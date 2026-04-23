10분의 어둠, 작은 학교가 만들어낸 큰 변화

운양초등학교 6학년 학생들이 지구의 날을 맞아 자발적으로 소등 운동을 펼쳐 아파트 단지에 10분의 어둠을 선사했습니다. 이들의 작은 실천은 어른들의 무관심을 돌아보게 하고, 환경 문제에 대한 새로운 인식을 심어주었습니다.

22일 저녁, 식사를 마치고 무심코 켠 8시 뉴스는 평소와 다름없는 일상을 전하고 있었다. 그러나 갑작스럽게 울려 퍼진 아파트 안내 방송은 예상치 못한 순간이었다.

'오후 8시부터 8시 10분까지 소등에 참여해 주시기 바랍니다. ' 처음에는 강릉시 차원의 에너지 절감 정책이라고 생각했지만, 이어진 안내 방송은 그 내용이 조금 달랐다. 바로 옆에 위치한 작은 초등학교, 운양초등학교 6학년 학생들이 지구의 날을 맞아 스스로 기획하고 실천에 나선 운동이었다. 작은 학교가 만들어낸 큰 변화는 무심코 지나쳤던 운양초등학교 홈페이지를 통해 더욱 뚜렷하게 드러났다.

강원특별자치도 강릉시 사천면 이설당1길 36번지에 자리 잡은 운양초등학교는 학생 수 77명, 교원 수 13명으로, 숫자로만 보면 작은 규모의 학교다. 도시의 대형 학교들과 비교하면 눈에 띄지 않을 정도다. 아마도 우리는 그동안 이런 작은 학교들을 '작다'는 이유만으로 무심하게 지나쳐 왔는지도 모른다. 하지만 오늘 밤, 10분의 어둠을 만들어낸 곳은 바로 이 작은 학교였다.

학생 수가 많아서도, 특별한 지원이나 거창한 시스템이 있어서도 아니다. 운양초등학교 6학년 학생들은 지구의 날을 기념하며 '우리가 할 수 있는 일'을 진지하게 고민했고, 그 생각을 행동으로 옮겼을 뿐이다. 잠시 후, 아파트는 마치 정전이라도 발생한 듯 일제히 불이 꺼졌다. 빛으로 가득 차 있던 공간은 순식간에 어둠으로 뒤덮였고, 아파트는 잠시 숨을 죽인 듯 고요해졌다.

불과 10분이라는 짧은 시간이 이렇게 길고 깊게 느껴진 적이 있었던가. 그 어둠 속에서 우리는 얼마나 많은 불을 켜고 살아왔는지, 그리고 그 불빛 하나하나가 어떤 의미를 가지는지, 평소에는 거의 생각하지 않았다는 사실을 깨달았다. 아이들이 먼저 던진 질문에, 어른들은 이제 답해야 할 시간이었다. 무엇보다 마음을 움직인 것은 이 작은 실천의 출발점이 '어른'이 아니라 '아이들'이었다는 점이다.

환경을 이야기하고, 지구를 걱정하는 일은 늘 거창한 구호나 정책의 영역에 머물러 있었다. 하지만 아이들은 달랐다. 그들은 말 대신 행동을 선택했고, 설명 대신 실천으로 보여주었다. 어둠 속에서 문득 부끄러움이 밀려왔다.

어른들은 더 많이 알고, 더 많은 책임을 지고 있다고 말하면서도 정작 삶을 바꾸는 작은 실천에는 얼마나 인색했는지 되돌아보게 된다. 동시에 묘한 안도감도 함께 찾아왔다. 이 아이들이 있다는 사실, 그리고 그들이 스스로 움직이고 있다는 사실이 왠지 모르게 든든하게 느껴졌기 때문이다. 10분이 지나고 다시 불이 켜졌다. 아파트는 원래의 모습으로 돌아왔지만, 그 시간은 단순히 '불을 끈 시간'으로 끝나지 않았다.

그 10분은 어른들의 무관심을 비추는 거울이었고, 아이들의 무한한 가능성을 확인하는 시간이었으며, 우리가 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 하는지를 묻는 중요한 질문이었다. 어둠은 사라졌지만, 그 안에서 떠올랐던 생각들은 쉽게 사라지지 않는다. 어쩌면 지금 우리에게 필요한 것은 더 밝은 빛이 아니라, 잠시 불을 끄고 스스로를 돌아볼 수 있는 이런 '10분의 어둠'인지도 모른다. 운양초등학교 6학년 학생들의 작은 실천은 우리 사회 전체에 큰 울림을 주고 있다.

이들의 행동은 단순한 에너지 절약을 넘어, 환경 문제에 대한 인식 개선과 지속 가능한 미래를 위한 노력의 중요성을 다시 한번 강조한다. 작은 학교에서 시작된 변화가 더 큰 사회적 운동으로 이어질 수 있기를 기대하며, 우리 모두 아이들의 용기와 실천 정신을 본받아 작은 것부터 변화를 만들어나가야 할 것이다. 이들의 이야기는 우리에게 진정한 변화는 거창한 계획이나 시스템이 아닌, 개인의 작은 실천에서 시작된다는 것을 깨닫게 해준다





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운양초등학교 지구의 날 소등 운동 환경 보호 에너지 절약

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