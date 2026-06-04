손혜원 전 국회의원, 목포시의원으로 당선

목포시의원 선거에서 손혜원 후보는 24.3%의 득표율을 기록하며 2위를 차지했다. 손혜원 후보는 브랜드 디자이너로 활동하면서 브랜딩 전문가, 홍보 전문가로 이름을 날리며, 소주 브랜드 '처음처럼', '참이슬' 등을 비롯해 커피 브랜드 '엔제리너스', 아파트 브랜드 '힐스테이트' 등을 만들었다.

손혜원 전 국회의원, 목포시의원 으로 당선된 이유는 무엇인가? 목포시의원 선거에서 손혜원 후보는 24.3%의 득표율을 기록하며 2위를 차지했다. 손혜원 후보는 브랜드 디자이너 로 활동하면서 브랜딩 전문가, 홍보 전문가 로 이름을 날리며, 소주 브랜드 '처음처럼', '참이슬' 등을 비롯해 커피 브랜드 '엔제리너스', 아파트 브랜드 '힐스테이트' 등을 만들었다.

손 후보는 2015년 새정치민주연합의 홍보위원장으로 임명되면서 정계에 발을 들였다. 이후 손 후보는 국회의원 시절이던 2019년부터 목포와 각별한 인연을 맺었다. 당시 목포의 근대역사문화공간 일대에서 차명으로 부동산을 매입한 혐의(부동산실명제법 위반)로 기소돼 2022년 대법원에서 벌금 1000만원을 확정받았다. 하지만 '비밀 정보를 이용해 부동산을 사들였다'는 혐의(부패방지법 위반)에 대해서는 무죄가 선고됐다.

손 후보는 목포 원도심을 살리고 변해가는 모습으로 목포시민들께 감사를 표하겠다고 말했다. 손 후보는 '기초의회가 유권자의 기대에 못 미치는 상황에서, 시의원 한 명이 도시를 어떻게 바꿀 수 있는지 보여주겠다'며 '6개월이면 목포가 달라졌다는 것을 가시적으로 보여줄 수 있을 것'이라고 말했다





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손혜원 목포시의원 정계 브랜드 디자이너 홍보 전문가

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