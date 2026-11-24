고용노동부, 개정 직업안정법에 따라 다음 달 10일부로 잡코리아 등 구직 플랫폼에서 기업의 최근 3년 치 산업재해 발생 건수를 채용공고에 의무 표기토록 한다.

고용노동부 는 오는 12월 10일 부로 직업안정법 개정안을 시행한다. 개정된 법령에 따르면 잡코리아, 사람인, 알바천국 등 직업정보제공사업자는 최근 3년 이내 산업재해 발생 건수 등이 공표된 사업장의 구인신청을 받을 때, 그 사실을 구직자 가 확인할 수 있도록 게재해야 한다. 이는 구직자 가 채용공고를 통해 임금과 근무시간, 복리후생 등 다양한 노동조건을 쉽게 확인할 수 있었던 기존 관행과는 대조된다. 그동안 해당 사업장에서 산업재해 가 실제로 발생했는지 여부를 확인하는 것은 매우 어려웠다.

산업재해 정보 공표 법적 근거 마련

이제 정부가 공표한 산업재해 정보를 구직자의 일자리 선택 과정에서 활용할 수 있는 법적 근거가 마련되었다. 산업안전보건법에 따라 고용노동부가 산업재해 발생 건수 등을 공표해 왔지만, 이를 확인하려면 별도로 공표 명단을 찾아봐야 했다. 이러한 불편함으로 인해 중요한 안전 정보가 제대로 전달되지 않던 문제를 해결하기 위한 조치이다. 이번 개정보다 앞서 정보공개센터는 2022년부터 일하다 죽지 않을 직장 찾기 활동의 일환으로 기업별 중대재해 발생 정보를 검색하고, 이를 구인공고와 연결해 구직자에게 보여주는 사이트를 운영해 왔다. 2023년에는 시민 서명을 모아 직업안정법 개정 입법청원을 국회에 제출했고, 2025년에는 김태선 의원실과 함께 구직자에 대한 산업재해 정보 제공을 의무화하는 법안을 발의했다. 이러한 시민들의 참여와 지속적인 제도 개선 요구가 이어진 끝에 올해 5월 개정안이 국회를 통과했다.

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임금체불 정보와 동일한 의무 부과

이번에 신설된 산업재해 공표 사업장 정보 게재 의무는 기존 직업안정법에서 규정하던 임금체불사업주 정보 게재 의무에 추가된 것이다. 두 경우 모두 직업정보제공사업자가 해당 사실을 구직자가 알 수 있도록 게재할 것이라는 동일한 의무가 적용된다. 따라서 별도의 기준이 마련되지 않는다면, 그동안 임금체불사업주에 대해 인정되어 온 정보 제공 방식이 산업재해 공표 사업장에도 그대로 적용될 가능성이 높다. 그러나 문제는 기존 임금체불사업주 정보 제공 방식이 구직자의 알권리를 충분히 보장하지 못한다는 점이다. 고용노동부가 2019년 발간한 직업안정법 업무매뉴얼에서는 체불사업주 명단을 직접 게재하지 않고 고용노동부의 명단 공개 사이트로 연결하거나 해당 사이트 주소를 안내하는 것만으로도 준수사항을 이행한 것으로 인정하고 있다. 산업재해 공표 사업장 정보도 같은 방식으로 제공된다면, 채용공고마다 산업재해 공표 사업장 명단 확인이라는 안내만 표시하고 구직자가 별도의 명단에서 해당 사업장을 직접 찾아야 할 수 있다. 이 경우 정보 제공 의무를 신설한 의미가 크게 퇴색될 수밖에 없다. 산업재해 정보가 실제 구직자의 일자리 선택에 활용되기 위해서는 개별 채용공고에서 해당 사업장의 산업재해 공표 사실을 직접 확인할 수 있어야 한다. 별도의 명단을 찾아보지 않더라도 공표 대상 사업장이라는 사실을 알 수 있도록 하고, 구체적인 공표 사유와 상세정보도 쉽게 확인할 수 있도록 해야 한다.

