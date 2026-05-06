1020 극우화 완성…'이대남' 보수 성향 70세 이상보다 강해

한국갤럽 4월 통합조사에서 이재명 대통령이 전반적으로 긍정 평가를 받았지만, 20대 남성만은 부정평가가 더 높았다. 20대 '세대 커뮤니케이터' 정민철씨는 1020 극우화가 이미 완성된 상태라고 진단하며, 인스타그램을 중심으로 한 극우 콘텐츠의 영향력이 크다고 지적했다. 이번 지방선거에서도 20대 여성의 투표 동향이 중요한 변수가 될 수 있다는 전망이 제기됐다.

지난 1일 발표된 한국갤럽 4월 통합조사 결과에서 이재명 대통령은 절반을 훌쩍 넘는 응답자들로부터 '잘하고 있다'는 긍정 평가를 받았고, 거의 모든 세부 지표도 비슷하게 나왔다. 딱 한 집단 빼고. 20대 남성에서만 부정평가가 더 높았다.

현재 '이대남'의 보수 성향은 70세 이상보다 강해 보인다.

'1020 극우는 이미 왔다. ' 20대 '세대 커뮤니케이터' 정민철씨는 6일 오마이TV '이병한의 상황실' 인터뷰에서 이 상황을 이렇게 총평했다. 그는 1020 극우화가 진행형이 아닌 '완성됐다고 본다'며 '어쩌면 깨지지 않을, 이 세대의 세계관이 될 수 있다'고 진단했다. 다만 지금은 이재명 정부가 들어선 이후 확산되지는 않고 억제중이라고 했다.

그래서 정씨는 이 현상을 담은 '이미 극우는 와 있고, 그들이 만들어낸 콘텐츠에 의해 대중들까지 세뇌당하고 있다'는 현실을 알리기 위해서다.

'극우 세계관' 전파의 중심지는 인스타그램이다. 그는 '10대부터 30대까지 가장 많은 시간을 보내는 인스타그램 세계의 주도권은 극우진영이 이미 가져갔다'며 '인스타그램만 보면 대한민국은 지금 망하기 일보 직전이고, 중국한테 넘어가기 직전'이라고 했다. 가령 '자유대학(극우청년단체)은 정말 포스터, 영상 만드는 것부터 기가 막힌다'며 '그 내용은 박정희 신격화, 전두환 우상시인데, 젊은층에게 통하고 있다'고 말했다. 정씨는 1020세대에게 더불어민주당은 철저히 기득권 세력, 그것도 '모순된' 기득권 세력으로 비춰지고 있다고 지적했다.

그는 '지금의 20대는 부모님이 인풋(투입)을, 사교육비를 정말 많이 투자했는데, AI(인공지능)와 취업난 모든 게 합쳐져 아웃풋(성과)이 가장 안 나온다. 또 경쟁과 약육강식이 당연하다 배워왔다'며 '그런 세대인데, 갑자기 사회에서 '왜 이렇게 보수화했냐'는 잣대를 들이댔다'고 설명했다.

'그러면 민주진영에서 제대로 사회개혁을 했는가? 그래서 이대남들은 모순이라고 느꼈고, 조국 사태가 터지면서 이들이 갖게 된 오해는 상당해졌다. 그러면 그 오해를 풀어야되는데, 여기에 대해서 정쟁적으로 갔다.

' 6.3 지방선거, '이대녀 투표'에 주목 지난 2022년 대선 당시 출구조사 결과 20대 남성은 윤석열 후보에게 58.7%가 쏠렸다. 계엄을 겪은 이후인 2025년 대선에서도 20대 남성은 김문수(36.9%) 후보와 이준석(37.2%) 후보 합쳐 74.1%가 몰렸다. 압도적이다. 정씨는 이 현상을 민주당과 진보진영에 대한 '분노 투표'라고 표현했다.

그렇다면 이번 지방선거에서도 이대남은 분노 투표를 할까? 이 질문에 정씨는 '분노라기보다는 그들은 그냥 그들의 투표를 할 것'이라고 말했다. 이미 성향이 되어서 크게 바뀌지 않을 것이라는 뜻이다. 대신 정씨는 20대 여성의 상황을 주시하고 있었다.

이들은 지난 두 번 대선에서 이대남과 달리 이재명 후보에게 모두 약 58%가 쏠렸다. 이번 지방선거에서도 이럴까? 정씨는 정청래 더불어민주당 대표가 부산 북구갑 하정우 후보와 함께 인사 다니다가 초등학생 여아에게 '오빠라고 해보라'고 한 일을 예로 들었다. 그는 '2030은 (그 발언을) 굉장히 싫어하고, 그렇기 때문에 (극우 쪽에서) 그 영상을 무한재생산한다'며 '극우 진영이 만든 콘텐츠로 민주당이 계속 '이상한 사람'으로 대중에게 노출되고 점차 스며든다'고 우려했다.

정씨는 '요즘 20대 여성의 릴스(인스타그램 동영상) 등에서 '좌파, 이재명 지지하면 멍청해보여서 못 살겠다'는 말을 얼굴을 공개하고 얘기한다'며 '이런 상황인데 (민주당 성향) 기성세대들은 '그들(젊은 세대)이 뽑든 말든 선거에서 이기는 데 무슨 문제야'라고 한다'고 비판했다. 그는 거듭 '그들(극우)이 문화의 주도권을 가져가는 게 굉장히 위기'라며 앞으로 지금은 이대남을 말하지만 앞으로 20대 여성이 중요한 변수가 될 수 있다고 전망했다.

'지금까지 민주당은 20대 여성을 '집토끼'라고 여긴다. 그런데 2025년 대선 출구조사 결과 이재명 대통령 지지가 58%였지만, 나머지는 보수진영(김문수 25.3% 이준석 10.3%)을 택했다. 과반을 넘긴 하지만 집토끼가 아니다. 더 나아가선 20대 남성과 직결되기 때문에 상호 영향받는 면이 있고.

(윤석열 대통령 탄핵을 주도한) '응원봉 세대'라고 말하지만, 응원봉을 통해 광장으로 나온 사회적 담론을 우리 정부나 민주당이 소화하느냐를 보면, 솔직히 아니다. 저는 민주당이 2030 여성에게 더 다가가야 한다고 보는데, '오빠 발언'이 나오면 오히려 20대 여성에게서 '분노투표'란 단어가 나올 수 있지 않을까? 위험도가 너무 높으니 신경을 좀 써달라는 호루라기다.

' 6.3 지방선거 판세 자체를 20대가 좌우할 것이라는 예상은 아니다. 정씨는 '이번 선거는 어쨌든 이재명 정권 평가 성격이 크다.

'정권에게 힘을 몰아줄 것인가, 견제할 것인가' 이 구도'라며 '20대 남성들은 애초에 절대 숫자가 많지 않기 때문에 선거 결과까지 바꾸진 못한다'고 말했다. 다만 '이들이 다시 한번 투표로 보여줄 수치를 민주진영에서 심도깊게 살펴볼 필요가 있다'며 이때도 '20대 여성 투표'에 주목해야 한다고 강조했다





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1020 극우화 이대남 인스타그램 극우 콘텐츠 20대 여성 투표 이재명 정부 평가

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