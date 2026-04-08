1020세대, '말랑말랑' 캐릭터 커미션에 푹 빠지다… 5000억 시장으로 성장

1020세대를 중심으로 캐릭터 커미션 거래가 폭발적으로 성장하며, 5000억 원 이상의 시장 규모를 형성하고 있다. 개인의 취향을 반영한 맞춤형 창작물을 구매하는 새로운 문화가 자리 잡았으며, 플랫폼들은 안전 거래 시스템 구축과 AI 기술 관련 분쟁 방지에 힘쓰고 있다.

좋아하는 캐릭터를 '말랑말랑'하게 그려주는 커미션 거래가 1020세대 사이에서 폭발적인 인기를 얻고 있다. 온라인 커미션 중개 플랫폼 ' 크레페 '에는 '바보 같지만 동그랗고 말랑한' 콘셉트의 캐릭터 그림을 의뢰하는 게시글이 넘쳐난다. 의뢰자는 캐릭터 자료와 구체적인 요구사항을 전달하고, 창작자는 5000원에서 1만원 사이의 비용을 받고 작업물을 제공한다. 이처럼 개인의 취향을 반영한 맞춤형 창작물을 구매하는 ' 커미션 ' 거래가 1020세대 여성들을 중심으로 활발하게 이루어지고 있다. 커미션 거래는 일러스트, 텍스트 등 다양한 형태의 창작물을 개인 간에 거래하는 행위를 의미하며, 크레페 , 크몽, 아트머그와 같은 C2C 플랫폼과 엑스(X)와 같은 SNS에서 주로 이루어진다. 당근마켓, 번개장터와 같은 중고 거래 플랫폼에서도 커미션 의뢰 글을 쉽게 찾아볼 수 있다.

이들은 애니메이션, 게임, 버추얼 아이돌 등 서브컬처 문화를 향유하며, '나만의 콘텐츠'를 직접 주문하고 제작하는 소비자로 진화하고 있다. 1020세대의 서브컬처 소비는 OTT, 만화책 등 다양한 영역으로 확장되고 있으며, 애니메이션 전문 OTT 라프텔은 국내 OTT 시장의 불황 속에서도 흑자를 기록하고, 종이 만화책 구매 비율도 꾸준히 증가하고 있다. OTT, 유튜브, SNS 등의 발달로 개인의 취향이 파편화되면서 서브컬처는 하나의 창작 경제를 만들어가고 있다. 국내 온라인 커미션 시장 규모는 5000억원 이상으로 추산되며, 크레페의 경우 지난해 누적 거래액 436억원, 거래 건수 174만 건을 기록하며 전년 대비 각각 69%, 92% 증가했다. 특히 K-컬처의 유행과 맞물려 해외발 거래액도 188%나 증가했다. 크레페 운영사 쿠키플레이스 남선우 공동대표는 “1020 소비자들은 콘텐츠를 직접 만들거나 재가공하는 데 매우 익숙하며, 창작자에게 의뢰해 ‘세상에 하나뿐인 결과물’을 만들어내는 과정을 놀이처럼 즐긴다”고 설명했다. '좋아하는 캐릭터의 특정 의상'을 그려달라거나 '2등신'으로 귀엽게 묘사해달라는 등, 굿즈 제작에 대한 수요도 증가하고 있으며, 일러스트뿐만 아니라 캐릭터에 어울리는 음성, 플레이리스트 등 의뢰 범위도 확대되고 있다. 업계 관계자는 “커미션 수입만으로 생활 가능한 수준의 창작자들도 꽤 있다”고 전했다. 플랫폼들은 안전 거래 시스템, 생성형 AI 사용 가이드 등 개인 간 거래에서 발생할 수 있는 분쟁을 줄이기 위한 정책을 마련하고 있다. 크몽 관계자는 “이용자가 결제 대금을 예치하고 작업물 확인 후 판매자에게 대금이 지급되도록 하고 있다”고 밝혔다. 한편, 크레페 운영사 쿠키플레이스는 AI 기술의 불법적인 사용을 막기 위해 안티 AI 프로젝트 '버틀레리안'을 발족, 생성 AI를 활용한 창작물의 거래를 모니터링하고 있다. 이러한 변화는 1020세대들이 자신만의 개성을 표현하고, 창작 활동을 즐기는 새로운 문화를 보여준다. AI 기술 발전에 발맞춰, 플랫폼들은 안전한 거래 환경을 구축하고 창작자들의 권리를 보호하는 데 힘쓰고 있다. 또한, 챗GPT, 제미나이, 클로드, 그록과 같은 생성 AI 서비스의 활용법을 담은 PDF북 'AI 마스터 클래스'가 출시되어, 직장인들의 업무 효율성을 높이는 데 기여하고 있다. 이 책은 AI 서비스의 실전 활용법뿐만 아니라, 노션, 슬랙, 옵시디언 등 생산성 도구의 활용법을 상세히 안내하며, 심화 과정까지 제공한다.





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