손아섭, 두산 이적 후 첫 경기 홈런 포함 맹활약… 부활의 신호탄!

두산으로 이적한 손아섭이 SSG와의 경기에서 홈런을 포함한 맹활약을 펼치며 팀 승리를 이끌었다. 타격 부진에 시달리던 두산은 손아섭의 합류로 분위기 반전을 꾀하며, 그의 허슬 플레이와 베테랑다운 면모에 기대를 걸고 있다.

“나 살아있다” 손아섭 , 두산 이적 후 첫 경기에서 홈런 포함 맹활약! 손아섭 이 14일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG와의 원정경기에서 두산 이적 후 첫 홈런을 기록하며 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다. 두산베어스 유니폼을 입고 나선 첫 경기에서 2번 지명타자로 선발 출전한 손아섭 은 4회초 1사 2루 상황에서 좌중간 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨리며 팀 승리를 견인했다.

이전 소속팀인 한화에서 방출된 후 두산으로 트레이드된 손아섭은 이적 후 곧바로 맹활약을 펼치며 팬들에게 강렬한 인상을 심어주었다. 특히, 1년도 채 안 되어 NC, 한화, 두산을 거치며 세 팀을 옮겨 다니는 어려운 상황 속에서도 손아섭은 흔들리지 않는 베테랑의 면모를 보여주었다. 그는 경기 후 인터뷰에서 “어떻게 두산의 선택이 틀리지 않았다는 걸 보여줄 수 있을까 계속 생각했다. 제가 힘든 상황일 때 손을 잡아준 구단에 어떻게 하면 보답할 수 있을까, 이런 생각을 했다”며 두산 구단에 대한 고마움을 표현했다. 또한 “제일 자신 있는 게 ‘허슬’이고 또 두산엔 ‘허슬두’라는 이미지가 있다. 보여주겠다”고 각오를 다지며 앞으로의 활약을 예고했다.

손아섭은 이날 3타수 1안타 2볼넷 2타점 2득점을 기록하며 팀 승리에 혁혁한 공을 세웠다. 1회 무사 1루에서 볼넷으로 출루한 손아섭은 3회 2루 도루에 성공한 후, 박준순의 적시타 때 헤드퍼스트슬라이딩으로 득점하며 투지를 불태웠다. 손아섭의 맹활약에 힘입어 두산은 양의지, 박찬호, 다즈 카메론 등 주축 타자들의 홈런까지 터지며 SSG를 11-3으로 대파했다.

두산은 최근 타격 부진으로 어려움을 겪고 있었지만, 손아섭의 합류를 통해 분위기 반전을 꾀할 수 있게 되었다. 두산은 13일까지 개막 13경기에서 팀 타율 0.230으로 리그 최하위에 머물렀고, 출루율(0.319) 역시 최하위, 장타율(0.339)은 9위에 그치며 공격력 부진에 시달렸다. 젊은 선수 위주로 팀을 꾸린 두산은 베테랑 손아섭의 영입을 통해 팀의 공격력 강화와 분위기 쇄신이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 의지를 보였다.

손아섭은 2007년 롯데에서 데뷔하여 KBO 리그 통산 최다 안타 기록을 보유하고 있는 베테랑 타자이다. 2170경기에서 타율 0.319, 182홈런, 1086타점을 기록하며 리그 정상급 타자로 활약했다. 하지만 최근 NC, 한화를 거치며 부진한 모습을 보였고, 한화에서 FA 자격을 얻었지만 재계약에 실패하며 새로운 팀을 찾아야 했다. 두산은 손아섭의 경험과 노련함이 팀의 공격력을 끌어올리고, 젊은 선수들에게 좋은 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.

손아섭 또한 두산에서의 성공적인 활약을 통해 자신의 가치를 증명하고, 선수 생활의 황금기를 다시 열겠다는 의지를 불태우고 있다. 그의 허슬 플레이와 뛰어난 타격 능력이 두산의 새로운 활력소가 될 수 있을지 귀추가 주목된다. 손아섭의 두산에서의 활약은 팀의 순위 경쟁에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 그가 과연 두산에서 성공적인 선수 생활을 이어갈 수 있을지, 팬들의 기대가 높아지고 있다





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손아섭 두산 홈런 트레이드 KBO

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