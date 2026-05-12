손자의 운동회에서 다시 찾은 나의 청춘과 생의 활력

손자의 초등학교 운동회에 참석한 할머니가 과거 자신의 어린 시절 달리기 기억을 떠올리며, 손자와 함께 다시 한번 트랙을 달린 감동적인 경험과 세대 간의 사랑을 기록한 에세이입니다.

평범한 일상이 모여 특별한 삶의 기록이 된다는 믿음 아래, 오늘도 어느 할머니의 가슴 뭉클한 이야기가 우리에게 전해집니다. 주 5일 동안 두 손자를 돌보는 일은 결코 쉬운 일이 아니지만, 그 속에서 피어나는 사랑은 무엇과도 바꿀 수 없는 삶의 활력소입니다.

매일 오후, 학교 수업을 모두 마치고 돌아오는 6학년 윤이와 4학년 훈이를 맞이하며 하루의 정점을 맞이합니다. 아이들의 허기를 달래줄 정성스러운 간식을 준비하고, 어지러워진 집 안을 정리하다 보면 어느덧 해는 뉘엿뉘엿 저물어 저녁 식사 시간이 다가옵니다. 특히 감자볶음과 시금치나물, 그리고 아이들이 가장 좋아하는 당면을 듬뿍 넣은 불고기를 식탁에 올리는 날이면, 아이들의 눈은 반짝이는 초승달처럼 변해 기쁨을 감추지 못합니다. 이러한 소소한 행복 속에서 지내던 중, 맏손자 윤이가 초등학교 시절의 마지막 페이지를 장식하는 운동회를 맞이하게 되었습니다.

윤이가 다니는 학교는 최근 개교하여 학생 수가 매우 많은 편입니다. 2025년 기준으로 전교생이 2,000명을 넘어설 정도로 규모가 커서, 6학년만 해도 무려 14개 반이나 됩니다. 그렇기에 운동회 또한 하루 만에 끝낼 수 없어 학년별로 6일 동안 나누어 진행되는 진풍경이 벌어졌습니다. 맞벌이로 바쁜 딸과 사위는 직장 업무 때문에 참석이 어렵다는 소식을 전했고, 저는 망설임 없이 제가 대신 가겠다고 나섰습니다. 딸은 뙤약볕 아래서 고생할 것을 걱정하며 만류했지만, 저는 그 마음마저 뒤로한 채 설레는 마음으로 준비를 시작했습니다.

편한 청바지와 운동화, 그리고 강렬한 햇살을 막아줄 선글라스와 양산, 갈증을 해소할 시원한 물과 이온음료까지 꼼꼼히 챙겨 운동장으로 향했습니다. 목청껏 응원하며 손자의 마지막 운동회를 축하해주고 싶다는 일념 하나로 서둘러 도착했지만, 운동장에 들어섰을 때는 이미 입장식이 끝나고 아이들과 학부모들의 뜨거운 함성만이 가득한 상태였습니다. 푸른 하늘 아래 오색빛깔 만국기가 바람에 펄펄 넙어지는 풍경을 보고 있자니, 갑자기 수십 년 전 저의 어린 시절 운동회 기억이 파노라마처럼 스쳐 지나갔습니다. 당시 제가 다녔던 초등학교는 산을 넘고 물을 건너 왕복 두 시간이나 걸어야 하는 먼 곳에 있었습니다.

가을이면 마을 주민들까지 모두 모여 성대하게 치렀던 운동회는 제 인생에서 가장 기억에 남는 행사 중 하나였습니다. 하지만 농번기로 한창 바쁘셨던 부모님은 자식들의 끼니를 챙기기 위해 새벽부터 들판으로 나가셔야 했고, 늘 저의 곁을 지켜주신 분은 할머니셨습니다. 소박하다 못해 초라했던 도시락을 나누어 먹으며 부채춤을 추고, 줄다리기와 콩주머니 던지기에 온 힘을 쏟았던 그 시절이 떠올랐습니다. 청군 이겨라 하며 목이 터져라 응원하고, 작은 공책 한 권이라도 상품으로 받기 위해 필사적으로 달렸던 기억이 생생합니다.

