소노트리니티그룹, 마곡 신사옥에 유기묘 보호 및 반려견 케어 거점 구축하며 ESG 경영 가속화

소노트리니티그룹이 서울 마곡동 신사옥 소노트리니티 커먼스에 유기묘 보호소 퍼라운지와 반려동물 교육 시설 소노펫 스쿨을 마련하며, 단순한 오피스 공간을 넘어 생명 존중의 가치를 실현하는 오프라인 펫 거점으로 도약합니다.

최근 기업들의 신사옥 건립 트렌드는 단순한 업무 공간의 확보를 넘어, 기업의 정체성을 드러내고 지역 사회와 소통하는 복합 문화 공간으로 진화하고 있습니다. 통상적인 기업 사옥의 1층 공간에는 대형 프랜차이즈 카페나 은행, 편의점과 같은 상업적 편의시설이 입점하는 것이 일반적이지만, 서울 강서구 마곡동에 새롭게 둥지를 튼 소노트리니티그룹 의 신사옥 소노트리니티 커먼스는 그 궤를 달리합니다.

이곳은 단순한 편의 제공을 넘어 생명 존중과 상생이라는 기업 철학을 공간에 투영했으며, 특히 다음 달부터는 임직원뿐만 아니라 지역 주민들에게까지 전면 개방되어 지역 사회의 새로운 반려동물 문화 거점으로 자리 잡을 전망입니다. 가장 주목할 만한 공간은 비영리법인 소노수의재단이 운영하는 유기묘 보호 및 입양 센터인 퍼라운지입니다. 이곳은 단순한 보호소를 넘어 고양이의 습성과 특성을 세심하게 고려한 설계가 돋보이는 공간입니다.

낮은 테이블과 좌식 중심의 가구 배치는 사람이 고양이의 눈높이에 맞춰 교감할 수 있도록 의도된 것으로, 이는 반려동물을 지배의 대상이 아닌 동등한 생명체로 바라보는 소노트리니티그룹의 가치관을 반영합니다. 시설 내부에는 고양이들의 건강 상태에 따른 격리 공간과 안정적인 휴식을 위한 보호실, 위생적인 화장실 등이 체계적으로 분리되어 있으며, 구조된 고양이들이 새로운 가정으로 가기 전 거쳐야 하는 필수 단계인 사회화 적응 과정이 전문적으로 이루어지고 있습니다.

특히 이곳에서 보호받는 고양이들의 대부분은 강릉과 동해 등 강원 지역에서 구조된 유기묘들로, 소노수의재단은 지난 3월 강원특별자치도와 체결한 업무협약을 바탕으로 유기묘 보호와 입양 활성화를 위한 체계적인 프로그램을 운영하며 생명 구조의 실질적인 성과를 거두고 있습니다. 이러한 파격적인 공간 조성은 서준혁 소노트리니티그룹 회장의 강력한 의지에서 비롯되었습니다. 기존의 소노펫 사업이 주로 반려견 중심의 서비스에 집중되어 있었다는 점에 착안하여, 소외되었던 고양이들을 위한 전문적인 보호와 교감 공간이 반드시 필요하다는 문제의식에서 출발한 것입니다.

신진욱 소노인터내셔널 펫마케팅팀 팀장은 퍼라운지를 통해 단순한 보호를 넘어 준비된 입양자와 유기묘를 정교하게 연결함으로써, 생명을 책임지고 돌보는 건강한 입양 문화를 정착시키고자 한다고 밝혔습니다. 이는 기업이 추구하는 ESG 경영, 즉 환경과 사회, 지배구조의 개선이라는 가치 중 사회적 책임(S)과 생명 존중이라는 윤리적 가치를 현실적인 공간으로 구현해낸 사례라고 볼 수 있습니다. 반려견을 위한 전문 케어 시설인 소노펫 스쿨 역시 눈길을 끕니다.

현재는 위탁 관리를 이용하는 임직원들을 대상으로 운영되고 있으며, 직원들은 출근길에 반려견을 맡기고 업무에 집중하는 동안 반려견은 전문적인 위탁 관리와 교육 서비스를 받게 됩니다. 이는 반려동물을 키우는 직원의 심리적 불안감을 해소하고 업무 효율성을 높이는 현대적인 복지 모델을 제시한 것입니다. 다음 달 일반 고객에게 개방될 이 공간에서는 미용과 마사지 등 반려견의 신체적 건강은 물론 심리적 안정까지 고려한 고도화된 관리 서비스가 제공됩니다.

특히 미용 공간의 경우 외부의 움직임에 민감하게 반응하는 반려견들의 스트레스를 최소화하고 안전사고를 예방하기 위해 외부 시선을 차단하는 특수 구조로 설계되어 전문성을 더했습니다. 소노트리니티그룹이 마곡지구에 이러한 반려동물 전용 시설을 집중시킨 것은 지역적 특성을 전략적으로 활용한 결과입니다. 마곡지구 일대는 풍부한 공원과 녹지 공간이 조성되어 있으며, 반려동물을 키우는 가구의 비중이 매우 높은 지역입니다. 따라서 이곳을 지역 기반의 오프라인 펫 거점으로 육성함으로써 브랜드 인지도를 높이고 실질적인 고객 접점을 확대하려는 전략입니다.

이는 소노트리니티그룹이 기존의 레저 및 숙박 사업의 성공을 넘어, 반려동물 관련 산업을 그룹의 차세대 미래 성장 동력으로 설정했음을 의미합니다. 최근 사명을 변경하고 반려동물 동반 탑승 서비스를 공격적으로 확대하고 있는 트리니티항공과의 사업적 연계 가능성 또한 매우 높게 점쳐지고 있습니다. 결국 소노트리니티그룹의 이러한 행보는 모든 여정에서 가족을 더 가깝게 만들겠다는 그룹의 미션을 반려동물 영역까지 확장하려는 거대한 전략의 일환입니다.

반려동물과 보호자가 함께 머물고, 교감하며, 성장할 수 있는 인프라를 지속적으로 확대함으로써 단순한 서비스 제공자를 넘어 펫 친화적인 사회 문화를 선도하는 리더로서의 입지를 다지겠다는 계획입니다. 생명 존중의 가치를 담은 유기묘 보호소와 전문적인 반려견 케어 시설의 조화는 기업이 어떻게 사회적 가치를 창출하며 비즈니스 모델을 확장할 수 있는지 보여주는 선도적인 사례가 될 것입니다





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