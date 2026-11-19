한국 1인 가구가 824만 가구를 돌파하며 소형 가전 수요가 폭발하고 있다. 미닉스, 쿠쿠, 쿠첸 등 주요 가전 브랜드가 1인 가구 맞춤형 미니 김치냉장고와 냉장고를 잇달아 출시하며 시장 주도권 경쟁에 나섰다.

한국의 1인 가구 규모가 824만 가구에 도달하며 사회적 현상으로 자리 잡았다. 이는 전체 일반 가구의 36.6%를 차지하는 수치로, 세 집 중 한 집 이상이 혼자 사는 형태임을 보여준다. 이러한 인구 구조의 변화는 가전 제품 시장의 판도를 근본적으로 뒤흔들고 있다.

1인 가구 증가에 따른 소형 가전 수요 폭발

가족 중심의 대형 가전 시장 중심에서 좁은 주거 공간에 적합한 소형 가전으로 소비 트렌드가 빠르게 이동하고 있다. 특히 김장철을 맞아 필수품으로 여겨지던 김치냉장고 시장에서도 이러한 변화가 두드러지게 나타나고 있다. 혼자 사는 사람들이 대량의 김치를 직접 담그는 대신 소량 구매나 보관을 선호하면서, 가전 업계는 1~2인 가구 타겟 제품을 적극 개발하고 있다. 이는 단순한 유행을 넘어 명확한 시장 니즈로 자리 잡았다.

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미닉스 미니 김치냉장고 방송 판매 1000대 돌파

이러한 흐름 속에서 홈쇼핑 시장에서는 미니 김치냉장고가 돌풍을 일으키고 있다. 18일 CJ온스타일 '최화정쇼'에 출연한 가전 브랜드 미닉스의 미니 김치냉장고 '더 시프트'는 방송 시작 약 15분 만에 주문량 1000대를 기록하며 폭발적인 인기를 끌었다. 이는 분당 67대, 초당 1대꼴로 주문이 이어졌다는 의미이며, 준비한 전량 물량이 즉시 소진될 정도로 열기가 뜨거웠다.

지난해 10월 출시된 이 제품은 첫 김장철을 맞아 두 달 만에 1만대가 판매되는 기록을 세웠다. 용량은 39리터로 3L 김치통 6개를 수납할 수 있으며, 가로 폭이 36㎝에 불과해 일반 냉장고 옆이나 거실장 틈새에도 쉽게 설치할 수 있다. 김치 종류와 염도에 따라 보관 온도를 조절하는 기능도 갖추어 1인 가구 소비자의 세심한 필요를 충족시키고 있다.

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쿠쿠와 쿠첸, 소형 가전 라인업으로 공략

경쟁사들도 1인 가구 공략을 위해 소형 제품군을 잇따라 출시하며 시장 선점 경쟁에 뛰어들고 있다. 쿠쿠는 지난달 '미식컬렉션 고메큐브 미니 김치냉장고'를 선보였다. 용량이 41L와 51L로 두 종류로 제공되며, 가로 폭이 37㎝로 설계되어 기존 냉장고의 김치 보관 공간 부족이나 대형 제품 설치의 어려움을 해결했다.

일반 냉장고 시장에서도 소형 제품에 대한 수요는 꾸준한 것으로 나타났다. 이에 쿠첸은 1인 가구 및 원룸 거주자를 위한 89L 특화 냉장고를 출시하며 대응하고 있다. 가전 업계 관계자는 가전 시장에서 1인 가구 증가와 함께 설치와 가격 부담이 적은 소형 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 전망했다.

주거 공간 소형화와 결합된 가전 시장 재편

1인 가구 증가 현상은 단순히 인구 통계를 넘어 주거 공간의 소형화와 맞물려 가전 시장 구조 자체를 변화시키고 있다. 예전에는 대형 김치냉장고가 당연시되던 시장이었으나, 이제는 설치 편의성과 공간 효율성을 갖춘 미니 제품이 새로운 표준으로 떠오르고 있다. 업계에서는 이러한 추세가 앞으로도 지속될 것으로 보며, 소비자의 라이프스타일에 맞춘 제품 라인업 확대에 박차를 가하고 있다.