체구는 작고 말랐지만 달리기에 소질이 있었던 저는 항상 반에서 1등을 놓치지 않았고, 마을 대항 달리기에서도 첫 번째 주자로 나서 압도적인 격차를 벌리며 우리 마을의 우승을 견인하곤 했습니다. 가장 잊을 수 없는 순간은 바로 청백 계주의 마지막 주자로 뛰었던 날입니다. 스타트가 강점이었던 저에게 마지막 주자라는 역할은 큰 부담이었고, 특히 상대 팀의 주자는 저보다 키도 크고 훨씬 빠른 친구였습니다. 바통이 제 손에 쥐어지던 그 찰나, 심장이 터질 듯한 긴장감 속에 앞서가는 친구의 뒷모습을 보며 저는 이를 악물고 무아지경으로 달렸습니다.

결승 테이프가 눈앞에 보인 순간부터는 기억조차 나지 않을 정도로 모든 에너지를 쏟아부었습니다. 평소 그 친구를 이겨본 적이 없었기에 그것은 기적과도 같은 일이었습니다. 마침내 결승점을 통과하고 들려온 엄청난 함성 소리에 제가 청팀을 승리로 이끌었다는 사실을 깨달았을 때의 쾌감은 지금 생각해도 짜릿합니다. 비누, 치약, 수건, 연필 같은 소박한 상품들이 할머니의 품에 안기던 날, 저는 온 마을의 스타가 되었고 곱게 물든 플라타너스 잎과 만국기는 마치 저를 축복해주는 듯했습니다.

그렇게 추억에 젖어 아이들의 경기를 응원하던 중, 예상치 못한 기회가 찾아왔습니다. 바로 학부모나 보호자가 함께 참여하는 '손님 찾기 달리기'였습니다. 선생님이 든 스케치북의 미션에 맞는 분을 찾아 함께 달리는 경기였는데, 청바지를 입은 분, 선글라스를 낀 분, 양산을 쓴 분 등 다양한 조건들이 제시되었습니다. 저는 제 나이 때문에 선택받지 않을 것이라 생각하며 뒤편에서 여유롭게 구경하고 있었지만, 어느 순간 절박한 눈빛으로 달려온 한 남자아이와 눈이 마주쳤습니다.

아이의 간절한 요청에 저는 저도 모르게 들고 있던 양산을 내던지고 트랙 위로 뛰어들었습니다.

'나 아직 살아있구나! '라는 외침이 가슴 속에서 터져 나왔고, 2등으로 달리고 있던 아이의 자리를 지켜주기 위해 숨이 턱까지 차오를 때까지 달렸습니다. 결과는 손등에 찍힌 작고 소중한 '2등' 도장이었습니다. 마침 윤이의 반 앞이었기에 손등을 높이 치켜들며 할머니가 달리기 했다고 자랑하는 손자의 모습에 쑥스러우면서도 가슴 벅찬 행복을 느꼈습니다.

하지만 여기서 끝이 아니었습니다. 이번에는 한 여자아이가 저를 지목했고, 저는 다시 한번 이 한 몸 불사르겠다는 각오로 트랙을 달렸습니다. 아이들이 오늘의 이 순간을 기억하며 건강하게 자라길 바라는 마음으로, 무거운 다리를 이끌고 결승선을 통과했습니다. 육십 대 중반의 나이에 두 번의 전력 질주를 감행한 결과는 혹독했습니다.

가슴이 터질 것만 같았고, 주말 내내 허벅지 근육이 놀라 걷는 것조차 힘들 정도였습니다. 하지만 육체적인 고통보다 더 컸던 것은 오랜만에 느껴본 건재함에 대한 확인과 손자와 함께 공유한 시간의 소중함이었습니다. 1등이 아니어도 좋았습니다. 제 손을 잡고 달린 그 아이가 오늘의 2등이라는 성취감을 기억하며 성장하길 바랐고, 달리는 할머니를 보며 환하게 웃었을 손자의 얼굴만 생각하면 며칠간의 근육통쯤은 충분히 견딜 수 있었습니다. 5월의 어느 날, 자녀들이 준 그 어떤 값비싼 선물보다도 손자와 함께 땀 흘린 이 운동회야말로 제 인생 최고의 선물이었습니다. 저와 윤이 모두에게 젊음과 추억을 선물해준 이 하루를 저는 오래도록 가슴 속에 간직할 것입니다





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