셔세권 집값 급등, 지방선거 민심에 영향… 후보들 규제 완화 공약

삼성·SK 통근권인 용인 수지 등 경기 남부 셔세권 아파트값이 올해 들어 급등하며 지방선거에 영향. 여야 후보들 토지거래허가제 해제·재산세 감면 등 규제 완화 공약.

삼성전자와 SK하이닉스의 통근버스가 운행하는 일명 ' 셔세권 '으로 불리는 경기 남부 지역의 아파트값이 올해 들어 급등하며 지방선거 민심에도 영향을 주고 있다. 반도체 호황과 성과급 기대감으로 용인 수지구와 기흥구, 성남 분당구, 수원 영통구, 화성 동탄구 등에서 집값이 전국 평균을 크게 웃도는 상승세를 보이고 있다.

특히 용인 수지구는 올해 5월 넷째주까지 누적 상승률이 8.16%에 달하며 주요 셔세권 지역 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 5월 한 달 동안에도 화성 동탄구가 1.56%, 성남 분당구가 1.30% 오르는 등 관련 지역의 강세가 두드러졌다. 신고가 거래 사례도 잇따르고 있다. 이러한 집값 급등으로 인해 해당 지역에서는 부동산 문제가 지방선거의 주요 쟁점으로 부상했으며, 여당과 야당 후보들 모두 규제 완화 공약을 내세우고 있다. 더불어민주당 현근택 용인시장 후보는 토지거래허가제 해제와 재산세 인하를 공약으로 제시했고, 김병욱 성남시장 후보도 1가구 1주택자에 대한 재산세 감면을 약속했다.

정명근 화성시장 후보 역시 규제 합리화를 주장하며 현안 해결을 강조했다. 이는 정부의 토지거래허가제 확대 기조와는 다른 지역별 맞춤형 정책을 요구하는 민심의 반영으로 해석된다. 그러나 전문가들은 토허구역 지정과 해제가 국토교통부 장관이나 시도지사의 권한인 만큼 기초단체장 단독으로 즉시 실행하기 어려워, 이러한 공약은 지역 민심을 반영한 정책 메시지의 성격이 강다고 지적했다.

한편 한국여론평판연구소의 여론조사에 따르면 용인시장 선거에서 국민의힘 이상일 후보와 민주당 현근택 후보가 박빙의 접전을 벌이고 있으나, 셔세권이 포함된 수지구에서는 이상일 후보가 9%포인트 앞서는 것으로 조사됐다. 선거인 수 역시 기흥구가 45만 명, 수지구가 30만 명으로 집계되어 셔세권의 영향력이 선거 결과에 중요한 변수로 작용할 전망이다. 이러한 흐름은 정부의 부동산 규제 기조와 지역 경제 상황 사이에 괴리가 존재함을 보여주며, 반도체 산업 중심의 경제 구조가 주택 시장과 정치 판세에까지 미치는 복합적인 영향을 드러내고 있다





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