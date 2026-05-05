12세 남자아이도 무료 HPV 백신 접종 시작, 9가 전환은 숙제로 남아

5월 6일부터 12세 남자아이도 HPV 예방접종을 무료로 받을 수 있게 되었지만, 4가 백신으로 진행되어 9가 백신 전환에 대한 논의가 필요합니다. HPV 백신 접종의 중요성과 남성 접종의 필요성을 강조하며, 백신 종류별 차이점과 추가 접종 권고에 대한 정보를 제공합니다.

복수면허의사(의사+한의사)이자 한국의사한의사 복수면허자협회 학술이사로서, 의학과 한의학을 아우르는 통합의학적 관점에서 올바른 건강 정보를 전달하고자 합니다. 2016년, 9가 자궁경부암 백신 가다실9가가 국내에 처음 출시되었습니다.

당시 우리나라에서 사용되던 백신은 2가(서바릭스)와 4가(가다실)뿐이었는데, 9가는 기존 4가가 막아주던 사람유두종바이러스(HPV) 유형에 다섯 가지를 더해 자궁경부암 예방 범위를 70%대에서 90%까지 넓힌 백신이었습니다. 저는 그 무렵 9가 백신을 세 차례 직접 접종했습니다. 의사로서 남자도 HPV에 감염되고, 그로 인해 항문암, 음경암, 구인두암, 그리고 생식기 사마귀에 걸릴 수 있다는 사실을 알고 있었기 때문입니다. 9가 백신은 식약처 허가 사항에도 남성 접종이 명시되어 있었습니다. 다만 보험도 안 되고 국가지원도 없었기 때문에 비용을 모두 자비로 부담해야 했습니다.

이후 제 아들에게도 망설임 없이 HPV 백신, 정확히는 9가 백신을 맞혔습니다. 비용은 들었지만, 의사로서 제가 알고 있는 가장 폭넓은 예방을 해주고 싶었습니다. 부모라면 누구나 그럴 것입니다. AD HPV 백신은 만 11~12세 접종이 표준 권장사항입니다.

성접촉이 시작되기 전, 면역 반응이 가장 강하게 형성되는 시기이기 때문입니다. 이번 국가예방접종사업이 12세를 대상으로 정한 것도 그 때문입니다. 자궁이 없는 아들에게 '자궁경부암 백신'을 맞히는 게 어색하게 들릴지도 모르겠지만, 의학적으로 보면 너무 당연한 결정이었습니다. 진료실에서 보호자분들께 자주 받는 질문이 있습니다.

'선생님, 자궁경부암 백신은 우리 딸한테만 맞히면 되는 거죠? ' 그동안 이 질문에 답하기는 늘 조심스러웠습니다. 의학적으로는'아니요, 아들도 맞아야 합니다'가 정답이지만, 국가가 무료로 지원해온 대상은 여성청소년뿐이었기 때문입니다.

'의학적으로는 권합니다'라는 말과'국가에서 무료로 해줍니다'라는 말은 보호자에게 전혀 다른 무게로 다가옵니다. 비용이 만만치 않다 보니, 많은 분들이'그럼 일단 딸만…' 하고 미루곤 하셨습니다. 이제 그 답이 바뀝니다. 5월 6일부터, 12세 남자아이도 무료로 HPV 예방접종을 받을 수 있게 되었습니다. 질병관리청은 4월 21일 공문을 통해 사업 시행을 안내했습니다. 2016년 우리나라 HPV 국가예방접종사업이 시작된 이후 10년 만에 처음으로 남성청소년이 사업 대상에 포함되는 변화입니다.

기존 사업 대상은 12~17세 여성청소년(2008~2014년생)과 18~26세 저소득층 여성(1999~2007년생)이었습니다. 여기에 2014년에 태어난 남자아이가 새로 추가됩니다. 백신은 4가 백신이고, 첫 접종 후 6개월 간격으로 두 차례 접종하면 됩니다(만 9~14세는 2회 접종으로 3회 접종과 동등한 면역효과를 얻을 수 있어, 2회 일정이 표준입니다). 5월 6일부터 2014년생 남자아이를 둔 보호자에게는 무료접종 안내 문자가 발송될 예정입니다.

질병관리청은 매년 한 살씩 대상을 늘려 2027년에는 2015년생, 2028년에는 2016년생을 추가하고, 17세까지 단계적으로 확대할 계획이라고 밝혔습니다. HPV는 흔히 '자궁경부암 바이러스'로 알려져 있지만, 이는 절반의 진실입니다. HPV 감염으로 생기는 암은 자궁경부암 외에도 항문암, 음경암, 구인두암, 외음부암 등이 있고, 이 중 상당수는 남성에게도 발생합니다. 특히 구인두암은 최근 미국 등에서 발생률이 빠르게 증가해, HPV 관련 암 중 남성에게서 가장 많이 발생하는 암으로 자리잡았습니다.

