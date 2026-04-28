소년의 그림자, 우리 사회의 책임: 촉법소년 연령 하한 논쟁과 현장의 외침

촉법소년 연령 하한 논의가 뜨겁다. 법관의 시선으로 소년범 문제의 근본 원인을 진단하고, 환경 개선과 긍정적인 관계 형성을 통한 해결책을 모색한다.

촉법소년 연령 하한 논의가 사회적으로 뜨거운 감자다. 대통령의 지시로 공론화 과정이 진행 중이며, 언론의 자극적인 보도 또한 여론 형성에 큰 영향을 미치고 있다. 현재 우리나라 법은 만 14세 미만의 소년에게는 형사 처벌을 적용하지 않는데, 이 지점을 두고 촉법소년 연령을 낮춰 만 13세부터 형사 처벌 대상으로 하자는 주장이 힘을 얻고 있다.

하지만 필자는 5년간 소년보호재판 업무를 수행하며 현장의 목소리를 간과해서는 안 된다고 강조한다. 비행청소년 문제의 근본적인 원인은 가정의 방임, 방치, 과도한 간섭 등 열악한 환경에 있으며, 좋은 어른의 부재가 큰 영향을 미친다는 것이다. 따라서 연령 하한을 낮추는 것보다 환경 개선과 긍정적인 관계 형성이 우선되어야 한다고 주장한다. 필자는 창원지방법원에서 걷기학교를 운영하며 아이들에게 멘토를 연결해주고, 책을 읽고 시를 쓰는 기회를 제공하며 긍정적인 변화를 이끌어내고 있다.

걷기학교에 참여한 멘토들은 소년범에 대한 선입견이 사라졌다고 입을 모아 말하며, 아이들의 환경이 그들을 비행의 길로 내몰았을 뿐이라고 강조한다. 또한, '찾아가는 평산책방' 프로그램을 통해 아이들이 시를 읽고 쓰면서 자신의 감정을 표현하고, 자존감을 높이는 경험을 제공하기도 했다. 이러한 경험을 바탕으로 필자는 아이들에게 배제보다는 참여의 기회를 제공하고, 좋은 어른과의 관계 형성을 통해 미래의 성인범으로 이어지는 악순환을 끊어야 한다고 역설한다. 사회·구조적 문제에 대한 외면 없이, 아이들의 환경을 개선하기 위한 노력이 선행되어야 한다는 것이다.

결국, 우리 모두의 아이라는 마음으로 아이들에게 곁을 내어주고, 귀 기울여주고, 함께 걸어주는 것이 가장 중요하다고 강조하며 글을 마무리한다





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