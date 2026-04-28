1분기 시중은행 여신 건전성 악화…가계·기업 연체율 동반 상승

올해 1분기 국내 주요 시중은행의 여신 건전성이 악화되며 가계·기업 연체율이 동반 상승했다. 내수 부진과 부동산 경기 침체 영향으로 부실 차주의 상환 부담이 커진 것으로 분석된다. 국민·신한·하나·우리·농협은행의 연체율과 부실채권 비율이 모두 상승세를 보이며, 전문가들은 당분간 연체율 상승 압력이 이어질 것으로 전망했다.

올해 1분기 국내 주요 시중은행 의 여신 건전성 이 눈에 띄게 악화한 것으로 나타났다. 가계·기업 등 주요 부문 연체율 이 일제히 오르며 일부는 통계작성 이후 가장 높은 수준에 올라섰다. 내수 부진 과 부동산 경기 침체 등으로 부실 차주의 상환 부담이 커진 영향으로 풀이된다. 28일 국민·신한·하나·우리·농협은행이 공개한 팩트북(실적 핵심 지표)을 보면, 1분기 말 전체 은행의 연체율 단순 평균치는 0.40%로 집계됐다.

지난해 4분기 말(0.34%)에 견줘 0.06%p 상승했다. 국민은행의 전체 대출 연체율은 0.35%로, 전 분기보다 0.07%p 올랐다. 가계(0.28%)와 기업(0.40%) 연체율이 각각 0.01%p, 0.12%p 상승했는데, 특히 대기업 연체율이 0.03%에서 0.32%로 뛰어 2018년 2분기(0.39%) 이후 약 8년 만에 가장 높았다. 국민은행 관계자는 1분기 거액 차주 여신 2건이 연체로 편입된 영향이라고 설명했다.

신한은행의 전체 연체율은 0.32%로, 0.04%p 상승했다. 가계 연체율이 0.24%에서 0.25%로, 대기업 연체율이 0.05%에서 0.15%로, 중소기업 연체율이 0.42%에서 0.46%로 일제히 올랐다. 하나은행은 전체 연체율이 0.39%에 달해 2017년 1분기(0.41%) 이후 9년 만에 최고치를 기록했다. 가계 연체율이 0.31%, 소호(개인사업자) 연체율이 0.56%로 각각 2016년 통계 작성 이후 역대 최고였다.

우리은행의 전체 연체율은 0.38%로 전 분기(0.34%)보다 높아졌다. 이 가운데 중소기업 연체율이 0.61%로 2019년 지주 재출범 이후 최고 수준을 기록했다. 농협은행도 전체 연체율이 0.55%로 0.06%p 상승했고, 가계 연체율은 0.46%로 약 10년 만에 가장 높았다. 연체율뿐만 아니라 연체 기간 3개월 이상의 부실채권인 고정이하여신(NPL) 비율도 상승했다. 5대 은행의 1분기 말 고정이하여신 비율 평균은 0.37%로, 전 분기 말(0.34%)보다 0.04%p 올랐다.

박형중 우리은행 애널리스트는 연체율 상승은 지난해 하반기부터 이어진 흐름으로, 내수 부진과 부동산 경기 악화에 더해 은행이 대출 문턱을 조이면서 부실 차주들의 자금 경색이 심화된 결과로 보이며, 부실채권 매각 시장도 위축돼 연체율 상승 압력이 당분간 이어질 가능성이 크다고 말했다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

시중은행 여신 건전성 연체율 부실채권 내수 부진

United States Latest News, United States Headlines