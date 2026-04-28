소설가 정찬의 광주, 혁명과 연대의 철학을 탐구하다

소설가 정찬의 장편소설 광주는 1980년 광주민주화운동을 생생하게 묘사하며 혁명과 연대의 철학을 탐구한다. 이 작품은 2026년 재출간되어 현재까지도 광주 항쟁의 비극과 그 의미에 대한 깊은 성찰을 제공한다. 정찬은 광주 공동체의 평등과 혁명의 숙명, 연대의 가능성에 대해 고찰하며, 독자에게 역사적 사건의 현재성과 인간 존재의 본질에 대한 질문을 던진다.

광주 공동체는 모든 구성원이 평등한 존재로 인식되는 공간이었다. 이 공동체는 계급적 열등감에 시달리던 이들에게 소중한 존재였다. 상대방의 신분을 알 수 없을 때 새로운 공동체의 평등이 가능해진다.

혁명은 서로를 모르는 상태에서만 가능하며, 진정한 연대는 죽은 자와 산 자 사이에서만 이루어질 수 있다. 부산 출신이지만 한때 ‘광주 작가’로 불릴 만큼 소설가 정찬은 광주민주화운동을 다룬 작품을 많이 썼다. 그의 대표작인 장편소설<광주>는 2002년 처음 출간된 이후, 2026년 다시 출간되었다. 이 작품은 1980년 5월18일부터 27일까지의 광주 항쟁을 세세하게 묘사하여 독자를 당시의 현장으로 데려간다.

소설가 정지아의 추천사에서는 이 작품을 2024년 12월3일 윤석열 정권의 계엄 선포와 연결지었다. 1980년대 광주의 비극은 우리 사회의 자유로움과 민주화의 기반이 되었다. 그러나 광주 항쟁을 제대로 다룬 작가는 드물며, 정찬의<광주>는 그 공백을 메운 작품이다. 작품 속 주인공 동호의 죽음은 광주 항쟁의 비극을 생생하게 보여준다. 국가가 국민에게 폭력을 행사해서는 안 된다는 당연한 진리지만, 우리는 2024년 다시 국가폭력 앞에 노출되었다.

광주의 비극을 되풀이하지 않은 것은 민주화된 시민들의 덕분이었다. 광주 항쟁의 수혜자는 우리 모두다. 정찬의<광주>를 읽으며 혁명의 숙명에 대해 생각하게 된다. 광주 공동체에서는 모두가 평등한 존재로 인식되었다.

계급적 열등감으로 고통받던 이들에게는 지키고 싶은 세계였다. 시민군은 서로의 신분을 몰라야 했다. 복면을 한 이유도 신원이 들통나지 않도록 하기 위함이기도 했지만, 서로의 정체를 알지 못하기 위함이기도 했다. 상대방에 대해 안다는 것은 차별의 시작이다.

상대방의 신분을 모를 때 새로운 공동체에서의 평등이 가능하다. 그러나 혁명은 오래가지 못하는 법이다. 출신을 알게 되기 때문이다. 복면 상태는 혁명을 지속시키기 위한 변태였다.

작품 속에는 혁명군의 분열에 대한 경고도 담겨 있다. 혁명군의 분열은 인간 본성의 천부적인 능력이다. 광주 시민군의 구성은 일반 시민, 부랑아, 농민, 재건 대원, 유흥업소 종사자, 노가다, 룸펜, 성직자, 대학생, 실업자, 폭력 조직에 몸담은 이들, 지식인 등 다양했다. 이들은 계엄군의 만행 앞에서 인간적으로 하나가 되었지만, 이후 투쟁 과정에서 다양한 차이를 직면하게 된다.

계급, 나이, 젠더, 직업, 학력, 지역 등 다양한 차이는 혁명과 코뮌의 기쁨을 잠시 잊게 하지만, 곧 다시 마주하게 된다. 결국 시민군은 해체된 후 각자 자기 자리로 돌아가고, 지식인과 언론 그리고 국가는 광주에 대한 담론을 전유하기 시작했다. 혁명은 언제나 실패와 슬픔의 연속이다. 소비에트의 붕괴와 중국 혁명, 문화 혁명에서 수많은 희생자가 발생한 것은 혁명 과정에서 동지와의 다툼에서 더 많은 피가 흘렀기 때문이다.

혁명은 구조를 바꾸는 것이지만, 개혁은 일상의 변화를 의미한다. 혁명은 통치자를 바꾸는 것뿐이지만, 개혁은 몸의 형태를 바꾸는 일이다. 혁명보다 일상의 개혁이 더 어려운 이유다. 당시 시민군들은 다시 자신의 일상으로 돌아갔고, 계급 변동은 일어나지 않았다.

다만 그들의 일상에 트라우마만 자리 잡았다. 영화<김군>은 전직 육군 대령 지만원의 선동과 북한군 남파설을 반박하는 듯 보이지만, 시민군이었던 ‘김군’의 실존을 묻는 텍스트다. 1980년 5월23일 이후 ‘김군’은 보이지 않았다. 그가 사망했거나 속세를 떠났다고 추정할 뿐이다.

‘김군’은 하나 된 시민군이라는 이름 아래 묻힌, 수많은 이질적인 ‘민중’의 한 사람이라는 사실이 이 영화의 주제다. 그 이질성이 시민군의 진실과 실체였을 것이다. 20여년 전 나는 5·18 관련 국제학술대회에 참여한 적이 있는데, 당시 한 재일교포 남성이 질문을 했다.

‘그때 가두에서 선전 활동을 한 여성을 태우고 돌아다녔던 운전기사는 지금 어디에 있습니까? ’ ‘자이니치’라는 타자로서 그가 동일시했던 광주의 주인공은 운전기사였다. 박구용 전남대 교수의 추천사에서는<광주>를 ‘삶과 죽음의 경계가 무너진 5월 광주, 인간은 짐승이 되지 않기 위해 무엇을 선택해야 하는가? ’라는 근원적 물음에 대한 숭고한 철학적 응답이라고 평가했다.

이 소설은 단순한 역사적 기록을 넘어, 타인의 고통을 외면하지 않고 그 곁에 함께 머문 ‘그들’의 자취를 통해 인간 존엄의 숭고함과 연대의 철학을 증명한다. 그러나 내 생각은 조금 다르다. 살아 있는 사람끼리의 연대는 불가능하다. 연대는 잠시의 어깨동무가 아니라 ‘함께 비를 맞는’, 즉 같은 처지가 되는 것이기 때문이다.

하지만 인간이 어떻게 같은 처지가 될 수 있겠는가. 무등은 꿈이다. 그러므로 ‘진정한’ 연대는 죽은 자와 산 자 사이에서만 가능하지 않을까. 이것이 작가가 말하는 ‘역사의 영혼’일 것이다.

죽은 자와 대화를 위해서는 현재의 ‘성취’를 부정하는 상상력이 필요하다. 죽은 자는 너무 할 말이 많고, 산 자는 언어가 부족하다. 산 자가 죽은 자에게 말을 걸고 5·18의 현재성을 사유하는 일, 이것이 우리가 그토록 외치는 기억 투쟁, ‘잊지 말자’일 것이다





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