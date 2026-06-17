1분기 금융·보험업 대출 180조원 돌파…증권사 '빚투' 수요 확대 영향

증권사의 신용공여 확대로 인해 1분기 금융·보험업 대출이 사상 최대치인 180조원을 기록했다. 개인 투자자들의 '빚투' 증가에 따라 운전자금 위주로 대출이 늘었으며, 신용거래융자 잔고와 반대매매 규모도 동반 상승했다. 금융당국은 증권사들의 리스크 관리를 강화하라고 주문했다.

금융·보험업 대출이 사상 최대치를 경신하며 180조원을 돌파했다. 한국은행 발표에 따르면 1분기 예금취급기관의 해당 대출금은 180조4891억원으로, 통계 집계 시작(2008년) 이후 최고 기록을 세웠다.

전분기 대비 9조8000억원 증가해 증가폭도 2021년 4분기 이후 가장 컸다. 세부적으로 운전자금이 137조8664억원(전분기比 7.4%↑), 시설자금 42조6227억원(0.8%↑)을 기록했다. 이 같은 급증은 증시 호조와 개인 투자자들의 '빚투(빚내서 투자)' 수요 확대에 발맞춘 증권사의 신용공여 확대 영향으로 분석된다. 특히 증권사들은 단기 자금 조달을 위해 제2금융권을 통한 금융상품(기업어음 등) 활용을 늘린 것으로 보인다.

실제 비은행예금취급기관(보험사·새마을금고·상호금융 등)의 금융·보험업 대출은 90조3420억원으로 전분기比 7조601억원 증가, 2022년 1분기 이후 최대 증가폭을 보였다. 비은행 대출금 비중은 50.1%를 차지해 7분기 만에 다시 50%를 넘어섰다.

'빚투' 수치인 신용거래융자 잔고도 꾸준히 늘어 1분기 1일 평균 31조126억원(평균 first 30조 돌파), 5월에는 36조원을 넘어섰다. 불어난 빚으로 인한 반대매매(강제매도) 규모는 최근 한 달간 1조원을 초과하는 등 리스크가 현실화되고 있다. 이에 금융당국은 주요 증권사들을 불러 신용융자 급증 상황을 점검하고 레버리지 투자 리스크 관리 강화를 지시하는 등 대응에 나섰다





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