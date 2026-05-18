10주년 만에 추모, 서울 지하철 참사 현장

서울 지하철 2호선 구의역 참사 10주기를 앞둔 18일 서울 구의역 9-4 승강장 스크린 도어에 동료 노동자와 시민들이 쓴 추모 메시지가 붙어 있다. 강윤중 선임기자 18일 오전 11시30분 서울 지하철 2호선 구의역 내선 승강장에 열차 진입을 알리는 안내방송이 울려 퍼졌다. 승강장에서 열차를 기다리던 시민들이 일제히 9-4번 스크린도어 너머를 바라봤다. 열차가 들어설 때마다 부는 바람에 스크린도어에 붙어있는 색색의 추모 포스트잇이 나비처럼 펄럭였다. 그 아래 흰 국화 스무 송이가 놓였다. 10년전인 2016년 5월28일 현장실습생이자 하청 비정규직 노동자인 김군(19)이 내선 승강장 9-4번 스크린도어를 수리하던 중 전동열차에 치어 사망했다. 그의 생일을 하루 앞둔 날이었다. 스크린도어 유지보수 작업의 경우 2인 1조로 해야 하지만, 당시 공공부문 경영 효율화 명목으로 인력감축과 외주화가 추진되며 김군은 홀로 작업에 투입됐다. 사고 직후 김군의 가방에서 발견된 컵라면은 열악한 비정규직 노동자의 처우와 위험의 외주화 문제를 상징하는 장면으로 남았다. 18일 민주노총 공공운수노조와 서울교통공사노조 등 시민사회단체 관계자들이 서울 지하철 2호선 구의역에서 ‘구의역 참사 10주기 추모주간’ 선포식을 열었다. 강윤중 선임기자

서울 지하철 2호선 구의역 참사 10주기를 앞둔 18일 서울 구의역 9-4 승강장 스크린 도어에 동료 노동자 와 시민들이 쓴 추모 메시지가 붙어 있다. 강윤중 선임기자 18일 오전 11시30분 서울 지하철 2호선 구의역 내선 승강장에 열차 진입을 알리는 안내방송이 울려 퍼졌다.

승강장에서 열차를 기다리던 시민들이 일제히 9-4번 스크린도어 너머를 바라봤다. 열차가 들어설 때마다 부는 바람에 스크린도어에 붙어있는 색색의 추모 포스트잇이 나비처럼 펄럭였다. 그 아래 흰 국화 스무 송이가 놓였다. 10년전인 2016년 5월28일 현장실습생이자 하청 비정규직 노동자인 김군(19)이 내선 승강장 9-4번 스크린도어를 수리하던 중 전동열차에 치어 사망했다. 그의 생일을 하루 앞둔 날이었다.

스크린도어 유지보수 작업의 경우 2인 1조로 해야 하지만, 당시 공공부문 경영 효율화 명목으로 인력감축과 외주화가 추진되며 김군은 홀로 작업에 투입됐다. 사고 직후 김군의 가방에서 발견된 컵라면은 열악한 비정규직 노동자의 처우와 위험의 외주화 문제를 상징하는 장면으로 남았다. 18일 민주노총 공공운수노조와 서울교통공사노조 등 시민사회단체 관계자들이 서울 지하철 2호선 구의역에서 ‘구의역 산재사망 참사 10주기 추모기간 선포’ 기자회견을 열고 있다. 강윤중 선임기





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