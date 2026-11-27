소량 김장과 원룸 거주를 고려한 폭 36cm 미니 김치냉장고가 1인 가구 사이에서 돌풍을 일으키고 있다. 바퀴 달린 휴대성과 효율적 수납 구조로 대형 가전 대체재로 자리 잡고 있다.

1인 가구 의 증가와 함께 식생활 패턴이 변하면서, 소형화된 김치냉장고가 가전 시장에서 강력한 상승세를 보이고 있다. 기존 대형 가전제품을 감당하기 어려운 원룸 거주자들이 좁은 공간에서도 효율적으로 김치를 보관할 수 있는 대안으로 미니 김치냉장고 를 적극 도입하고 있다. 이러한 수요 변화를 선제적으로 파악한 제조사들이 제품을 출시하며 시장 경쟁이 치열해지고 있다.

미닉스 미니 김치냉장고의 놀라운 판매 기록

소형 가전 전문 기업 앳홈의 생활가전 브랜드 미닉스는 지난해 10월 출시한 미니 김치냉장고 '더 시프트'의 누적 판매량이 5만 1000대를 돌파했다고 밝혔다. 이 제품은 출시 두 달 만에 초도 물량으로 확보한 1만 대가 전부 소진되며 품절 사태를 빚을 정도로 소비자들의 뜨거운 반응을 얻었다. 업계 관계자는 지금까지 판매된 제품을 수직으로 쌓으면 에베레스트산 높이의 3배가 넘는다고 설명하며 제품의 높은 인기 지수를 강조한다.

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20대 직장인 A씨는 고향 부모님이 보내준 김치가 반갑지만은 않다고 토로한다. 작은 원룸 공간에서 김치통 몇 개만 넣어도 공간이 꽉 차기 때문이다. 그렇다고 비좁은 거실에 커다란 김치냉장고를 들이는 것은 사치라고 생각했던 그는, 작은 공간에도 놓을 수 있는 제품이라면 이야기가 다르다고 말했다. 이처럼 혼자 사는 1인 가구들의 고민을 정확히 짚은 제품이 시장을 선도하고 있는 것이다.

36cm 폭과 6개 김치통 수납의 효율적 설계

인기 비결은 작은 덩치임에도 불구하고 내부 공간 활용도가 높다는 점이다. 제품 폭은 불과 36cm에 불과해 자투리 공간에도 쉽게 놓을 수 있다. 하지만 내부 부피는 39리터(L)로, 대형 김치냉장고에 주로 쓰이는 냉기 순환팬을 장착했다. 덕분에 3L짜리 김치통 6개를 한꺼번에 넣어도 신선도를 유지하며 보관할 수 있다.

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뿐만 아니라 제품 하단에 바퀴가 달려 있어 이동이 자유롭다는 장점도 있다. 주방뿐만 아니라 거실이나 서재 등 사용자가 원하는 장소로 쉽게 옮길 수 있어 공간 활용도를 극대화한다. 김치 보관 외에도 맥주나 음료를 시원하게 유지하는 보조 냉장고로도 활용할 수 있어 다목적 가전으로서의 가치를 인정받고 있다.

소형 검색어 급증과 주요 업체들의 신제품 출시

소비자들의 관심도 뜨겁다. 검색 빅데이터 분석 플랫폼 리스닝마인드에 따르면, 최근 1년간 김치냉장고 관련 비브랜드 검색 주제 중 월평균 검색량 1위는 '미니'로 4만 8291회를 기록했다. 2위는 '소형'으로 2만 7237회의 검색량을 보여, 소비자들이 명확하게 소형 제품을 찾고 있음을 입증한다.

시장 선점 경쟁도 더욱 달아오르고 있다. 쿠쿠는 이달 41L와 51L 용량의 미니 김치냉장고를 출시했으며, 큐에이드 역시 53L 제품을 선보였다. 업계 관계자는 한때 넉넉한 용량을 앞세웠던 김치냉장고 시장이 이제는 얼마나 작은 공간에 효율적으로 보관할 수 있느냐가 새로운 경쟁력으로 부상했다고 진단한다. 1인 가구와 소량 김장, 소포장 김치 구매 등 달라진 식생활이 김치냉장고의 크기 자체를 변경시키는 결정적 요인으로 작용하고 있다.