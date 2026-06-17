14일 서울 광화문 광장에서 소나기 내리는 모습

14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1 17일 낮부터 수도권을 비롯한 전국 곳곳에 요란한 소나기가 내릴 전망이다. 기상청은 ‘17일 낮부터 18일 새벽 사이 수도권과 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 전라·경상권에 소나기가 내리는 곳이 있겠다’고 예보했다. 예상 강수량은 5~60㎜로 지역에 따라 비의 양이 큰 차이를 보일 전망이다. 소나기 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 클 수 있다. 또, 대기 불안정으로 인해 소나기와 함께 돌풍·천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 일부 지역에는 우박이 떨어질 가능성도 있다.

돌풍과 벼락을 동반한 소나기 가 내린 14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산을 쓰고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1 17일 낮부터 수도권을 비롯한 전국 곳곳에 요란한 소나기 가 내릴 전망이다.

이와 함께 체감온도도 폭염특보 수준으로 높을 것으로 보여 비와 더위에 동시에 대비해야 한다. 기상청은 ‘17일 낮부터 18일 새벽 사이 수도권과 강원 내륙·산지, 충청 내륙, 전라·경상권에 소나기가 내리는 곳이 있겠다’고 예보했다. 예상 강수량은 5~60㎜로 지역에 따라 비의 양이 큰 차이를 보일 전망이다. 소나기 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 클 수 있다.

또, 대기 불안정으로 인해 소나기와 함께 돌풍·천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 일부 지역에는 우박이 떨어질 가능성도 있다. 우박은 지름 0.5㎝ 이상의 얼음알갱이나 얼음덩이를 말한다. 17~18일 예상 강수지역 분포도. 기상청 제공 비는 18일 오전에 잠시 소강상태를 보이다가 오후에 다시 내륙 지역을 중심으로 5~30㎜가량 쏟아질 것으로 보인다.

기상청 관계자는 ‘소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지거나 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전에 유의하기 바란다’고 당부했다. 이렇게 변덕스러운 여름 날씨가 이어지면서 외출할 때에는 우산과 양산을 겸하는 ‘우양산’을 챙겨 자외선과 비에 동시에 대비할 필요가 있다. 남부 ‘체감 35도’ 찜통더위 30도가 넘는 여름 날씨 속에 소나기가 내리면서 체감 더위도 더 심해질 전망이다. 비로 인해 습도가 오르면 체감온도도 더 상승하면서 찜통더위가 찾아오기 때문이다.

경북 경산 등 남부 일부 지역은 18일에 체감온도가 올해 들어 가장 높은 35도까지 오르는 등 극심한 더위가 나타날 전망이다. 이에 해당 지역을 중심으로 폭염 특보가 내려질 가능성도 있다. 서울의 경우 19일까지 체감 31~32도를 유지할 것으로 보인다. 기상청은 18일 오전 11시를 기준으로 경북 경산·예천과 대구 군위 지역에 올해 첫 폭염주의보를 발령했다.

폭염주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다. 기상청은 ‘당분간 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30도 이상으로 오르겠고, 최고체감온도가 경상 내륙은 33도 안팎으로 오르는 곳이 많겠으니 건강관리에 유의하기 바란다’고 했다. 천권필 기자 feeling@joongang.co.k





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