또한 HPV는 성접촉으로 옮는 바이러스입니다. 한쪽 성별만 접종해서는 집단면역이 충분히 형성되지 않습니다. 남자아이가 백신을 맞는 일은 본인의 미래 암을 예방하는 일이면서, 동시에 미래 파트너를 보호하는 일이기도 합니다. 이런 이유로 호주는 2013년부터, 미국은 2011년부터, 영국은 2019년부터 남아도 무료접종 대상에 포함시켰습니다.

이들 국가는 모두 9가 백신을 사용합니다. OECD 대부분의 국가가 이미 남녀 모두에게 9가 HPV 백신을 무료로 지원하고 있습니다. 한국보다 국가예방접종사업 2년 늦게 시작한 대만마저 2025년 9월부터 중학교 2학년 남녀 모두에게 9가 무료접종을 시작했습니다. 한국은 이번에 '남아 확대'에는 동참했지만, '9가 전환'까지는 함께하지 못했습니다.

절반만 따라간 셈입니다.

'그런데 왜 9가가 아닌가요? ' 2가 백신(서바릭스)은 자궁경부암의 주요 원인인 HPV 16형과 18형을 막아 자궁경부암을 약 70% 예방합니다. 4가 백신(가다실)은 여기에 생식기 사마귀를 일으키는 6형과 11형을 더했습니다. 9가 백신(가다실9)은 4가에 31, 33, 45, 52, 58형 다섯 가지를 추가해 자궁경부암 예방 범위를 약 90%까지 끌어올린 백신입니다. 국내 여성의 고위험 HPV 감염에서 16형 다음으로 52형과 58형이 흔하다는 점이 문제입니다. 4가 백신을 만든 미국은 정작 2017년부터 자국 내 4가 가다실 사용을 중단하고 9가로 일원화했습니다.

지난해부터 의료계 안에서도 9가 전환의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔습니다. 국회에서도 진전이 있었습니다. 지난해 11월 국회 보건복지위원회는 4가에서 9가로 전환하는 데 필요한 약 53억 원 예산을 증액 항목으로 통과시켰습니다. 그러나 이후 예산결산특별위원회 심사 과정에서 이 증액분은 최종 예산안에 반영되지 못했습니다.

결국 이번 5월 6일부터 시행되는 무료접종 백신은 4가 백신으로 결정됐습니다. 2025년 10월 국정감사 당시 국회 보건복지위원회 김선민 의원실이 질병관리청으로부터 제출받아 공개한 자료에 따르면, 그동안 비용을 자비로 부담해서라도 백신을 맞은 남성청소년 중 83.2%(1만 8000여 건)는 9가 백신을 선택했고, 4가는 16.2%(3600여 건)에 그쳤습니다. 부모들이 어떤 백신을 더 신뢰하는지를 보여주는 수치입니다. 정부는 비용 문제로 '대상 확대'를 우선 택한 것으로 보입니다. 남아 역차별을 해소하고 남녀 동시 접종을 통해 집단면역 효과를 높인다는 명분이 더 강했기 때문입니다.

다만 이런 신중한 접근에는 한 가지 한계가 있습니다. 한국 여성에게 52형과 58형 유병률이 특히 높다는 역학적 사실입니다. 9가 전환은 미룰 수 있을 뿐, 비껴갈 수 있는 과제는 아닙니다. 이미 4가 백신을 맞은 아이들이 추가로 9가를 맞을 필요가 있을까요? 미국 질병통제예방센터(CDC)와 미국산부인과학회(ACOG)는 추가 접종을 권고하지 않습니다.

대한부인종양학회는 2024년 11월 개정된 권고안에서'이미 2가 또는 4가 접종을 완료한 여성에게도 9가 추가 접종을 권고한다'고 명시했습니다. 진료실에서 저는 보호자분들께 이렇게 설명드립니다.

'4가 맞은 건 결코 헛일이 아닙니다. 다만 한국 여성에게 흔한 두 가지 유형(52형, 58형)을 추가로 더 막고 싶으시고 비용 부담이 가능하시다면, 9가 추가 접종도 의학적으로 권고되는 선택지입니다.

' 4가 백신이라고 효과가 떨어지는 백신은 결코 아니라는 점을 다시 한번 강조하고 싶습니다. 자궁경부암의 가장 큰 원인인 16, 18번 유형을 모두 차단하기 때문에, 4가 무료접종을 받는 것만으로도 충분히 의미 있는 예방이 됩니다. 시작이 반입니다. 어떤 백신을 맞든, 이미 4가로 시작했다면 같은 종류로 마무리하는 것이 원칙입니다





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