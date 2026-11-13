손흥민, 사우디전 패배 후 동료 미안 감정 표현

손흥민이 카타르 도하에서 열린 사우디아라비아와의 평가전 패배 후, 결정적인 득점 기회를 놓친 것에 대해 동료들에게 미안하다고 밝혔다. 2026년 11월 14일 기준 보도.

한국 축구 대표팀의 주장 손흥민 이 2026년 11월 14일 기준으로 최근 진행된 평가전에서의 패배와 자신의 활약에 대해 진솔한 소회를 밝혔다.

손흥민, 사우디전 패배 후 미안한 감정 표현

손흥민은 2026년 11월 13일(현지 시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 평가전 후 취재단과 만나 아쉬움을 드러냈다.

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이 경기는 한국 대표팀이 2대 3으로 패배하며 끝이 났다.

손흥민은 경기 중 완벽하게 보여준 득점 기회를 살리지 못한 것에 대해 "역할을 제대로 못 해 아쉽다"며 동료들에게 미안한 감정을 숨기지 않았다.

그는 "기회가 왔을 때 결정적인 역할을 해줘야 하는데 오늘은 그런 역할을 못 해서 선수들에게 많이 미안하다"고 말했다.

또한 "이런 부분 때문에 항상 스스로 많이 돌아보게 된다"며 자신의 내면의 성찰을 강조했다.

후반 이재성 골로 추격했으나 역전 실패

한국 대표팀은 경기 시작 후 우위를 점하지 못했다.

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후반 21분, 한국은 1대 3으로 밀린 상황에서 결정적인 득점 기회를 잡았다.

손흥민이 이 기회를 잡았으나, 그는 골로 연결하지 못했다.

이후 후반 23분, 황희찬의 패스를 받은 이재성이 추격골을 넣으며 분위기를 반전시키려 했지만 결과는 달라지지 않았다.

대표팀은 끝내 동점골 사냥에 실패하며 2대 3으로 승부를 내주었다.

손흥민은 "노력한 것에 비해 결과가 좋지 않은 게 많이 아쉽다"며 아쉬움을 토로했다.

모레노 감독의 주장 역할 강화와 풀타임 출전 배경

손흥민은 로베르트 모레노 감독이 주장의 역할을 강조하며 풀타임 출전의 기회를 준 이유에 대해 설명했다.

그는 "많이 속상한 것은 당연하다"면서 "기회가 왔을 때 제가 항상 무조건 골을 넣을 수 있는 건 아니다"고 솔직하게 인정했다.

그는 이러한 상황이 동료들에게 미안하게 작용하고 있으며, 이로 인해 큰 아쉬움이 남는다고 강조했다.

손흥민은 전반전과 후반전의 경기력 차이가 크다는 지적에 대해서는 "결과론적으로 보면 그런 이야기가 많이 나올 수밖에 없다"고 분석했다.

그는 "전반에 우리가 하고자 하는 부분이 잘되지 않았을 수도 있다"며 전반전의 부진을 인정했다.

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또한 "후반에는 우리가 쫓는 과정에서 리스크가 큰 플레이를 하다 보니 더 잘되는 것처럼 보일 수 있다"고 경기 양상의 변화를 해석했다.

축구의 한계와 카타르전 준비 계획

손흥민은 축구라는 스포츠의 특성 자체에 대한 깊은 통찰을 보였다.

그는 "축구는 11명의 선수가 똑같은 마음을 가지고 있어도 결과를 내기 어려운 스포츠라는 생각이 든다"고 밝혔다.

그는 "오늘 좋은 점을 많이 봤다고 생각된다"며 자신의 긍정적인 시각을 유지했다.

하지만 "좋았던 점들이 결과 때문에 가려지는 게 안타깝다"고 언급하며, 패배의 아쉬움이 팀의 긍정적인 면을 흐린다고 지적했다.

특히 이날 터진 상대의 2골에 대해 손흥민은 분석적인 접근을 보였다.

그는 "이날 터진 2골은 우리가 원했던 패턴 플레이의 결과다"라고 말했다.

그는 "상대 분석에 따른 훈련의 과정이 결과로 나왔다는 게 분명히 긍정적"이라며 훈련의 효과가 있었다고 인정했다.

손흥민은 "디테일적으로 부족했던 부분이 있어서 앞으로 잘 채워나가는 게 중요하다"고 강조했다.

마지막으로 그는 "더 단단히 훈련해서 17일 카타르전에서는 좋은 모습을 보여드리겠다"고 다짐하며 다음 경기에 대한 각오를 전했다.