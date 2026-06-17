소형모듈원전(SMR)이 전 세계적으로 주목받고 있다. SMR은 통상 300MW 이하 규모의 모듈 형태로 제작돼 현장에서 조립·설치되는 원자로를 말한다.

국토가 넓은 나라에서는 송배전 비용을 줄일 수 있는 대안으로 부상한 소형모듈원전 ( SMR )이 전 세계 적으로 주목받고 있다. SMR 은 통상 300MW 이하 규모의 모듈 형태로 제작돼 현장에서 조립·설치되는 원자로를 말한다. 1기당 1천∼1천700MW 규모인 대형원전보다 공기가 짧고 투자 부담이 작다.

이에 따라 미국, 사우디아라비아 등 국토가 넓은 나라에서는 송배전 비용을 줄일 수 있는 대안으로 부상했다. 최근에는 인공지능(AI) 확산으로 급증한 전력 수요에 대응할 차세대 전력원으로도 주목받기도 한다. 기술개발사업단에 따르면 i-SMR은 전기 출력 170MW급 가압경수로 기술 기반으로, 하나의 원자로 건물에 모듈 4개까지 설치할 수 있어 최대 640MWe의 전력을 공급할 수 있다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 지난해 SMR과 관련해 "2028년까지 설계하고 2030년에 허가받아 2035년 발전을 해보겠다는 것이 현재 계획"이라고 밝혔다.

영국 국가원자력연구원과 세계경제포럼에 따르면 SMR 시장 규모는 2035년 400조∼600조원 수준에 다다르고 2040년까지 연평균 22% 성장할 전망이다. 에너지경제연구원에 따르면 작년 2월 기준 전 세계에서 개발 중인 SMR은 127개로 집계됐다. 이 중 74개를 분석한 결과 미국이 27개로 가장 많았고 프랑스(10개), 일본(6개), 중국·러시아(각 5개), 한국(4개)이 뒤를 이었다. 미국에서는 빌 게이츠가 설립한 테라파워가 최근 원자력규제위원회(NRC)로부터 상업용 첨단 원자력 발전소 건설을 승인받아 와이오밍주에 착공을 앞두고 있다. 2030년 가동을 목표로 한다.

유승훈 서울과학기술대 교수는 "미국에 이어 두 번째로 SMR 설치에 성공한다면 전 세계에서 수요가 빗발칠 것이고 우리의 수출 효자 상품이 될 수 있다"면서 "적극적으로 기술 개발을 완료해야 한다"고 말했다





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소형모듈원전 SMR 전 세계 주목 원자력

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