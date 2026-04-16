12년 만의 대통령 참석, 세월호 참사 12주기 기억식서 진상 규명·안전 사회 약속 잇따라

세월호 참사 12주기를 맞아 경기 안산 화랑유원지에서 열린 기억식에 이재명 대통령이 현직 대통령 최초로 참석했다. 대통령은 깊은 책임감을 표명하며 다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 하겠다고 약속했다. 유가족과 시민들은 아직 밝혀지지 않은 진상 규명과 책임자 처벌, 그리고 생명안전기본법 제정 등 아직 남아있는 과제를 해결할 것을 촉구했다. 시민들은 희생자들을 기억하고 안전한 사회를 만들기 위한 노력이 이어지기를 염원했다.

12년 만에 돌아온 4월, 세월호 참사 12주기 기억식 이 경기 안산 화랑유원지에서 열렸다. 많은 시민들이 노란색 리본을 달고 검은색 정장을 착용하며 애도의 물결을 이루었다. 이번 기억식 에는 이재명 대통령 이 현직 대통령으로는 최초로 참석하여, 12년 동안 기다려온 피해자들에게 따뜻한 위로를 전하고 국민에게는 국가의 생명과 안전 보장에 대한 믿음을 주었다. 대통령은 무거운 책임감을 통감하며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다고 약속했다. 고 김수진 양의 아버지 김종기 씨는 아직 밝혀지지 않은 진상 규명 과 책임자 처벌을 완수해야 한다고 강조했다. 그는 국정원, 군 등 정부 기관의 비협조가 진상 규명 을 가로막고 있으며, 대통령이 모든 자료 제공을 확실하게 지시하여 304명의 억울한 죽음의 이유를 밝혀야 한다고 호소했다. 또한, 생명안전기본법 제정 약속 이행과 전국 세월호 기억공간의 존치, 4.

16생명안전공원 조성 등 아직 남은 과제를 언급하며, 국가가 먼저 나서서 피해자의 권리를 보장하고 사회적 참사를 해결해 나갈 것을 촉구했다. 박승렬 4.16재단 이사장 역시 국가가 세월호 참사를 구조하지 않았다는 점을 분명히 하며, 대통령 기록물을 포함한 정부 기관의 기록물 공개를 촉구했다. 그는 국민주권정부가 생명과 안전을 국정과제로 삼고 진실 규명과 책임, 추모와 회복을 이끌어주겠다는 다짐에 감사를 표하며, 이제는 구체적인 실천으로 이어지기를 기대한다고 밝혔다. 단원고 2학년 김하늘 학생은 희생된 선배들과 같은 띠동갑이자 소띠라는 깊은 인연을 느끼며, 4월이 되면 선배들을 떠올리게 된다고 말했다. 그는 기억하는 일이 때로는 아프지만 반드시 필요하며, 잊지 않는다는 것은 더 나은 방향으로 나아가겠다는 약속이라고 믿는다고 말했다. 선배들 덕분에 더 안전한 세상에 대해 생각하고 당연하게 여겼던 것들을 다시 바라보게 되었다며, 앞으로도 계속 기억하고 이야기하여 같은 일이 반복되지 않도록 노력하겠다고 다짐했다. 어린 자녀들과 함께 기억식에 참석한 시민들의 목소리도 이어졌다. 안산에 거주하는 60대 남성 정 씨는 자식 있는 아버지로서 당연히 참석해야 하는 자리라며, 대통령 참석을 계기로 안전의 중요성이 부각되고 생명안전기본법 제정 등 안전에 대한 국가의 노력이 강화되기를 기대한다고 말했다. 9살 아이와 함께 온 40대 여성 A 씨는 아이에게 세월호 참사를 설명해주고 싶어 함께 왔으며, 대통령의 참석이 안전을 중시하는 사회 분위기를 조성하는 데 기여할 것이라고 밝혔다. 52세 남성 최 씨는 회사 반차를 내고 2014년부터 매년 기억식에 참석해왔다며, 숨겨진 진실이 밝혀지고 책임자들이 명명백백하게 처벌되기를 바랐다. 31세 여성 강 씨는 빨리 진상 규명이 이루어져 유족들의 한이 풀리기를 바랐고, 30대 초반의 대학생 이 씨와 김 씨는 대통령의 첫 기억식 참석에 놀라움을 표하며, 왜 이전 대통령들은 참석하지 않았는지 묻고 싶다고 말했다. 이들은 모두 세월호 참사를 잊지 않고, 더 안전한 사회를 만들기 위한 노력이 이어지기를 바라는 마음을 전했다





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세월호 참사 12주기 기억식 이재명 대통령 진상 규명

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