유를 만끽하며 외식과 쇼핑을 즐겼습니다. 그러나 깨끗해진 거실에 감도는 고요함은 마냥 반갑지만은 않았습니다. 청소기를 돌리며 강아지의 흔적을 지우던 순간, 밀려오는 공허함은 생각보다 컸습니다. 이번 경험을 통해 우리 부부는 인간의 외로움을 해소하는 수단으로 반려동물을 택해서는 안 된다는 사실을 뼈저리게 느꼈습니다. 반려라는 이름에는 정성과 책임이라는 무거운 대가가 따르며, 자유를 기꺼이 내어줄 준비가 되지 않은 동반은 누군가의 희생을 담보로 한다는 진리를 깨달았습니다. 다시 평온하고 자유로운 일상으로 돌아왔지만, 거실 한구석의 허전함은 60대의 고독이 단순한 처방으로 해결될 수 없음을, 그리고 세상에 공짜 없는 책임의 무게를 다시금 일깨워준 소중한 가르침이 되었습니다





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