고용노동부, 구체적인 기준 마련 필수

이를 위해 고용노동부는 법 시행에 앞서 직업정보제공사업자가 산업재해 공표 사실을 어떤 방식으로 게재해야 하는지 구체적인 기준을 마련하고, 사업자들에게 안내해야 한다. 특히 전체 명단을 별도로 게시하거나 외부 사이트로 연결하는 방식만으로 정보 제공 의무를 이행하도록 하는 것이 아니라, 개별 구인공고에서 해당 사업장의 공표 사실을 명확하게 표시하도록 업무매뉴얼과 관련 지침을 정비할 필요가 있다. 물론 산업재해 공표 사실만으로 해당 사업장의 현재 안전 수준을 모두 판단할 수는 없다. 그러나 구직자에게 자신이 일하게 될 사업장의 산업재해 이력은 중요한 정보다. 정부는 이미 산업재해 발생 사업장을 공표해 왔지만, 그 정보가 일자리를 구하는 사람에게 닿지 않았기 때문에 이번 법 개정이 필요했다. 알권리는 정보가 어딘가에 공개되어 있다는 것만으로 보장되지 않는다. 그 정보가 필요한 사람에게, 필요한 시점에, 확인할 수 있는 방식으로 전달되어야 한다. 채용공고 속 산업재해 정보제공 의무가 형식적인 공개로 끝나지 않도록, 제도 시행 단계에서 정보가 구직자에게 어떻게 닿을지까지 함께 설계되어야 한다.

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구직자 권리 강화와 선진 안전 문화

유료직업소개사업자 역시 구직자에게 해당 사실을 알려야 한다는 점이 개정안의 중요한 축이다. 이는 단순히 정보 공개를 넘어 구직자의 생존권과 직결되는 안전할 권리를 보장하기 위한 조치로 해석된다. 구직자들이 취업을 결정할 때 단순한 급여 조건뿐만 아니라 근무 환경의 안전성까지 고려할 수 있는 기반이 조성된 것이다. 특히 산업재해는 한번 발생하면 회복이 불가능한严重后果를 초래할 수 있으므로, 사전 예방 차원에서의 정보 공개는 매우 중요하다. 고용노동부는 이번 개정안이 구직자에게 실질적인 안전 정보를 제공할 수 있도록 운영 매뉴얼을 철저히 준수할 것을 요청한다. 직업정보제공 플랫폼들도 기술적 보완을 통해 구직자가 직관적으로 관련 정보를 확인할 수 있는 인터페이스를 제공해야 할 것이다. 이번 제도 개정을 통해 대한민국의 노사 문화가 안전을 최우선으로 하는 방향으로 전환될 수 있을지 주목된다.

향후 전망과 기대 효과

향후 구직 시장에서는 산업재해 이력이 있는 기업에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다. 기업들도 구인공고에 부정적인 정보가 노출되는 것을 피하기 위해 산업재해 예방에 더 적극적으로 나서게 될 가능성이 크다. 이는 궁극적으로 전체 산업 현장의 안전 수준을 제고하는 긍정적 효과로 이어질 것이다. 또한 구직자들 사이에서는 안전이 보장된 일자리를 선택하는 것이 당연시되는 분위기가 형성될 것으로 보인다. 정보공개센터와 김태선 의원실의 지속적인 모니터링과 제도 개선 요구가 이번 법 개정의 동력이었던 만큼, 향후 법 시행 이후에도 관련 단체들의 관심이 지속될 전망이다. 고용노동부는 체계적인 사후 관리를 통해本法가 구직자와 기업 모두에게 이익이 되는 선순환 구조를 만들 수 있도록 노력해야 한다. 이제 구직자들은 단순히 일을 구하는 것을 넘어, 안전하고 존엄한 근로 환경을 선택할 수 있는 권리를 부여받게 되었다는 점에서 이번 개정은 의미가 크다고 할 수 있다.