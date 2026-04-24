1억 년 전 바다의 지배자…19m 거대 문어 화석 발견

일본 홋카이도대 연구팀, 백악기 후기 거대 문어 화석 연구 결과 발표. 최대 19m 크기로 추정, 당시 바다 생태계 최상위 포식자였을 가능성 제시.

약 1억 년에서 7200만 년 전 백악기 후기에 거대한 문어가 바다의 지배자로 군림했을 가능성을 시사하는 획기적인 화석 연구 결과가 발표되었다. 일본 홋카이도대학교 지구·행성과학 부문 이케가미 신 박사와 이바 야스히로 부교수 연구팀은 학술지 ‘사이언스’에 이 놀라운 발견을 담은 논문을 게재했다.

연구팀은 일본과 캐나다 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 섬에서 발견된 화석화된 문어 부리 27점을 정밀하게 분석했다. 연체동물은 뼈가 없어 화석으로 남기 어려운 특성을 가지고 있지만, 단단한 키틴질로 이루어진 부리는 비교적 잘 보존되어 연구에 활용될 수 있었다. 연체동물의 부리는 척추동물의 턱과 유사한 역할을 수행하며, 먹이를 씹고 부수는 데 사용된다. 분석 결과, 이 화석들은 크게 두 종류로 분류되었다.

한 종류는 2008년에 이미 보고된 ‘나나이모테우티스 젤레츠키’(Nanaimoteuthis jeletzkyi)로, 몸길이가 3m에서 8m에 달하는 것으로 추정된다. 그러나 다른 한 종류는 훨씬 더 거대했으며, 몸통과 다리를 합친 전체 길이가 최소 7m에서 최대 19m에 이르는 것으로 나타났다. 이는 현재 알려진 가장 큰 연체동물인 대왕오징어(최대 13m)보다 훨씬 큰 크기로, 과학계에 기록된 역대 최대의 무척추동물이라는 타이틀을 얻게 될 가능성이 높다. 이 거대한 문어는 단순히 크기만 큰 것이 아니라, 백악기 후기 바다 생태계의 최상위 포식자였던 것으로 보인다.

부리 화석에서 발견된 긁힘과 마모 흔적은 이들이 물고기는 물론, 단단한 뼈와 껍질을 가진 해양 파충류나 암모나이트까지 부리로 으깨어 먹는 강력한 육식 동물이었음을 보여준다. 특히 부리의 마모 양상이 좌우 비대칭이라는 점은 이들이 특정 방향의 다리를 주로 사용하는 ‘편측성’ 행동을 보였음을 시사하며, 이는 고도로 발달한 뇌와 지능을 가졌음을 암시한다. 연구팀은 이 거대한 문어에게 ‘나나이모테우티스 하가티’(Nanaimoteuthis haggarti)라는 학명을 부여했다.

‘나나이모’는 화석이 발견된 캐나다 밴쿠버 섬의 지질층인 ‘나나이모 층’에서 유래했으며, ‘테우티스’는 그리스어로 오징어나 문어와 같은 두족류를 의미한다. ‘하가티’는 캐나다 지질조사국에서 나나이모 층의 백악기 화석 연구에 크게 기여한 고생물학자 제임스 W. 해거트 박사의 이름을 기리기 위해 붙여졌다. 이번 연구는 ‘디지털 채굴’이라는 최첨단 기술을 활용하여 이전에는 불가능했던 수준의 정밀한 분석을 가능하게 했다. 연구팀은 정밀 기계를 사용하여 사람 머리카락보다 얇은 층으로 암석을 벗겨내고, 각 층의 사진을 촬영한 후 인공지능(AI)을 이용하여 숨겨진 화석을 찾아내 3차원 모델을 구축했다.

이러한 혁신적인 기술 덕분에 과학자들은 백악기 시대 바다의 지배자였던 거대 문어의 모습을 보다 생생하게 재현할 수 있게 되었다. 이 연구는 고생물학 분야에 새로운 지평을 열고, 과거 생태계를 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 것으로 기대된다





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