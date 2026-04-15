11개국 재무장관, 이란 전쟁·호르무즈 해협 봉쇄에 따른 세계 경제 타격 경고 및 휴전 촉구

영국을 포함한 11개국 재무장관들이 이란과의 전쟁 및 호르무즈 해협 봉쇄가 세계 경제에 미칠 심각한 파장에 대해 경고했다. 이들은 즉각적인 휴전 이행과 함께 국제사회의 조율된 경제적 대응을 촉구하며, 자유로운 통항로 확보와 에너지 안보 강화를 강조했다. 또한, 우크라이나 지지 및 러시아 제재 유지 입장을 재확인했다.

영국을 포함한 전 세계 11개국 재무장관들이 최근 오만 앞바다에서 발생한 선박 사건과 관련하여 이란과의 전쟁 및 호르무즈 해협 봉쇄가 세계 경제 에 미칠 파장에 대해 경고의 목소리를 높였다. 이들은 전쟁 당사국들에게 즉각적인 전면 휴전 이행을 촉구하는 동시에, 국제사회가 조율되고 신속하게 경제적 대응에 나서야 한다고 강조했다. 이번 공동 성명에는 영국 외에 호주, 일본, 스웨덴, 네덜란드, 핀란드, 스페인, 노르웨이, 아일랜드, 폴란드, 뉴질랜드가 참여했다. 성명은 최근 발표된 미국, 이스라엘, 이란 간의 휴전을 환영하며, 모든 당사국이 휴전 약속을 충실히 이행할 것을 강력히 촉구하는 내용을 담고 있다. 지난 몇 주간 발생한 용납할 수 없는 인명 피해와 세계 경제 및 금융 시장의 심각한 혼란을 언급하며, 휴전이 민간인 보호와 지역 안보 확보에 결정적인 역할을 할 것이라고 분명히 했다.

특히, 이들 국가 재무장관들은 협상을 통한 신속하고 지속적인 분쟁 해결과 더불어, 호르무즈 해협을 통한 자유롭고 안전한 통항로 회복을 최우선 과제로 제시했다. 이들은 이러한 조치가 경제 성장 둔화, 에너지 가격 급등, 그리고 국민들의 삶의 질 저하와 같은 부정적인 영향들을 완화하는 데 필수적이라고 강조했다. 현재 호르무즈 해협에서 발생하고 있는 추가적인 적대 행위, 분쟁의 확대, 그리고 지속적인 혼란은 전 세계 에너지 안보, 공급망의 안정성, 그리고 경제 및 금융 시스템의 안정성에 심각한 위협이 되고 있다고 우려를 표했다. 설령 분쟁이 해결된다 하더라도, 그 영향으로 인한 경제 성장 둔화, 물가 상승, 그리고 시장 충격은 상당 기간 지속될 것으로 전망했다. 이에 따라 참여국들은 이러한 위기에 대한 경제적 대응 및 복구 과정을 책임감 있고, 기민하며, 잘 조율된 방식으로 관리해 나갈 것임을 분명히 밝혔다. 또한, 에너지 제품에 대한 개방적이고 원칙에 입각한 무역 원칙을 재확인하며, 탄화수소를 포함한 공급망에서 발생하는 부당한 수출 통제, 비축 행위, 무역 장벽과 같은 보호주의적인 관행을 모든 국가들이 지양해 줄 것을 촉구했다. 장기적인 관점에서 에너지 공급원의 다변화를 위한 개혁 또한 지속적으로 추진해 나갈 것이라는 의지를 밝혔다. 참여국들은 국제통화기금(IMF), 세계은행(WB), 국제에너지기구(IEA) 등이 이번 사태에 대응하기 위해 적극적으로 조율에 나선 것을 환영하며, 이들 국제기구에 중동 전쟁이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 공동 평가를 실시하고, 도움이 절실히 필요한 취약 국가들에게 긴급 지원을 제공할 것을 촉구했다. 더불어, 이들은 우크라이나에 대한 흔들림 없는 지지를 재확인하는 한편, 러시아에 대한 경제적 압박을 지속해 나갈 것이라는 결의를 다시 한번 강조했다. 전날 국제에너지기구(IEA)가 발표한 월간 보고서에 따르면, 러시아의 3월 석유 수출량은 미국의 일부 제재 완화와 국제 유가 상승이라는 중동 전쟁의 반사이익에 힘입어 금액 기준으로 거의 두 배 가까이 급증한 것으로 나타났다





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이란 전쟁 호르무즈 해협 세계 경제 휴전 에너지 안보

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