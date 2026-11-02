1인 가구 급증에 소형 김치냉장고 인기, 검색량 139% 폭발

국내 1인 가구 수가 824만 명을 넘어선 가운데, 좁은 공간과 적정 식량 보관을 위한 소형 김치냉장고 수요가 급증하고 있습니다. 업계 반응과 시장 흐름을 심층 분석합니다.

국내 1인 가구 수가 824만4000가구로 급증하며 주방 가전 시장의 핵심 트렌드가 대형에서 소형으로 빠르게 재편되고 있습니다. 특히 김장철을 맞아 한 번에 많은 양을 저장하기보다 필요한 만큼만 보관하는 미니 김치냉장고에 대한 소비자 관심과 구매 수요가 폭발적으로 늘어나고 있습니다.

1인 가구 5년새 160만 가구 증가

국가통계포털에 따르면 지난해 기준 국내 1인 가구 수는 824만4000가구를 기록했습니다. 이는 전체 가구의 36.6%를 차지하는 수치로, 2020년 664만3000가구에서 불과 5년 동안 160만 가구 넘게 증가한 결과입니다. 같은 기간 1인 가구의 비중은 31.7%에서 36.6%로 상승했으며, 이제 국내 세 가구 중 한 곳 이상이 혼자 사는 구조임을 의미합니다.

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미니 김치냉장고 검색량 139% 폭증

가구 구성원의 변화는 주방 가전 소비 패턴에도 직격탄을 날렸습니다. 생활가전 브랜드 미닉스가 네이버 검색량을 분석한 결과, 올해 1월부터 9월까지 '미니 김치냉장고' 검색량은 총 24만6380건을 기록하며 전년 동기 대비 139% 급증했습니다. '소형 김치냉장고' 검색량 역시 12만3020건으로 20% 증가하는 등, 소비자들의 관심사가 명확하게 소형화 트렌드로 이동하고 있음을 입증합니다.

미닉스, 출시 1년 만에 5만1000대 판매

주요 가전 기업들도 이러한 시장 흐름에 빠르게 대응하여 신제품을 잇따라 출시하고 있습니다. 앳홈의 가전 브랜드 미닉스는 지난해 10월 출시한 미니 김치냉장고 '더 시프트'의 성공 사례를 밝혔습니다. 이 제품은 가로 폭 36㎝에 용량 39리터(L)로 설계되어 3리터 김치통 6개를 보관할 수 있으며, 생수와 음료 저장용 보조 냉장고로도 활용 가능합니다. 회사 관계자에 따르면 출시 1년 만에 누적 판매량이 5만1000대를 돌파했습니다.

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쿠쿠도 1-2인 가구 타격 맞춤형 제품 선보여

경쟁사 쿠쿠 역시 김장철을 앞두고 1명에서 2명이 살아가는 가구를 겨냥한 '미식컬렉션 고메큐브 미니 김치냉장고'를 공개했습니다. 신제품은 가로 폭 37cm 설계에 41리터 용량을 갖춰 좁은 주방 공간을 효율적으로 활용하면서도 필수적인 김치 보관 용량을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 제품의 출시는 한정된 공간을 가진 주거 환경에서 생활하는 소비자들의 실용적 Needs를 정확히 짚은 전략으로 평가됩니다.

공간 절약과 실용성 겸비한 신소비 트렌드

직장인 A씨는 1인 가구나 신혼부부에게 작은 크기의 김치냉장고가 공간을 많이 차지하지 않아 부담이 적다고 평가하며, 음료 보관용으로도 활용할 수 있어 일상의 편리함을 높여준다고 말합니다. 여러 포기의 김치를 오래 보관하던 대형 제품 대신, 필요한 양만 담아두는 소형 제품이 주목받는 이유는 좁은 공간을 효율적으로 사용하고 폐기되는 음식을 줄이려는 소비자들의 의식 변화와 맞닿아 있습니다. 향후 주방 가전 시장은 이러한 1인 가구 중심의 미니멀리즘 트렌드에 맞춰 더 많은 소형 제품 라인업을 확보할 것으로 예상됩니다.