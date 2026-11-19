1인 가구 증가와 외국인 관광객 수요로 편의점 시장이 확대되며 CJ제일제당, 오뚜기, 농심 등 식품업체들의 편의점 전용 신제품 개발과 공동 기획이 활발해지고 있다.

국내 편의점 시장이 1인 가구 의 증가와 외국인 관광객의 쇼핑 수요 확대에 힘입어 괄목할 만한 성장을 기록하고 있다. 식품업계에 따르면, 대형 마트의 부진과는 대조적으로 편의점의 판매량이 꾸준히 증가하며 식품 제조사들의 전략적 비중이 크게 높아졌다. 이에 따라 CJ제일제당, 오뚜기, 농심 등 주요 식품 기업들은 편의점 전용 신제품 개발과 유통사와의 공동 기획을 통해 시장 점유율을 높이고 있다.

편의점 판매 성장세와 주요 기업 성과

CJ제일제당의 편의점 전용 신제품 도입 대수는 2024년 48개에서 지난해 59개로 증가했으며, 올해 1월부터 10월 사이에는 80개로 빠르게 늘어났다. 특히 올해 전체 판매 품목은 100개에 근접할 것으로 전망되며, 지난 해에는 존재하지 않았던 편의점 단독 출시 전용 신제품이 올해 15개나 도입됐다. 이는 기업이 편의점 채널을 단순한 판매처가 아닌 핵심 마케팅 거점으로 인식하고 있음을 보여준다.

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농심의 경우, 라면의 편의점 매출 증가율이 2024년 1월부터 9월 기준 4.6%, 지난해 같은 기간 4.7%에서 올해 1월부터 9월 11.0%로 크게 상승했다. 같은 기간 국내 전체 라면 시장의 매출 증가율이 1.4%에 그친 것과 비교하면 편의점에서의 농심 라면 성과가 두드러진다. 오뚜기도 올해 1월부터 9월까지 편의점 매출을 전년 동기 대비 약 11% 늘렸는데, 이는 전체 매출 성장률 2%가량과 대비되는 높은 수치를 기록한다.

오뚜기의 대표 제품 중 하나인 UNO 페퍼로니피자의 편의점 매출은 약 40% 증가했고, 불고기피자 역시 약 30% 상승했다. 이들 제품은 모두 1인용 또는 소용량 패키지로 구성되어 있어, 1인 가구가 간편하게 식사를 해결하려는 니즈에 부합하고 있다. 또한 1인분으로 포장된 용기 죽 제품의 판매량도 20% 이상 늘었다.

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1인 가구 트렌드와 식품 기업 분석

오뚜기 관계자는 "1인 및 2인 가구의 증가, 간편식에 대한 선호도 강화, 접근성의 편의성, 그리고 한 끼를 빠르게 해결하려는 소비 심리 등이 맞물려 편의점 내 라면과 즉석밥, 냉장 및 냉동식품의 매출이 폭발적으로 증가하고 있다"고 분석했다. 이러한 소비 패턴 변화는 전통적인 대용량 제품 중심의 유통 구조에서 소용량·간편식 중심의 구조로의 전환을 촉구하고 있다.

산업통상부의 통계 자료에 따르면, 2021년부터 2025년까지의 연평균 매출 증가율은 대형 마트가 -4.5%의 마이너스 성장을 기록한 반면, 편의점은 5.6%의 마이너스 성장을 기록했다. 편의점 내에서는 특히 소용량 제품과 간편식 제품의 판매 상승률이 현저히 높아, 식품 제조사들이 제품 라인을 이러한 특성에 맞춰 재편하고 있다.

CJ제일제당의 트레이형 비비고 찐만두와 고메 딤섬 매출의 약 44%가 편의점에서 발생하며, 일부 비비고 만두 제품의 경우 편의점 판매 비중이 60%에 육박한다. 이는 대형 유통망 대비 편의점이 소포장 식품에 대해 훨씬 높은 판매 효율성을 나타낸다는 것을 방증한다.

외국인 관광객 증가와 K푸드 확산

외국인 관광객의 증가 역시 편의점 매출 성장의 주요 원인으로 지목된다. 외국인 방문객들이 한국 음식(K푸드)을 경험하는 장소로 편의점을 적극 활용하고 있어, 이러한 수요가 직접적인 매출 상승으로 이어지고 있다. 동원F&B의 경우, 올해 1월부터 10월 사이 편의점에서의 양반김과 김부각 매출이 전년 동기 대비 약 20% 증가했다.

동원F&B 관계자는 "양반김 등 전통 간식 제품을 찾는 외국인 관광객이 꾸준히 늘면서 이에 따른 매출 증가로 연결되고 있다"고 설명했다. 이는 편의점이 단순한 일상용품 구매처를 넘어, 한국 문화와 음식을 체험할 수 있는 관광 콘텐츠 공간으로 자리 잡고 있음을 의미한다.

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공동 기획과 데이터 기반 신제품 개발

편의점 매출 비중 확대에 따라 식품 업체들은 편의점 전용 마케팅 강화와 상품 라인업 확장에 적극 나서고 있다. 또한 편의점은 신제품 테스트 및 소비자 반응 파악을 위한 핵심 공간으로 활용되고 있다. 편의점은 신제품을 빠르게 시장에 출시할 수 있고, 즉각적인 판매 데이터를 통해 소비자 반응을 분석할 수 있어 제품 개발 프로세스에 효율적으로 활용된다.

유통사와의 상품 공동 기획 사례도 늘고 있다. 농심은 편의점이 보유한 소매 트렌드 데이터를 활용해 각 유통 채널에 최적화된 전용 제품을 개발하고 출시할 계획이다. 지난해에는 보글보글부대찌개 큰사발면을 CU에, 감자면 매운맛 큰사발면을 GS25에, 감자탕 큰사발면을 세븐일레븐에 각각 독점적으로 먼저 선보였다.

CJ제일제당은 편의점 판매 데이터와 구매 행태를 심층 분석하여 신규 상품군을 발굴하고, 편의점 상품기획자(MD)와 협력하여 제품 콘셉트, 가격 전략, 중량 설정 등을 공동으로 기획한다. 올해 3월부터 편의점 중심에 선보인 햇반 라이스크림, 라이스라떼, 비비고 김 나쵸, 김 팝콘 등은 8월까지 약 700만 개, 150억원 어치가 판매되었다.

이러한 성공적인 편의점 내 반응은 해외 시장 진출로 이어지는 교두보로도 활용되고 있다. CJ제일제당은 편의점에서 검증된 김 나쵸와 김 팝콘의 미국 시장 진출을 추진 중이며, 이는 국내 편의점 시장이 글로벌 트렌드 테스트베드로서의 가치까지 인정받고 있음을 시사한다.