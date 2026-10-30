소아응급실 압수수색 논란, 의료진의 진료권 보호 촉구

아주대병원 소아응급실 압수수색을 둘러싼 의료계와 경찰 간 갈등이 심화되면서 복지부는 응급의료 현장의 진료권 보호와 수사 가이드라인 수립을 촉구했다.

용산구에 위치한 서울 의사협회에서 열린 긴급 기자회견은 소아응급실 압수수색 에 대한 비판과 진료권 보호를 촉구하는 내용으로 시작됐다. 30일 오전에 개최된 이 기자회견에는 류정민 대한소아응급의학회장과 소아전문응급의료센터협의회 관계자들이 참석해 경찰이 아주대병원 소아전문응급의료센터를 압수수색한 것에 대해 강경 반발했다.

이들의 주요 요구는 '응급실, 중환자실, 분만실과 같은 생명이 위급한 의료 현장은 원칙적으로 압수수색을 제한해야 한다'는 가이드라인 제정이다. 이번 사건은 7월 15일 아주대병원에서 생후 4개월 아기가 외래 진료를 받던 중 갑작스러운 호흡곤란과 청색증으로 소아응급센터로 옮겨진 뒤 심폐소생술을 받았지만 결국 사망한 사건에서 시작됐다. 유족은 의료과실을 주장해 의료진을 고소하자 경기남부경찰청이 9월 30일 소아응급센터를 압수수색했다. 의료계는 이 조치가 과도하다고 비판하며, 응급실 압수수색이 의료진의 진료권을 침해하고 환자에게 부정적 영향을 줄 수 있다고 주장했다.

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정은경 복지부 장관, 필수의료 가이드라인 마련 언급

정은경 복지부 장관은 이날 오후 소아응급의학회 간담회를 개최해 의료진이 안심하고 일할 수 있는 환경 조성에 대해 언급했다. 장관은 '필수의료 현장에 적용 가능한 가이드라인이 신속히 마련되어야 한다'라고 말하며, 다음 주에 경찰청과 협의할 예정임을 밝혔다. 의료계는 또한 전자의무기록이 투명하게 관리되고 있으며, 경찰이 진료를 방해한 것이 아니라 임의제출을 요구하지 않아 압수수색이 과도하다는 점을 강조했다. 반면 경찰은 영장 집행 시 병원 내부와 사전 협의를 거쳤으며, 임의제출 의무가 없다고 설명했다.

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혹시 모를 상황을 대비해 '다른 의료기관을 수사할 때 이미 제출된 자료가 변형된 사례가 있어'라고도 밝혔다. 그러나 소아응급실에 경찰이 직접 진입해 진료를 방해했다면 '영장 집행이 위법'일 수 있다는 의견도 있다. 법조계와 의료계 간의 의견 충돌이 깊어지는 가운데, 의료 사고 발생 시 신속한 증거 확보와 구조적 원인 분석이 필요하다는 목소리가 강화되고 있다. 이 같은 논쟁에서 의료계는 '응급실 압수수색이 과도하다는 사실을 세계와 비교해볼 필요가 있다'며 프랑스 사례를 인용했다.

프랑스 의료사고 체계 비교, 수사 가이드라인 재정비 모색

프랑스에서는 의료사고가 발생하면 경찰이 자동적으로 의무기록을 확보하도록 하는 체계가 마련돼 있어 압수수색에 관한 논란이 적다고 전했다. 종합적으로 보건복지부와 경찰청은 수사 가이드라인을 재정비해 응급의료 현장의 진료권과 환자 보호를 동시에 보장할 방안을 모색 중이다.