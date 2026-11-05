11월 6일 한파, 수도권 아침 기온 5~8도 급강하…강풍 및 풍랑 주의보

2026년 11월 6일 수도권을 중심으로 아침 기온이 5~8도 떨어져 영하권 추위가 예상된다. 7일 입동까지 전국에 강풍과 큰 파도가 치겠으니 각별한 주의가 필요하다.

2026년 11월 6일, 한국은 북쪽에서 유입된 찬 공기와 강한 북서풍의 영향으로 급격한 추위를 겪고 있다. 중국 북부지방에서 남동진하는 고기압 가장자리를 따라 불어온 바람이 한반도 북부 지역으로 한기를 밀어넣으면서, 이날 아침 수도권 과 강원 영서, 충북북부를 중심으로 기온이 전날 대비 5도에서 8도까지 급감했다.

수도권 및 중부지방 아침 기온 급강하

서울시는 이날 아침 최저기온이 3도까지 떨어지며 심한 한파가 관측되었다. 서울 종로구 광화문네거리 등 주요 거리에서는 관광객들을 중심으로 목도리로 몸을 감싸는 시민들의 모습을 쉽게 볼 수 있었다. 이는 2026년 11월 6일 촬영된 사진 속 모습으로, 갑작스러운 추위가 일상 생활에 상당한 영향을 미치고 있음을 보여준다.

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경기도 가평군 북면의 아침 기온은 0.5도로 영하권 간신히 선을 넘었으며, 연천군 백학면은 0.7도를 기록하여 극심한 추위가 예상되었다. 강원도 설악산은 -3.3도, 광덕산은 -3.1도, 철원군 임남면은 -1.4도 등 고도가 높은 지역에서는 이미 영하권의 추위가 형성된 상태다.

오전 8시 기준 주요 도시별 기온은 부산 12.8도, 울산 12.5도, 대구 11.7도, 광주 11.1도, 대전 8.0도, 인천 6.2도, 서울 5.6도 등으로 나타났다. 중부지방의 대부분 지역이 한 자릿수 기온을 유지하며 체감 온도가 훨씬 낮아진 상황이다. 특히 남부지방도 내륙을 중심으로 아침 기온이 크게 떨어지며 추위가 확산되고 있다.

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입동 전까지 강풍 및 풍랑 특보 발효

내일인 7일은 입동으로, 전국적으로 강풍이 불며 추위가 한층 더 격화될 전망이다. 제주도에는 이날 오후까지, 경기 서해안 일부 지역에는 이날 밤까지, 강원 북부산지를 중심으로 7일 오전까지 순간풍속 시속 70킬로미터(산지는 시속 90킬로미터)를 초과하는 강한 바람이 예상된다.

그 외 나머지 지역에서도 11월 6일부터 7일 오전까지 순간풍속이 시속 55킬로미터(산지는 시속 70킬로미터) 가량으로 거세게 불 예정이다. 이에 따라 항공기 운항 지연, 야외 광고물 낙하, 나무 쓰러짐 등 2차 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리에 만전을 기해야 한다. 특히 고층 건물 주변이나 교량 위에서는 바람이 더 강하게 느껴질 수 있으므로 각별한 주의가 요구된다.

바다에서도 풍랑 특보가 내려진 해역에서 큰 파도가 치고 있다. 제주 앞바다(서부·동부)에는 이날 오전, 서해 중부 먼바다에는 이날 밤부터 바람이 시속 35킬로미터에서 50킬로미터(초속 9~14미터)로 강하게 불고 물결 높이가 1.5미터에서 3.5미터로 높게 일 것으로 예상된다.

서해 남부 먼바다, 남해 동부 먼바다, 제주 남쪽 안쪽 먼바다, 동해 중부 먼바다, 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다에는 풍랑 특보가 7일까지 유지되며, 제주 남쪽 바깥 먼바다는 8일 새벽까지 강한 바람이 예상된다. 이러한 조건은 해상 교통과 어로 활동에 차질을 빚을 수 있어 선박 운항 시 주의가 필요하다.

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동해안 풍랑 특히 심각…내일 추가 저온 예보

동해안은 다른 해역보다 풍랑이 더 거세게 예상된다. 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다에서는 이날 오전부터 물결 높이가 5.0미터를 넘을 정도로 파도가 치고 있다. 또한 동해 남부 북쪽 안쪽 먼바다, 동해 남부 남쪽 먼바다, 동해 앞바다(울산 앞바다 제외)에도 바람이 점차 시속 30킬로미터에서 70킬로미터(초속 8~20미터)로 강해지며 물결 높이가 1.5미터에서 4.0미터로 높아질 전망이다.

이번 주말 아침은 6일보다도 기온이 5도에서 8도 더 낮아질 것으로 전망된다. 중부지방과 전북 동부, 경상도 내륙 지역에서는 영하의 추위가 두드러지게 나타나겠으니 건강 관리에 유의해야 한다. 내일 모레 일출 시각에도 기온이 낮아 체감 추위가 심할 수 있으니 외출 시 보온 의류를 착용하는 것이 좋다.