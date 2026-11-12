18~19일 선전 APEC서 미중러 3자 정상회담 개최 확정 가능성

시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 18~19일 선전 APEC 정상회의에서 역사상 첫 3자 회담을 가질 가능성이 높습니다.

시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 이 오는 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 역사상 첫 3자 정상회담을 할 가능성이 매우 높아졌습니다.

미 국무부는 11일(현지시각) 공식 자료를 통해 마코 루비오 국무장관과 왕이 중국 외교부장이 전화 회담을 진행했다고 밝히며, 이 과정에서 아펙 정상회담을 위한 도널드 트럼프 대통령의 중국 방문 및 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위한 시진핑 중국 국가주석의 미국 플로리다 방문 일정을 논의했다고 전했습니다.

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마코 루비오 미 국무장관은 향후 개최 가능성이 있는 러시아를 포함한 3자 정상회담을 포함해 평화와 비핵화 등의 목표를 진전시키기 위한 정상급 대화의 중요성에 대해 의견 교류를 가졌다고 덧붙였으며, 이는 미국 정부 차원에서 3개국 정상회담 개최 논의가 공식적으로 진행되고 있음을 시사하는 것입니다.

비록 중국 외교부는 11일 전화 통화 사실을 공개하면서도 3자 회담 개최 가능성에 대해서는 일절 언급하지 않았지만, 홍콩 사우스차이나모닝포스트는 지난 몇 주 전부터 세 나라가 정상회의와 관련된 의제와 의전 문제를 확정 짓기 위해 줄다리기 협상을 벌여왔다고 전했습니다.

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핵 통제 논의와 의제 설정의 현황

홍콩 사우스차이나모닝포스트의 보도에 따르면, 우크라이나 전쟁과 한반도 비핵화 문제는 이 세 나라가 모인 회담의 의제에서 사실상 탈락했으며, 미국이 3개국을 포괄하는 핵무기 통제 문제를 제기했으나 중국이 이를 거부한 것으로 전해졌습니다.

이러한 상황 속에서 이번 만남은 미국 패권에 기댄 일극 질서의 시대가 저물고, 힘을 가진 주요 강대국 간의 거래와 타협이 중요해지는 다극 시대로의 이행이 시작됐음을 알리는 상징적 사건으로 기록될 수 있다는 분석이 나오고 있습니다.

한반도 문제 논의 가능성과 대응 방향

청와대 당국자는 12일 브리핑에서 한반도 문제도 논의될 가능성이 없다고 단정할 수는 없기 때문에 그 또한 주목하고, 필요한 소통을 관련국들과 하고 있다고 밝히며, 우리 운명과 직결되는 한반도 관련 이슈 등에서 어떤 말들이 오갔는지 정확히 파악해야 한다고 강조했습니다.

이와 함께 도널드 트럼프 대통령이 주도하는 이러한 3자 회담이 정례화될 경우, 국제법 대신 세 강대국의 밀실 논의가 향후 국제 관계를 규율하게 되는 위험이 높아질 수 있음을 경계해야 하며, 동맹인 미국뿐만 아니라 중국과 러시아와도 능동적으로 소통해야 한다는 필요성이 대두되고 있습니다.

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향후 예측되는 국제 질서의 변화

당장 구체적인 결과물이 나오지 않더라도 시진핑 중국 국가주석, 도널드 트럼프 미 대통령, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 한자리에 모여 회담했다는 사실 자체만으로 향후 국제 질서에 큰 파장을 일으킬 수 있다는 점이 전문가들의 주요 예측입니다.

또한 이번 회담에서 우크라이나 전쟁과 같은 중대 현안 대신, 미국이 제안한 핵무기와 관련된 인공지능(AI)을 통제하는 문제 같은 안전한 이슈와 관련해 성과물이 나올 가능성이 있다고 짚히는 점도 향후 국제 정치의 흐름을 예측하는 데 중요한 단서가 되고 있습니다.