한국의 실질 GDP 성장률이 3.9%로 15년 만에 최고치를 기록했지만, 자영업자 폐업과 실임금 정체 등 서민 고통은 가려져 있다.

한국 경제가 15년 만에 가장 높은 성장세를 기록하는 기적 같은 해를 보내고 있다. 국제통화기금(IMF)이 전망한 올해 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 3.9%에 달한다. 이는 지난해 1.1%의 낮은 수치와 비교했을 때 압도적인 성적표이며, 코로나19 팬데믹 이후 기저효과가 작용했던 2021년(3.7%)을 제외한 최근 15년 중 가장 높은 수치다.

압도적 성장 지표 뒤 숨겨진 서민 고통

수출 부문에서도 놀라운 성과가 나타나고 있다. 한국의 수출액은 1조 달러를 달성했으며, 이는 중국, 미국, 독일 다음으로 세계 4번째의 기록이다. 전년 대비 수출액은 60% 이상 증가했으며, 삼성전자는 3분기 영업이익 100조를 넘었고 SK하이닉스는 매출액 100조를 돌파했다. 국가 재정도 전년 대비 15% 증가한 수준으로 세수가 63조 2000억원 더 들어왔다.

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하지만 이러한 거시 경제 지표의 호조는 서민들의 체감 경기와는 동떨어져 있다. 일주일간 매출이 0원이었던 날이 3일이나 되는 자영업자들의 비명은 정책 당국에 제대로 전달되지 않고 있다. 한국개발연구원(KDI) 자료에 따르면 올해 상반기 노동자의 평균 실질임금은 전년 대비 0.3% 증가하는 데 그쳤으며, 기본급과 통상수당만 보면 오히려 0.3% 감소했다. 물가 상승을 고려할 때 가계 지갑은 오히려 얇아지고 있는 실정이다.

건설업은 장기간 부진에 빠졌고, 석유화학 및 철강 산업은 중국과의 경쟁에서 밀려 이미 무너지기 시작했다. 자동차부품, 가전, 디스플레이, 섬유 등 주요 전통 제조업에서도 웃는 사람이 없다. 이러한 구조적 부진이 이어지는 가운데 소상공인들의 경영 여건은 극도로 악화되고 있다.

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정파적 갈등이 민생 법안을 밀어내고 있다

이처럼 경제가 절실하게 구조 개혁과 민생 지원을 필요로 할 때, 정계는 오히려 정치적 대결에 열을 올리고 있어 우려가 크다. 이재명 대통령은 해외 순방 중에도 조작기소특별검사법을 재가하는 등 정치적 이벤트를 진행했다. 집권여당인 더불어민주당은 신천지 논란 이후 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택하여 사회적 파장을 일으키고 있다.

한 사회가 가진 정치·사회·경제적 자원은 한정되어 있다. 성장을 가속화하고 국민 삶의 질을 높이기 위해 머리를 맞대야 할 판에, 정치적·사회적 비용이 크고 인화성 있는 이슈에 불을 지르는 행위는 다른 모든 중요한 민생 이슈를 뒤로 밀어내고 있다. 이는 국가 발전의 속도를 늦추는 위험한 행동이다.

내년 하반기부터 국회는 총선 국면에 접어든다. 정치권이 시간이 많다고 생각하기 전에, 현재 산적해 있는 민생 법안들을 처리해야 할 시기가 이미 코앞에 다가왔다. 이재명 대통령은 지난해 12월 부처 업무보고에서 공직자의 1시간이 5200만 시간의 가치가 있다고 강조했다. 집권여당의 시간 또한 마찬가지이며, 현실을 직시해야 할 때다.

고금리와 구조적 문제 해결이 관건

서민들의 고통은 고금리 기조와 결합되어 더욱 깊어지고 있다. 소상공인의 '퇴직금'인 노란우산 공제금의 경우, 9월 기준 금액은 전년 대비 18% 증가했으나 건수는 7% 증가했다. 이는 개별 공제금 액수가 늘어난 것은 좋으나, 전체적인 참여나 안정성은 여전히 취약함을 의미한다.

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폐업을 결심하는 데 평균 1년 5개월이 소요된다는 조사 결과도 있다. 폐업 결심 당시 소상공인의 평균 부채는 8192만원에 달한다. 고금리로 인해 자영업자들은 더욱 허덕이고 있으며, 풀기 쉬운 문제가 하나도 없는 실정이다. 수출과 반도체 실적이 좋아도 내수와 고용, 국내 제조업, 소상공인 경기까지 저절로 좋아지지 않는다.

반도체 경기의 지속 가능성에 대해 누구도 장담할 수 없다. 이러한 불확실성 속에서 압도적인 성장 수치에 도취되어 구조적 문제를 방치한다면, 현재의 성과는 일시적인 것에 불과할 수 있다. 성장의 과실이 모든 산업과 가계로 저절로 흐르지 않기 때문이다.

리더십으로 성장 과실 나누는 정치 역량 발휘해야

숫자가 좋은 지금, 정부는 구조적 문제를 해결하고 성장의 과실을 공유하는 데 정치 역량을 집중해야 한다. 축복을 독으로 만들지 않고, 국민 모두에게 혜택이 돌아가도록 성과를 내고 차이를 만들어내는 것은 오로지 리더, 즉 이재명 대통령과 여당의 역량에 달려 있다. 압도적 숫자가 영원히 지속된다는 보장이 없으니, 지금이 바로 변혁의 기회이다.