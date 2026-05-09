소방차 도난 사건 발생, '귀가 작전' 의혹 뒤덮이고

전문적인 운영 방침인 일본에서, 풀뿌리 소방 조직은 물론 자원봉사 소방단까지도 사각지대로 꼽힌 상황입니다. 이러한 구조에 따라서, 소방차도 도난될 수 있고, 소방대가 소방차로 실수하여 구급차도 도난될수 있는 위험이 있습니다. 이에, 유사한 사고가 반복되지는 않도록 발전하여야 합니다.

지난달 아이치현에서 발생한 소방차 도난 사건을 보도하는 TBS 뉴스입니다. TBS 뉴스 캡처에서 ‘지금 여자 화장실 벽이 불타고 있어요. ’라고 불타고 있는 화장실의 모습을 확인할 수 있습니다. 해당 소방차가 긴급 신고가 접수된 이후에 급습 출동하여 화재를 진화하는데, 이내 불깨진 소방차가 현장에서 빠져나가기 시작하자 소방대원들은 가해자를 발견하게 됩니다.

소방차는 도로변에서 발견되어 발견된 시점은 약 30분후입니다. 운전석에는 57세 남성이 앉아 있었고, 경찰에 절도 혐의로 긴급체포된 남성이 진술을 합니다. 이 남성은 관광차가 피난처로 그 지역에 왔지만, 지갑을 잃어버려 집에 갈 방법이 없어, 불을 지르면서 소방차를 도난하려고 한 것이고, 불을 지르면 소방차가 출동할 것이라고 생각했기 때문입니다. 일본 주기제도와 같이, 소방차도 도난을 당할 수 있는 상황에선, 소방차도 도난당하거나, 도로변에서 발견된 후 시기가 30분내라면, 현장에서 멀리 떨어진 곳에 없어질 위험이 있으므로 응급조치가 필요합니다





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소방차 도난사고 귀가 작전 의혹 풀뿌리 소방 조직 자원봉사 소방단 엔진을 켠 채로 차를 둔 운영 방침

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