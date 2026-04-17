소득 양극화, '초저가'와 '명품'으로 나뉜 한국 소비 시장

고물가·고금리 장기화로 한국 민간소비 시장이 '가성비' 제품과 '프리미엄' 명품으로 양극화되고 있다. 이는 소득 및 자산 불평등 심화와 맞물려 경제 회복력을 약화시킬 수 있다는 우려를 낳고 있다.

국내총생산(GDP)의 절반 가까이를 차지하는 민간소비가 극심한 양극화를 겪고 있다. 수년간 지속된 고물가 로 인해 소비자들은 가격 대비 성능이 뛰어난 ‘가성비’ 제품에만 지갑을 열고 있다. 반면, 부동산 및 주식 가격 급등으로 인해 수천만원에서 수억원에 달하는 명품, 즉 ‘프리미엄’ 제품 또한 불티나게 팔리고 있다. 이러한 소비 양극화 현상은 한국 경제의 회복력을 약화시킬 수 있다는 점에서 우려의 목소리가 커지고 있다.

실제로 유통업계 관계자는 극단적인 상황을 묘사하며, 가성비 제품이나 최고가 제품만이 팔리고 중간 가격대의 제품은 설 자리를 잃고 있다고 전했다. 고물가와 고금리가 지속되면서 소비 패턴은 초저가, 최저가를 지향하는 ‘생존 소비’와 명품을 탐하는 ‘경험 소비’로 명확히 나뉘고 있다. 13살과 9살 자녀를 둔 주부 김선화(37)씨 역시 비슷한 경험을 이야기했다. 과거에는 아이에게 인기 브랜드 옷을 사주기도 했지만, 이제는 가격이 저렴한 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드가 아니면 구매를 고려하지 않는다고 한다. 물가는 오르는데 소득은 제자리걸음이니, 서민으로서 소비 여력이 줄어들고 있다는 것이다.

이러한 흐름은 초저가 및 최저가 소비 증가와 명품 소비 급증이라는 두 가지 상반된 현상으로 나타나고 있다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 한국 경제가 반도체 등 특정 산업에만 의존하는 ‘K자형’ 회복세를 보이고 있고, 부동산 및 주식 가격 급등으로 인한 자산 격차 심화와 맞물려 더욱 두드러지고 있다. 실제, 대형마트나 다이소와 같은 균일가 생활용품 매장, 가격을 대폭 인하한 SPA 브랜드들은 ‘박리다매형 가성비 전략’으로 하위 소비층을 공략하며 매출 상승세를 기록하고 있다. 다이소는 지난해 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 14.3%, 19.2% 급증했으며, 주요 SPA 브랜드들의 합산 매출액도 3조원을 돌파했다.

이러한 초저가 경쟁은 이마트, 롯데마트, 홈플러스 등 기존 대형 오프라인 유통사들까지 가세하며 더욱 치열해지고 있다. 이마트는 초저가 생활용품 편집숍 ‘와우샵’을 론칭했고, 롯데마트와 홈플러스 역시 자체 브랜드(PB) 상품을 통해 가격 인하 및 균일가 전략을 강화하고 있다. 인하대학교 소비자학과 이은희 교수는 이러한 초저가 전략이 일회성 가격 인하가 아닌, 고물가 시대 소비를 자극하는 전략적 사업 모델이라고 분석했다. 한편에서는 수천만원에서 수억원대의 보석 등 고가 명품 시장도 뜨겁게 달아오르고 있다. 이는 경기 불황과 무관하게 사치재에 대한 수요가 증가하는 ‘베블런 효과(Veblen effect)’의 단면을 보여준다.

실제 국내 3대 백화점의 3월 하이주얼리 매출은 지난해 같은 기간보다 평균 59.6% 상승했으며, 연 매출 800억원 이상인 주요 명품 브랜드 한국법인들의 지난해 총매출 역시 전년 대비 8.1% 증가했다. 루이비통모에헤네시(LVMH) 최고재무책임자(CFO)는 전 세계적인 명품 수요 위축 추세와 달리, 한국 매출만은 유일하게 증가했다고 언급하며 이러한 현상을 뒷받침했다. 백화점 업계 역시 객단가(고객 1인당 평균 구매액)를 높이기 위해 ‘에루샤’를 비롯한 명품 브랜드 유치와 매장 대형화에 적극적으로 투자하고 있다.

민간소비의 이러한 양극화는 소득 양극화 때문이라는 분석이 지배적이다. 국가데이터처에 따르면, 지난해 4분기 소득 5분위별로 상위 계층의 소득 증가율이 하위 계층보다 높았으며, 소득 5분위 배율은 1년 전보다 상승하여 상하위 소득 격차가 확대되었음을 보여준다. 또한, 집값과 주식 가격 급등으로 자산 역시 특정 계층에 쏠리고 있으며, 최상위층의 순자산 점유율이 역대 최고치를 기록했다. 세종대학교 경제학과 조원경 교수는 이러한 현상을 ‘K자형 소비 양극화’라고 명명하며, 중산층 이하의 소비자들이 최저가 판매처로 몰리거나 소비 자체를 줄이는 경향을 보이고 있다고 설명했다. 실제로 4분기 소득 2분위와 3분위의 소비 지출은 다른 분위보다 부진한 것으로 나타났다.

극단적인 소비 양극화는 경기 회복력을 저해할 수 있다는 점에서 중요한 문제로 지적된다. 민간소비가 GDP의 상당 부분을 차지하는 상황에서, 소비 증가가 일부 계층에만 국한될 경우 경제 전체로의 파급 효과는 제한적일 수밖에 없다. 특히 고소득층의 소비는 수입재나 해외 지출로 이어지는 경우가 많아 국내 경제 활성화에 미치는 영향이 상대적으로 적다. 현대경제연구원 주원 경제연구실장은 저소득층의 소비 여력 축소가 내수 기반을 약화시킨다며, 공공요금 및 식료품 가격 안정을 통해 저소득층의 소비를 방어해야 한다고 강조했다.





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