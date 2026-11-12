손현보 목사, 미국 전역에서 불법 선거운동 혐의 기각 주장

손현보 세계로교회 목사가 미국 방미 중 종교 박해 주장을 펼쳤으나, 법원은 선거법 위반 혐의가 입증되어 징역 1년에 집행유예 3년을 선고했다.

손현보 세계로교회 목사가 미국 여행 중 자신의 혐의를 종교적 박해로 치부하며 해외 유세를 펼친 사실이 드러났다. 그는 지난해 대선과 부산시교육감 재선거 당시 불법 선거운동을 한 혐의로 2심에서 1심보다 무거운 형량을 선고받았다.

손현보 목사의 방미 및 제임스 프랭클린 목사 인터뷰

손 목사는 선고 3주 전인 지난달 18일 미국 조지아주 '프리채플' 교회를 방문했다. 해당 교회에서 만난 젠슨 프랭클린 목사는 도널드 트럼프 미국 대통령과 가까운 관계로 알려졌다. 프랭클린 목사는 트럼프 대통령의 종교자유위원회 자문위원을 역임했으며, 백악관 오벌오피스에서 기도하는 사진도 공개한 바 있다.

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손 목사는 인터뷰에서 교회의 압수수색과 구속을 대한민국 전례 없는 사건이라고 주장했다. 그는 재판을 거치지 않고 감옥에 갇혔으며, 감옥 수용 공간이 80㎝에 불과했다고 설명했다. 이어 주님 때문에 고난당하는 것은 영광이라고 강조하며 성경의 가치를 지키기 위해 어떤 대가도 치르겠다는 입장을 밝혔다.

손 목사의 아들이 이를 영어로 통역하자 교인들은 박수를 보냈다. 손 목사는 자유 대한민국에서 강단에서 성경 가치를 지키기 위해 설교했다는 이유로 독방에 갇혔다며, 투표권부터 성경의 가치에 맞게 사용해야 한다고 주장했다.

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손현보 목사 주장과 실제 법적 혐의의 괴리

제임스 프랭클린 목사는 손 목사의 주장에 전적으로 동의했다. 그는 손 목사가 예수 그리스도의 복음을 전했다는 이유만으로 독방에 있었다며, 한국에 믿는 이들이 종교적 이유로 박해를 받고 있다고 반복했다.

프랭클린 목사는 손 목사의 아들에게 하나님의 뜻으로 대한민국 대통령이 될 수 있음을 기도했다. 또한 손 목사를 보호해 달라고 요청하며 종교적 연대를 표명했다. 이 발언은 당시 미국 중간선거를 2주 앞두고 이루어졌다.

반면 손 목사는 공직선거법과 지방교육자치법 위반 혐의로 기소됐다. 그는 지난해 3월 선거운동 기간이 아닌 시점에 보수 성향 부산시교육감 후보와 대담한 영상을 유튜브에 올렸다.

또한 지난해 5월 21대 대선 기도회와 주일예배에서 김문수 국민의힘 후보 지지를 호소했다. 이 과정에서 이재명 후보를 히틀러에 비유하거나 끝났다고 발언하는 등 특정 후보 지지를 위한 설교를 이어갔다.

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부산고법의 2심 판결 및 재범 위험성 지적

부산시 선거관리위원회는 손 목사를 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다. 손 목사는 과거에도 불법 선거운동 혐의로 벌금 80만원을 선고받은 전력이 있다.

1심 재판부는 지난 1월 손 목사에게 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다. 재판부는 특정 후보 당선과 낙선을 도모하려는 고의가 명백하다고 판단했다.

부산고법 형사2부는 11일 손 목사에게 징역 1년에 집행유예 3년을 선고하며 1심보다 형량을 강화했다. 재판부는 기도 형식을 취했다고 종교활동이 아전인수 주장이라고 질타했다.

재판부는 손 목사가 선거관리위원회의 경고와 경찰 수사에도 불구하고 범행을 지속했다고 지적했다. 납득하기 어려운 변명과 재범 위험성이 높다고 판단하여 무겁게 처분했다.