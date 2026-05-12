12억원대 아파트 분양권 뒤숭숭! 민생경찰국은 B씨 5명을 검찰 송치했다.

민생경찰국은 서울시 내 불법 청약과 부동산 전매 등 부동산 범죄가 증가함에 따라 수사 활동을 강화했다. 이 같은 범죄에 대한 신고가 있다면 2억원의 포상금을 지급하고 고강도 수사도 계속될 예정이다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지의 모습. 뉴스는 다자녀 특별공급 제도를 악용해 24억원대 아파트 분양권을 불법 거래한 일당이 수사당국에 적발됐다. 수억원대 웃돈이 둘러싸인 내부 갈등이 결국 범행 발각으로 이어졌다.

서울시 민생사법경찰국은 부정 청약과 불법 전매 혐의로 총 5명을 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다. 수사에 따르면 자녀 3명을 둔 A씨는 2023년 서울 광진구의 한 고가 아파트 단지에 다자녀 특별공급 방식으로 청약한 뒤, 당첨된 분양권을 불법 전매하기로 브로커들과 공모했다. A씨는 청약 브로커 C씨에게 공인인증서와 비밀번호를 넘기는 대가로 수천만원을 받았고, 이후 실제 청약 절차는 브로커 측이 진행한 것으로 조사됐다. 결국 A씨는 최고 경쟁률 303대 1을 기록한 해당 단지에서 희소성이 높은 전용 138㎡(42평형) 타입에 당첨됐다.

분양가는 약 24억원이었다. 이후 A씨는 분양권 관련 서류를 D씨에게 넘겼고, D씨는 다시 다른 공범에게 전매를 추진했다. 이 과정에서 계약금 대납까지 이뤄지며 전매 제한 기간 이전부터 사실상 거래가 진행된 것으로 파악됐다. 그러나 아파트 가격이 급등하면서 상황이 막막해졌다.

둘 사이에는 추가 보상 논란이 이어졌고, D씨가 A씨를 사기 혐의로 고소했다. 수사의 결과, A씨는 '응답소'에 청약통장 불법 거래 사실을 직접 신고하기도 했다. 이후 양측은 처벌 가능성을 우려해 고소와 신고를 모두 취하했지만, 서울시는 접수된 민원 내용을 토대로 약 1년 6개월간 추적 수사를 벌여 이를 기반한 형사 입건을 했다





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민생경찰국 부정 청약 불법 전매 부동산 범죄 신고 포상금 고강도 수사

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