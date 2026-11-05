손흥민, MLS 2026시즌 유니폼 판매 2위...메시와 2년 연속 1·2위 구도

MLS 사무국이 발표한 2026시즌 선수별 유니폼 판매 순위에서 손흥민이 리오넬 메시에 이어 2위에 올랐습니다. 집계 기간은 1월1일부터 10월30일까지이며 두 선수의 1·2위 구도는 2년 연속 이어졌습니다.

손흥민 ( LAFC)이 리오넬 메시 ( 인터 마이애미)와 함께 미국 메이저리그사커(MLS)의 유니폼 판매 순위 1·2위를 나눠 가졌다. MLS 사무국 은 5일 공식 홈페이지를 통해 발표한 2026시즌 선수별 유니폼 판매 순위에서 손흥민 이 메시의 뒤를 이어 2위에 올랐다고 밝혔다.

이로써 두 선수가 1위와 2위를 나누는 구도는 2년 연속 이어졌다. MLS 사무국은 이번 순위가 MLS를 대표하는 선수들의 인기를 보여준다고 소개했다.

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손흥민 유니폼 판매 2위 유지

손흥민은 지난해 8월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 떠나 LAFC에 합류했다. 이적 직후부터 폭발적인 관심을 받았으며, 그 관심은 유니폼 판매로 바로 이어졌다.

손흥민의 유니폼은 판매가 시작되자마자 매진되는 등 높은 인기를 끌었다. MLS에서 뛴 기간이 짧았음에도 지난해 유니폼 판매 순위에서 메시 다음으로 높은 2위를 차지했다.

올해는 시즌 내내 LAFC 소속으로 활약하면서 판매 순위 2위를 다시 지켰다. 이번 발표로 손흥민은 MLS를 대표하는 인기 선수로서 입지를 한 번 더 확인했다.

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메시 4년 연속 1위와 인터 마이애미의 강세

리오넬 메시는 올해까지 4년 연속 MLS 유니폼 판매 1위를 기록했다. 메시는 2023년 인터 마이애미에 입단했으며, 입단 이후 줄곧 판매 순위의 정상을 지키고 있다.

MLS 사무국은 이번 순위 발표에서 메시와 손흥민이 유니폼 판매를 주도했다고 소개했다. 두 선수의 순위는 전체 판매 흐름에서 가장 두드러진 결과로 제시됐다.

인터 마이애미는 메시와 루이스 수아레스, 로드리고 데 파울 등 3명을 10위 안에 올렸다. 메시가 1위, 수아레스가 8위, 데 파울이 10위에 자리하며 구단 선수들의 판매 영향력이 고르게 드러났다.

LAFC에서는 손흥민과 드니 부앙가 등 2명이 상위 10위 안에 포함됐다. 손흥민이 2위, 부앙가가 7위에 오르며 LAFC는 두 명의 선수로 상위권에 이름을 올렸다.

상위 10명 구성으로 보는 MLS 클럽별 분포

손흥민과 메시의 뒤를 이어 독일 국가대표 출신 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스)가 3위에 올랐다. 뮐러는 세 번째 자리에서 상위권 판매 경쟁을 이어갔다.

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스페인 바르셀로나에서 활약했던 폴란드 골잡이 로베르트 레반도프스키(시카고 파이어)가 4위에 올랐다. 프랑스 국가대표 출신 앙투안 그리에즈만(올랜도 시티)은 5위로 뒤를 이었다.

필라델피아 유니언의 유망주 캐번 설리번은 6위를 차지했다. 손흥민의 LAFC 동료 드니 부앙가는 7위에 이름을 올렸다.

루이스 수아레스(인터 마이애미)는 8위, 하니 무크타르(내슈빌 SC)는 9위에 자리했다. 10위는 메시와 함께 인터 마이애미에서 뛰는 아르헨티나 국가대표 출신 로드리고 데 파울에게 돌아갔다.

판매 집계 기준과 공개 범위의 한계

이번 순위는 올해 1월1일부터 10월30일까지 MLS 공식 온라인 쇼핑몰인 MLS스토어닷컴에서 판매된 유니폼을 기준으로 집계됐다. 집계 대상이 공식 온라인 쇼핑몰로 한정된 점이 순위의 범위를 정한다.

MLS 사무국은 선수별 구체적인 판매량을 공개하지 않았다. 따라서 순위는 선수 간의 상대적 위치만 보여줄 뿐, 각 선수가 판매한 정확한 수량은 확인할 수 없다.

순위의 상위권이 메시와 손흥민, 인터 마이애미와 LAFC 소속 선수들로 채워졌다는 점은 구단과 선수의 인기가 유니폼 판매 흐름에 직접 연결되고 있음을 보여준다. 다만 이번 발표 자료에는 향후 일정이나 후속 절차에 대한 내용은 포함되지 않았다.