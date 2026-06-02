소득 양극화 속 'K자형 소비' 심화…저소득층 생존형, 고소득층 여가형 지출 확대

올해 1분기 소득 하위 20% 가구의 소비 중 주거비와 식비 비중이 42.5%에 달하는 반면, 상위 20%는 교통과 외식에 집중하며 소비 패턴 차이가 극명하게 갈렸다. 흑자액 격차는 역대 최대인 459만9000원을 기록했다.

올해 1분기 소득 하위 20% 가구와 상위 20% 가구의 소비 패턴이 극명하게 갈리며 이른바 ' K자형 소비 ' 양극화가 심화되고 있다. 국가통계포털 자료 분석 결과, 소득 1분위 가구의 소비지출 중 주거·수도·광열 비중이 21.7%, 식료품·비주류음료 비중이 20.8%로 이 두 항목이 전체 소비의 42.5%를 차지했다.

반면 소득 5분위 가구는 교통·운송(14.7%)과 음식·숙박(14.1%) 비중이 가장 높아 신차 구매와 외식, 여행 등에 상대적으로 많은 지출을 하는 것으로 나타났다. 이는 저소득층이 생존을 위한 필수 지출에 집중하는 반면 고소득층은 여가와 레저 소비를 확대하고 있음을 보여준다. 소비 규모 격차도 뚜렷해 교통·운송 지출은 1분위가 월평균 11만6000원인 반면 5분위는 81만9000원으로 7배 이상 차이가 났다. 국가통계포털 관계자는 양측 모두 자동차 구입 비중이 컸고 운송기구 연료비 지출도 늘었다고 설명했다.

오락·문화 지출에서도 1분위는 월평균 6만2000원, 5분위는 41만1000원으로 약 6.6배 차이를 보였다. 반도체 경기 호조에 힘입어 올해 1분기 GDP 성장률은 1.7%를 기록했지만 성장의 과실이 가계 전반으로 확산되지 못하면서 소비 양극화는 오히려 심화하는 모습이다. 저소득층의 재무 상황은 더욱 악화되고 있다. 1분위 가구의 소득 증가율은 2.7%에 그친 반면 소비지출 증가율은 7.3%에 달해 평균소비성향이 155.3%로 전년보다 7.7%포인트 상승했다. 이는 100원을 벌어 155원을 쓰는 구조로, 적자 살림이 불가피한 상황이다.

반면 5분위 가구는 소득 증가율(4.2%)이 소비 증가율(6.9%)보다 낮았지만 절대 소득 규모가 커 흑자액이 오히려 늘었다. 그 결과 1분위와 5분위의 흑자액 격차는 월 459만9000원으로 관련 통계 집계 이후 최대를 기록했다. 1분위 가구는 월평균 51만9000원 적자를 기록한 반면 5분위 가구는 408만원 흑자를 냈다. 2~4분위 가구의 흑자액이 모두 줄어든 가운데 5분위만 증가해 소득 양극화가 더욱 두드러졌다. 소득 불평등 지표인 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 6.59배로 지난해 같은 기간 5.98배보다 악화됐다. 이는 상위 20% 가구의 처분가능소득이 하위 20%보다 6.59배 많다는 의미다.

전문가들은 향후 양극화가 더 심화될 가능성이 있다고 우려한다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 대규모 성과급 지급이 이어질 경우 고소득층 소득 증가 폭이 더욱 커질 수 있기 때문이다. 우석진 명지대 경제학과 교수는 성장률은 높지만 성과가 주식과 성과급 등을 통해 일부 계층에 집중되고 있으며 자산시장 상승 혜택을 받지 못한 계층은 물가와 금리 부담까지 겹치며 이중 압박을 받고 있다고 말했다. 기획재정부 관계자는 잠재성장률 제고와 함께 취약계층 생계 지원 등 민생 안정에 힘쓰고 양극화 해소를 위한 구조적 대책도 추진할 계획이라고 밝혔다.

이러한 소비 양극화 현상은 단기간에 해소되기 어려운 구조적 문제로, 정부의 정책적 대응과 함께 기업의 임금 분배 개선 등 사회적 노력이 필요하다는 지적이 나온다





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