손흥민, 체코전 무득점… 역대 최다골 도전은 다음으로

손흥민이 2026 북중미 월드컵 조별리그 첫 경기에서 체코를 상대로 선발 출전했지만 득점에 실패하며 한국인 월드컵 최다 득점 기록 경신을 다음 경기로 미뤘다.

멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전에서 한국이 체코와 맞붙었다. 이 경기에서 한국 축구 의 캡틴 손흥민 은 네 번째 월드컵 첫 경기에 원톱 스트라이커로 선발 출전해 약 69분을 소화했지만, 득점을 올리지 못했다.

만약 이날 골을 넣었다면 박지성과 안정환을 제치고 한국인 월드컵 역대 최다 득점 단독 1위(4골)에 오를 수 있었지만, 그 꿈은 다음 경기로 미뤄졌다. 체코는 평균 신장 185cm가 넘는 장신 수비진을 앞세워 손흥민을 집중 마크했다. 손흥민은 특유의 가벼운 몸놀림으로 빈틈을 노렸지만, 상대의 촘촘한 견제에 가로막혀 결정적인 슈팅 기회를 잡기 어려웠다. 전반 12분에는 이재성이 살짝 뒤로 내준 패스를 받아 지체 없이 슈팅했지만, 수비수 발에 맞고 굴절돼 높이 떴다.

전반 추가시간 2분에는 문전으로 쇄도하며 이재성의 컷백을 향해 몸을 날려 슬라이딩 슈팅을 시도했고, 후반 11분에도 이재성이 원터치로 내준 공을 잘 잡아두고 침투해 다시 한번 골망을 겨냥했다. 그러나 마테이 코바르 골키퍼의 선방에 막혀 아쉬움을 삼켰다. 후반 24분 오현규와 교체되면서 손흥민의 이날 활약은 마무리됐다. 경기 후 홍명보 대표팀 감독은 손흥민의 선발 출전에 대해 중요하고 압박감 있는 경기에서 주장으로서 당연히 나와야 한다고 생각했다며, 선수들에게 안정감을 주기 위해 주장의 역할이 필요했다고 설명했다.

또한 손흥민이 준비한 것을 충분히 잘 실행해줬고, 찬스를 놓친 게 있었지만 그렇게 중요한 문제는 아니라고 평가했다. 그는 손흥민의 득점 감각이 좋다며 앞으로도 걱정하지 않는다고 덧붙였다. 이로써 손흥민의 네 번째 월드컵 도전은 다음 경기를 정조준하게 됐다. 한국 축구의 새로운 이정표를 향한 그의 여정은 계속된다





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손흥민 2026 북중미 월드컵 한국 축구 체코전 무득점

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