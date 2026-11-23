한국경제인협회 조사 결과 12월 기업경기실사지수(BSI)가 100.6으로 집계됐다. 내수 및 비제조업의 강한 기대감이 기준선을 넘게 했으나, 수출 의존도 높은 제조업과 투자·고용 부문은 여전히 위축된 양상을 보이고 있다.

한국경제인협회 (한경협)는 매출액 기준 상위 600대 기업을 대상으로 조사한 12월 기업경기실사지수 (BSI) 전망치가 100.6으로 집계됐다고 24일 밝혔다. 이 수치는 전월 98.6보다 2.0포인트 상승한 것으로, 9월(102.0) 이후 석 달 만에 기준선인 100을 상회한 결과다. BSI가 100을 웃돌면 향후 경기를 긍정적으로 전망하는 기업이 부정적으로 보는 기업보다 많음을 의미한다.

비제조업 상승세, 내수 경기 회복 신호

업종별 경기 전망에는 뚜렷한 이분법적 구조가 드러났다. 비제조업 BSI는 107.5를 기록해 2011년 3월(110.5) 이후 15년 9개월 만에 가장 높은 수치를 기록했다. 특히 여가·숙박·외식 부문은 130.8로 강력한 상승세를 보였으며, 전기·가스·수도(116.7)와 도·소매(112.0) 역시 견조한 증가세를 나타냈다. 건설 부문 또한 104.8로 2022년 9월 이후 4년 3개월 만에 기준선을 넘었다.

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한경협은 건설 부문의 회복이 대형 민간 사업 중심의 수주 확대 기대감이 반영된 결과라고 분석했다. 종합적으로 내수 BSI는 102.6을 기록하며 4개월 연속 긍정적 전망을 이어갔다. 연말 특수를 기대하는 서비스업의 활기가 전체적인 경제 지표 상승을 이끄는 핵심 동력으로 작용하고 있다.

제조업은 3개월 연속 기준선 하회, 수출 부진 지속

반면 제조업은 93.7로 3개월 연속 기준선인 100을 하회하며 위축세를 지속했다. 10대 주요 업종 중 호조를 보인 곳은 섬유·의복 및 가죽·신발(107.7)뿐이었다. 반도체가 포함된 전자·통신장비 산업은 87.5로 두 달째 부정적인 전망을 기록했다. 석유정제·화학(82.1), 자동차 및 기타운송장비(96.9) 역시 기준선을 벗어났다.

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수출 BSI는 97.4로 3개월 연속 기준선 아래에 머물렀다. 한경협은 미국 중간선거 결과에 따른 데이터센터 투자 둔화 우려와 반도체 주요 고객사의 경영 불확실성이 제조업 전망 악화에 영향을 미쳤다고 해석했다. 내수 중심의 회복세가 뚜렷하지만, 수출 주력인 제조업의 부진은 경제 전반의 건전성에 그림자를 드리우고 있다.

고금리 여파로 투자·고용 확대 신중한 기업들

경기 개선 기대가 나타남에도 불구하고 기업들의 실제 확장은 여전히 신중한 태도를 보이고 있다. 투자 BSI는 98.9로 기준선을 하회했으며, 고용 전망 역시 98.0으로 부진했다. 자금사정 BSI는 95.4로 가장 낮은 수치를 기록해 자금 조달 환경의 어려움을 드러냈다. 이상호 한경협 경제본부장은 고금리 등으로 인한 기업들의 자금 상환 부담이 여전히 존재한다고 지적했다.

이상호 본부장은 금융지원 강화와 자본시장 규제 완화를 통해 자금 여력을 확충할 수 있는 환경 조성이 필요하다고 밝혔다. 비제조업을 중심으로 한 경기 개선 기대가 고금리라는 구조적 장벽에 막혀 투자와 고용으로 이어지지 못하고 있는 실정이다. 앞으로의 경제 회복이 단순한 지표 상승을 넘어 실질적인 기업 활동 확대로 이어질 수 있을지, 금융 정책과 규제 개선의 행보가 주목된다.