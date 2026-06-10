손흥민 "선수들 열정에 제가 오히려 진정시켜야 할 정도"…체코전 결전 각오

한국 축구 대표팀 주장 손흥민이 2026 월드컵 조별리그 체코와의 첫 경기를 하루 앞두고 열린 기자회견에서 팀의 완벽한 준비상황과 자신감을 내비쳤다. 4번째 월드컵에 임하는 그의 마음가짐과 상대 평가, 경기 운영 계획을 밝혔다.

한국 축구 국가대표팀 의 주장 손흥민 이 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기를 앞두고 결전 각오를 다졌다. 손흥민 은 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 "제가 오히려 선수들을 진정시켜야 할 정도로 다들 열정적으로 준비했다"며 "그 노력의 꽃이 피었으면 좋겠고, 충분히 그럴 자격이 있다고 생각한다"고 말했다.

한국 대표팀은 한국 시간으로 12일 오전 11시 과달라하라 스타디움에서 체코와 A조 1차전을 치른다. 손흥민은 이번 월드컵이 네 번째 대회라고 밝혔다. 2014년 브라질 대회에서는 막내 선수로, 2018년 러시아 대회에서는 대표팀의 에이스로, 2022년 카타르 대회에서는 극적으로 포르투갈을 제압하고 16강 진출을 이끈 주역으로 활약했다. 그는 "첫 월드컵이든 마지막이든 마음가짐은 비슷하다"며 "어린아이가 된 것처럼, 꿈꾸는 것 같은 무대"라고 설레는 감정을 드러냈다. 상대 체코는 20년 만에 월드컵 본선에 오른 복병이다.

손흥민은 체코를 "좋은 선수가 많고, 훌륭한 리그에서 뛰는 선수가 많은 강팀"이라고 평가하면서도 "늘 제가 해오던 방식대로 팀과 함께, 팀의 도움을 받으면서 경기하는 게 가장 중요하다고 생각한다"고 말했다. 그는 "모든 팀이 장점이 있는 만큼 단점도 있다. 그런 부분을 잘 분석해서 경기장에서 제가 할 수 있는 플레이를 확실히 보여드리겠다"고 자신감을 보였다. 또한 최근 평가전에서 볼리비아전 골 장면을 언급하며 그의 세레머니가 회자되고 있다





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