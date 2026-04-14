12·3 내란 가담 혐의 군 간부들, 첫 재판서 혐의 전면 부인

12·3 내란 당시 국회 봉쇄와 정치인 체포를 지휘한 군 간부들이 첫 재판에서 혐의를 부인하며 군인으로서 명령에 따랐을 뿐, 내란에 공모할 의도는 없었다고 주장했다. 서울중앙지법 형사합의37-2부는 김현태 전 707특임단장 등 6명의 피고인에 대한 공판을 열고, 피고인들은 모두 상관의 명령에 따랐을 뿐 내란에 가담할 의도는 없었다고 진술했다. 국회 봉쇄와 정치인 체포 지시 관련, 혐의 부인

12·3 내란 당시 군사령관들의 명령에 따라 국회 봉쇄 와 정치인 체포 조 구성을 현장에서 지휘한 군 간부 들이 첫 재판에서 혐의를 모두 부인하며 군인으로서 명령에 따랐을 뿐, 내란에 공모한다는 인식이 없었다고 주장했다. 이들은 군사법원에서 재판을 받고 있었으나, 내란 가담 혐의로 국방부에서 파면 처분된 후 서울중앙지법이 사건을 담당하게 되었다. 서울중앙지법 형사합의37-2부(재판장 오창섭)는 14일, 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김현태 전 육군특수전사령부 707특임단장(대령), 이상현 전 특전사 1공수특전여단장(준장), 김대우 전 국군방첩사령부 수사단장(준장), 고동희 전 육군정보사령부 계획처장(대령), 김봉규 전 중앙신문단장(대령), 정성욱 전 100여단 2사업단장(대령)의 첫 공판을 열었다. 이날 피고인들은 모두 군인으로서 상관의 명령에 따랐을 뿐, 내란에 공모할 의도는 없었다고 진술했다.

계엄 당일 707특임단 병력과 함께 헬기를 타고 국회에 도착해 현장을 지휘했던 김현태 전 단장 측은 국회 출동 목적과 배경에 대한 정보를 제공받지 못한 채 곽종근 전 특전사령관의 지시를 수행했다고 밝혔다. 또한, 외부 군중과의 마찰을 막기 위해 유리창을 깨고 진입하여 내부에서 정문을 봉쇄하는 방법을 택했으며, 상급자의 무리한 지시를 두 차례나 거부하며 사태 확대를 막으려 노력했다고 주장했다. 특전사 소속 1공수여단 병력 269명을 국회로 출동시키고 ‘문짝을 부숴서라도 국회의원을 끄집어내라’는 지시를 전파한 혐의를 받는 이 전 여단장 측은 하급자인 피고인에게까지 국헌문란 목적이 전달될 수 있는 구조가 아니었으며, 비상계엄 당시 테러에 준하는 위협이 있다는 인식 하에 국회의원과 시민을 보호하는 데 1차 과업을 두었을 뿐, 국회가 헌법상 의무를 못하도록 하려는 의도는 없었다고 해명했다.

계엄 당일 정치인 체포조를 국회로 보낸 뒤 ‘이재명, 한동훈, 우원식을 우선 체포해 구금시설로 이송하라’는 지시를 내린 김대우 전 수사단장 측은 대통령, 국방장관, 방첩사령관으로 이어지는 지휘체계에서 피고인이 자의적으로 명령을 거절할 수 없었으며, 만약 그랬다면 군형법상 항명죄에 해당한다고 주장하며 군인으로서 복종 의무를 다했다고 밝혔다. 노상원 전 정보사령관과 ‘롯데리아 회동’을 하며 중앙선거관리위원회에 정보사 요원을 보내 직원들을 체포할 계획을 세웠다는 혐의를 받는 정보사 소속 고 전 처장, 김봉규 전 단장, 정 전 단장 역시 선관위 경계 강화를 위한 정당한 업무를 한다고 생각했을 뿐 내란에 가담할 의도는 없었다고 주장하며 무죄를 호소했다. 12·3 내란 혐의로 군사법원에서 재판을 받던 전직 사령관들이 민간 법정에서 첫 재판을 받게 되면서, 이들의 법정 공방은 더욱 치열하게 전개될 것으로 예상된다.

12·3 내란 사건 재판이 막바지를 향하면서, 국회 침투 및 봉쇄, 중앙선거관리위원회 점거, 정치인 체포조 운영 등 핵심 쟁점들에 대한 심리가 진행 중이다. 최근 증인 신문을 통해 국회 투입 군인들의 역할과 책임이 밝혀지고 있으며, 정치인 체포조 운영과 관련된 의혹도 점차 구체화되고 있다. 특히, 윤석열 전 대통령에 대한 내란 우두머리 혐의 사건 1심 판결문에서 12·3 내란 당일 여야 주요 정치인을 구금하기 위한 ‘체포조’의 존재가 처음으로 인정되면서, 사건의 진실 규명을 위한 법정 공방이 더욱 심화될 것으로 보인다. 법원은 체포조가 국회 표결 등을 방해할 목적으로 조직되었다고 판단했으며, 이는 사건의 중대성을 더욱 부각시키는 중요한 증거로 작용할 것이다. 피고인들은 자신들의 행위가 합법적인 임무 수행의 일환이었다고 주장하지만, 법원은 이들의 주장을 면밀히 검토하고, 사건의 실체를 밝히기 위해 노력을 기울이고 있다. 재판 과정에서 드러나는 새로운 사실들과 증언들은 사건의 전모를 밝히는 데 중요한 역할을 할 것이며, 12·3 내란 사건의 진실은 최종 판결을 통해 드러날 것으로 예상된다.

재판에서는 ‘국회 침투 및 봉쇄’ ‘중앙선거관리위원회 점거’ ‘정치인 체포조 운영’ 등 크게 3가지 쟁점을 심리해왔다. 국회에 투입된 군인에 대한 증인신문을 시작으로, 최근에는 정치인 체포조 운영을 총괄한 것으로 의심받는 여... https://www.khan.co.kr/article/20251206060005





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12·3 내란 군 간부 혐의 부인 국회 봉쇄 정치인 체포

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